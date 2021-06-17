«Возвращение Супермена». Буффон подписал контракт с Пармой

Легендарный вратарь возвращается в свою бывшую команду

  • 17.06.2021 13:33
  • 1208 просмотров
  • 2 комментария
«Возвращение Супермена». Буффон подписал контракт с Пармой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский клуб «Парма» объявил о подписании контракта с легендарным вратарем Джанлуиджи Буффоном, который по итогам сезона покинул «Ювентус».

Ранее сообщалось, что 43-летний страж ворот получил контракт на 2 года. При этом «Парма» сезон 2021/22 проведет в Серии B.

«Парма» была первой профессиональной командой Буффона. Оттуда он перебрался в «Ювентус» в 2001 году.

Клуб представил звездного новичка роликом, который назван Возвращение Супермена.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Paha_Dnipro
      Paha_Dnipro, 17.06.2021 13:45
    +2
    Классный ролик и карьера супер интересная получается)
    Ссылка
    dimando560
      dimando560, 17.06.2021 13:38
    +1
    Красава! Ще мінімум 2 роки!
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 17.06.2021 13:45
    +2
    Классный ролик и карьера супер интересная получается)
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 17.06.2021 13:38
    +1
    Красава! Ще мінімум 2 роки!
    Ссылка
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