«Возвращение Супермена». Буффон подписал контракт с Пармой

Итальянский клуб «Парма» объявил о подписании контракта с легендарным вратарем Джанлуиджи Буффоном, который по итогам сезона покинул «Ювентус».
Ранее сообщалось, что 43-летний страж ворот получил контракт на 2 года. При этом «Парма» сезон 2021/22 проведет в Серии B.
«Парма» была первой профессиональной командой Буффона. Оттуда он перебрался в «Ювентус» в 2001 году.
Клуб представил звездного новичка роликом, который назван Возвращение Супермена.
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
Источник — Sport.ua
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