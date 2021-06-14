Тоттенхэм объявит о назначении Фонсеки в ближайшее время

Новый тренер клуба будет представлен в ближайшие 72 часа

  • 14.06.2021 11:32
  • 528 просмотров
  • 3 комментария
Тоттенхэм объявит о назначении Фонсеки в ближайшее время
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» объявит о назначении новым главным тренером клуба 48-летнего португальского специалиста Паулу Фонсеки в ближайшее время.

«Шпоры» представят нового наставника команды в ближайшие 72 часа.

Последним клубом специалиста была римская «Рома», которую он возглавлял с 2019 по 2021 годы. С 2016 по 2019 годы специалист был главным тренером донецкого «Шахтера».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 12:35
    0
    Фантастика если так, чем они впечатлены то?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 12:07
    +1
    Наступит полное Педриньо Тоттэнхэму
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 14.06.2021 11:42
    -1
    Не можу повірити що це таки правда
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 12:07
    +1
    Наступит полное Педриньо Тоттэнхэму
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 12:35
    0
    Фантастика если так, чем они впечатлены то?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности