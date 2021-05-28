7 мононациональных финалов Лиги чемпионов

За всю историю розыгрышей Лиги (Кубка) чемпионов семь раз в финальных матчах сходились представители одной страны. Трижды в финал выходил мадридский «Реал» и трижды в противостоянии с земляками одерживал победы. В этом сезоне «галактикос» не сумели повторить подобный трюк и за звание сильнейшей команды Европы поспорят представители Туманного Альбиона - «Челси» и «Манчестер Сити».

Поэтому, перед восьмым в истории ЛЧ мононациональным финалом, вспомним шесть предыдущих дуэлей, в которых встречались представители одного чемпионата.

1. Сезон 1999/2000. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Валенсия» (Испания) – 3:0

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Мононациональные финалы как явление возникли только на стыке веков, ведь ранее в турнире участвовали только чемпионы или действующие обладатели ЛЧ. То есть, в лучшем случае, лишь одна страна могла иметь максимум двух представителей в турнире. Впрочем, начиная с сезона 1997/1998, уже два представителя топ-чемпионатов стартовали в сильнейшем футбольном турнире планеты, а через два года уже 3-4. И первой стране, которой удалось делегировать два своих клуба в финал ЛЧ, стала Испания и ее представители «Реал» и «Валенсия».

Команды подошли к главному матчу сезона с разным настроением. «Валенсия» завоевала третье место в Ла Лиге в сезоне 1999/2000 и получила право участвовать в квалификационном раунде ЛЧ в следующем году. Зато команда Висенте Дель Боске провалила чемпионат, заняв всего пятую позицию в Примере. Таким образом, кроме очередной возможности поднять над головой уже восьмой трофей, для мадридцев стоял вопрос выхода в следующем сезоне в ЛЧ. Что интересно: мадридцы на втором групповом этапе лишь по дополнительным показателям обошли киевское «Динамо» (оба набрали по 10 очков) и заняли «спасительное» второе место в группе. А по дороге к финалу выбили сильные «Баварию» (2:0 и 1:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:0 и 3:2). Команда же Эктора Купера благодаря феерическим и результативным матчам на родной «Месталье» не оставила шансов не менее звездным - «Лацио» (5:2 и 0:1) и «Барселоне» (4:1, 1:2).

Таким образом, 24 мая 2000 года на французском стадионе «Стад де Франс» должно было выясниться, кто на тот момент был сильнейшим клубом Европы. Уже в первые минуты игры «Реал» захватил инициативу и Фернандо Морьентес, Рауль и Стив Макманаман раз за разом беспокоили голкипера валенсийцев Сантьяго Канисареса, но тот до 39-й минуты матча был на высоте. А за 6 минут до перерыва свое веское слово сказал Фернандо Морьентес, который вывел «королевский» клуб вперед - 1: 0. После перерыва Эктор Купер так и не сумел «достучаться» до своих лидеров Гаиски Мендьеты, Клаудио Лопеса и Мигеля Ангуло, которые были бледной тенью той атакующей «Валенсии», что вышла в финал. В итоге во втором тайме Рауль и Стив Макманаман записали на свой счет по мячу и установили окончательный счет в игре 3:0, принеся своей команде восьмой Кубок чемпионов в истории и возможность выступать в ЛЧ в сезоне 2000/2001.

Что касается «Валенсии», то она в следующем розыгрыше сильнейшего футбольного турнира планеты вновь добралась до финала, но в серии пенальти уступила мюнхенской «Баварии».

2. Сезон 2002/2003. «Милан» (Италия) – «Ювентус» (Турин, Италия) – 0:0 по пенальти 3:2

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Этот сезон розыгрыша ЛЧ памятен не только для победителя и финалиста, но и для всех болельщиков футбола Украины, ведь 28 мая 2003 впервые в истории наш земляк поднял над головой Кубок чемпионов. Именно Андрей Шевченко был главной звездой той золотой команды Карло Анчелотти и именно он забил решающий послематчевый пенальти, который и принес «Милану» шестой в истории престижный трофей клубного футбола.

Сам финальный матч состоялся на манчестерском «Олд Траффорд» и, стоит отметить, стал наименее результативным финалом с момента создания ЛЧ в 1992-м году, хотя начало игры было довольно интересным. Уже на 8-й минуте игры Андрей Шевченко «пробил» Джанлуиджи Буффона, но судья зафиксировал офсайд у нашего форварда. В первом тайме «старая синьора» вообще могла пропустить не однажды, если бы не туринский страж ворот, который парировал опасные удары Филиппо Индзаги и Кахи Каладзе. Лишь после перерыва Марчелло Липпи внес коррективы в игру своих подопечных и нынешний наставник «Интера» Антонио Конте дважды мог становиться героем встречи и выводить «Юве» вперед. Впрочем, до окончания игры мяч в ворота обеих команд так и не попал, как и в дополнительные 30 минут. В послематчевых пенальти бездарные удары Давида Трезеге, Пауло Монтеро и Марсело Салайеты помогли «Милану» добыть шестой КЧ в своей истории. Также в этом матче историческое достижение покорилось миланцу Кларенсу Зеедорфу, для которого данная победа стала третьей в карьере в составе трех разных команд. До этого он выигрывал КЧ с амстердамским «Аяксом» в 1995 году и мадридским «Реалом» в 1998-м.

