Тоттенхэм объявит о назначении Фонсеки в ближайшее время

Лондонский «Тоттенхэм» объявит о назначении новым главным тренером клуба 48-летнего португальского специалиста Паулу Фонсеки в ближайшее время.
«Шпоры» представят нового наставника команды в ближайшие 72 часа.
Последним клубом специалиста была римская «Рома», которую он возглавлял с 2019 по 2021 годы. С 2016 по 2019 годы специалист был главным тренером донецкого «Шахтера».
Paulo #Fonseca to #Tottenham: scheduled an official announcement within 72 hours. #transfers #THFC https://t.co/xogkXsCveG— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2021
Источник — Twitter
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