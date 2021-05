Де Брюйне получил два перелома в матче с Челси

29-летний бнльгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне получил два перелома в поединке финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (0:1).

«Привет, ребята, только что вернулись из больницы. Мой диагноз — перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним вечером, но мы вернемся», — написал де Брюйне после матча.

В матче с «Челси» де Брюйне был заменен на Жезуса на 60-й минуте встречи.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back