3. Cезон 2007/2008. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Челси» (Лондон, Англия) – 1:1 по пенальти 6:5

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Обе команды шли к финальному матчу в «Лужниках» довольно ровной походкой. В групповом раунде английские гранды уверенно заняли первые места, ни разу не проиграв в шести играх. А вот в плей-офф лондонцам, откровенно говоря, повезло, ведь «пенсионерам» в 1/8 и 1/4 финала в соперники попались представители Греции и Турции - «Олимпиакос» и «Фенербахче». Если с греками проблем не было (0:0 и 3:0), то турков лондонцы прошли со скрипом (1:2 и 2:0). Лишь в полуфинале подопечные Авраама Гранта выбили серьезного оппонента - земляков из «Ливерпуля». А вот команде Алекса Фергюсона для достижения цели пришлось «попотеть», выбив с турнирной дистанции «Рому», «Лион» и «Барселону».

Финальная игра в Москве оправдала ожидания болельщиков футбола. Матч, хоть получился не очень богатым на опасные моменты, но довольно бескомпромиссным и напряженным. В первом тайме в то время еще 23-летний португалец Криштиану Роналду вывел вперед «манкунианцев», но еще до перерыва Фрэнк Лэмпард сравнял счет. Во втором тайме болельщики голов так и не увидели, хотя «Челси» играл острее, создав несколько «убойных» моментов. То же самое касается и экстра-таймов, в которых на высоте были голкиперы обоих клубов - Эдвин ван дер Сар и Петер Чех. В серии же послематчевых пенальти Криштиану Роналду мог из героя превратиться в антигероя, не сумев переиграть в рамке Петера Чеха. Впрочем, «пенсионеры» своим шансом не воспользовались: Николя Анелька и Джон Терри тоже не реализовали свои попытки. Поэтому в футбольной лотерее победу со счетом 6:5 праздновали «манкунианцы», для которых это был третий в истории Кубок чемпионов.

4. Сезон 2012/2013. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 2:1

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«Уэмбли» в 2013 году принимал седьмой за всю историю существования финал Кубка (Лиги) чемпионов. А до главного матча турнира добрались представители немецкой Бундеслиги - «Бавария» и дортмундская «Боруссия». На пути к финалу команда Юппа Хайнкеса, за которую в то время выступал наш Анатолий Тимощук, раз за разом «снимала скальпы» с других грандов европейского футбола - «Арсенала», «Ювентуса» и «Барселоны». Зато подопечные Юргена Клоппа, в рядах которых которых тогда «зажигал» Роберт Левандовски, до полуфинальной встречы с «Реалом» размялись на донецком «Шахтере» (3:0 и 2:2) и дебютанте турнира «Малаге» (3:2 и 0 :0). И только в полуфинале жребий свел дортмундцев с грозным «Реалом». Стоит отметить, что судьбу этого двухматчевого противостояния решил бомбардирский гений Роберта Левандовски, который в домашней игре сделал покер, а сама «Боруссия» победила испанцев со счетом 4:1. В Мадриде испанский гранд под руководством Жозе Моуриньо взял реванш, но победы со счетом 2:0 оказалось недостаточно.

25 мая 2013-го года на «Уэмбли» в сверхпринципиальном «Дер Класикер» сошлись «Бавария» и «Боруссия». И, по-моему, это был один из самых интересных финалов. Подопечные Юргена Клоппа, несмотря на статус «андердога», завладели инициативой с начала матча и остро атаковали владения Мануэля Нойера, но лучший голкипер Германии последнего десятилетия был начеку, отводя угрозы от своей рамки ворот. Мюнхенцы тоже создавали моменты, но они были не так опасны. А вот после перерыва Марио Манджукич сумел вывести вперед свою команду. Впрочем, вскоре «доигрался» центральный защитник «Баварии» Бонфин Данте, который сфолил в своей штрафной. Нынешний игрок «Манчестер Сити» Гюндоган легко переиграл Нойера, установив ничейный счет - 1:1. Казалось, что судьбу трофея снова решат в дополнительное время или в серии послематчевых пенальти, но на последней минуте игры защитники дортмундцев не разобрались в штрафной, позволив Арьену Роббену установить окончательный результат в игре - 2:1. Для «Баварии» этот титул стал пятым в истории. Что касается Анатолия Тимощука, то он в финальной игре участия не принимал, но стал вторым украинцем после Андрея Шевченко, который выиграл Лигу чемпионов.

