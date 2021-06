«Возвращение Супермена». Буффон подписал контракт с Пармой

Итальянский клуб «Парма» объявил о подписании контракта с легендарным вратарем Джанлуиджи Буффоном, который по итогам сезона покинул «Ювентус».

Ранее сообщалось, что 43-летний страж ворот получил контракт на 2 года. При этом «Парма» сезон 2021/22 проведет в Серии B.

«Парма» была первой профессиональной командой Буффона. Оттуда он перебрался в «Ювентус» в 2001 году.

Клуб представил звездного новичка роликом, который назван Возвращение Супермена.



