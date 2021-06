Тоттенхэм объявит о назначении Фонсеки в ближайшее время

Лондонский «Тоттенхэм» объявит о назначении новым главным тренером клуба 48-летнего португальского специалиста Паулу Фонсеки в ближайшее время.

«Шпоры» представят нового наставника команды в ближайшие 72 часа.

Последним клубом специалиста была римская «Рома», которую он возглавлял с 2019 по 2021 годы. С 2016 по 2019 годы специалист был главным тренером донецкого «Шахтера».

Paulo #Fonseca to #Tottenham: scheduled an official announcement within 72 hours. #transfers #THFC https://t.co/xogkXsCveG