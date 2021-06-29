Швеция
0 : 0
УКРАИНА
29.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Швеция – Украина. 1/8 финала Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июня в 22:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Евро-2020

  • 29.06.2021 06:23
  • 4805 просмотров
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Швеция – Украина. 1/8 финала Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Швеции и Украины.

Поединок пройдет в Глазго и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Швеция – Украина. 1/8 финала Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

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Источник — Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход матча Евро-2020 между сборными Швеции и Украины, который состоится 29 июня в Глазго.
    • 12% (21)
      1. Крупная победа Швеции
    • 25.71% (45)
      2. Минимальная победа Швеции
    • 6.86% (12)
      3. Победа Швеции по пенальти
    • 11.43% (20)
      4. Победа Украины по пенальти
    • 38.29% (67)
      5. Минимальная победа Украины
    • 5.71% (10)
      6. Крупная победа Украины
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