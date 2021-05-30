Де Брюйне получил два перелома в матче с Челси

Футболист «Манчестер Сити» не смог сыграть поединок до конца

  • 30.05.2021 15:26
  • 2218 просмотров
  • 6 комментариев
Де Брюйне получил два перелома в матче с Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний бнльгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне получил два перелома в поединке финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (0:1).

«Привет, ребята, только что вернулись из больницы. Мой диагноз — перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним вечером, но мы вернемся», — написал де Брюйне после матча.

В матче с «Челси» де Брюйне был заменен на Жезуса на 60-й минуте встречи.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 15:56
    -1
    Здоровья лучшему.
    Ссылка
    Alex_m
    online
      Alex_m, 30.05.2021 15:48
    +2
    Vadym Drozd, 30.05.2021 15:45
    Потрібно було тому рагулю відразу червону давати, сам поломаний, тому і Кевіна вирішив поламати
    Згоден що червону треба давати! Не було навіть мяча поблизу просто ціленаправлене блокування з нанесенням серйозної травми!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.05.2021 15:46
    -1
    евро -гудбай,к сожалению,главное--будь здоров!!!
    Ссылка
    Vadym Drozd
    online
      Vadym Drozd, 30.05.2021 15:45
    +1
    Потрібно було тому рагулю відразу червону давати, сам поломаний, тому і Кевіна вирішив поламати
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 30.05.2021 15:45
    0
    Поручик Ржевский, 30.05.2021 15:43
    Рюдигер - дерьмо поганое.
    У менее мастеровитой команды ради результата все средства хороши
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.05.2021 15:43
    +8
    Рюдигер - дерьмо поганое.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.05.2021 15:43
    +8
    Рюдигер - дерьмо поганое.
    Ссылка
    Alex_m
    online
      Alex_m, 30.05.2021 15:48
    +2
    Vadym Drozd, 30.05.2021 15:45
    Потрібно було тому рагулю відразу червону давати, сам поломаний, тому і Кевіна вирішив поламати
    Згоден що червону треба давати! Не було навіть мяча поблизу просто ціленаправлене блокування з нанесенням серйозної травми!
    Ссылка
    Vadym Drozd
    online
      Vadym Drozd, 30.05.2021 15:45
    +1
    Потрібно було тому рагулю відразу червону давати, сам поломаний, тому і Кевіна вирішив поламати
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 30.05.2021 15:45
    0
    Поручик Ржевский, 30.05.2021 15:43
    Рюдигер - дерьмо поганое.
    У менее мастеровитой команды ради результата все средства хороши
    Ссылка
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