5. Сезон 2013/2014. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 4:1 в дополнительное время

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Не прошло и сезона после немецкого мононационального финала в ЛЧ, как в следующем году за трофей снова боролись представители одного чемпионата. На этот раз своих представителей в главный матч турнира во второй раз в истории делегировала Ла Лига в лице двух мадридских клубов «Атлетико» и «Реала». Также это был первый случай в ЛЧ, когда в решающей игре сошлись представители одного города. Если вспоминать путь команд к финалу на лиссабонском «Эштадиу да Луш», то «королевский» клуб стал настоящим «киллером» для немецких команд, выбив в матчах плей-офф сначала «Шальке-04» и дортмундскую «Боруссию», а в полуфинале мюнхенскую «Баварию». «Атлетико», в свою очередь, оказался сильнее звездных «Милана», «Барселоны» и «Челси».

В финальной игре на «Эштадиу да Луш», 24 мая 2014-го года, болельщики стали свидетелями настоящего футбольного триллера. Подопечные Диего Симеоне были в шаге от завоевания первого в истории команды трофея ЛЧ, побеждая мега-звездную команду Карло Анчелотти до 90-й минуты игры. Впрочем, «железобетонная» оборона «матрасников» на третьей компенсированной минуте допустила ошибку, позволив Серхио Рамосу сравнять счет и перевести игру в экстра-тайм. Этот гол капитана мадридцев, похоже, надломил веру в победу игроков «Атлетико» и в дополнительное время они «поплыли». Вратарь «матрасников» Тибо Куртуа, который сейчас является основным голкипером «галактикос», еще трижды пропустил от своих будущих одноклубников.

Таким образом, «Реал» одержал победу в матче со счетом 4:1 и добыл свой десятый титул сильнейшей команды Европы.

6. Сезон 2015/2016. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 1:1 по пен: 5:3

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Говорят, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Данное высказывание решили опровергнуть две мадридские команды, «Атлетико» и «Реал», которые через два года снова добрались до финала ЛЧ, который на этот раз состоялся в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Если в предыдущем матче двухлетней давности явными фаворитами были «галактикос», то на этот раз букмекеры давали неплохие шансы на успех «матрасникам». Еще бы, подопечные Диего Симеоне, в раундах плей-офф выбили главных фаворитов ЛЧ того сезона - мюнхенскую «Баварию» и «Барселону». Что касается «Реала», то команду возглавил тренер-дебютант Зинедин Зидан и многие из специалистов говорили, что легендарный игрок может не сразу найти общий язык с подопечными. Но, стоит отметить, магия Зизу сделала свое дело и игроки звездной команды пошли за своим новым тренером как в чемпионате, так и в ЛЧ. Но если в Ла Лиге наверстать упущенное Рафой Бенитесом французу не удалось, и мадридцы удовлетворились вторым местом, то в дебютном для себя еврокубковом сезоне на все 100 воспользовались своим шансом.

Финальный матч на «Джузеппе Меацца», который состоялся 28 мая 2016 года, был почти «римейком» игры двухлетней давности. Только тогда «королевский» клуб был в роли догоняющего. На этот раз уже «матрасники» пропустили мяч в собственные ворота на 15-й минуте встречи. Опять же голом отметился «ненавистный» для болельщиков «Атлетико» Серхио Рамос. Всего за 10 минут до финального свистка подопечные Диего Симеоне благодаря точному удару Янника Карраско сумели сравнять счет, который не изменился и после дополнительного времени. В послематчевой «лотерее» первые три удара игроков обеих команд были точными. Роковым для «Атлетико» стал удар в штангу их правого защитника Хуанфрана. Судьба титула тогда была в ногах Криштиану Роналду, который своим мощным выстрелом едва не порвал сетку за спиной Яна Облака, установив окончательный счет в послематчевых пенальти - 5:3. Таким образом, «Реал» завоевал одиннадцатый Кубок чемпионов, а Зинедин Зидан стал первым французским тренером в истории, выигравшим ЛЧ.

7. Сезон 2018/2019. «Ливерпуль» (Англия) – «Тоттенхем» (Лондон, Англия) – 2:0

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Вот кого точно не ждали в финале ЛЧ 2018/2019 на мадридском «Ванда Метрополитано», так это лондонский «Тоттенхэм». Команда Почеттино едва вышла из группы, опередив миланский «Интер» лишь по дополнительным показателям (обе команды набрали по 8 очков). Однако в раунде плей-офф «шпоры» не без приключений выбили по дороге к финалу дортмундскую «Боруссию» (3:0 и 1:0), «Манчестер Сити» (1:0 и 3:4) и амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2). Зато мерсисайдцам пришлось приложить усилия, чтобы второй раз подряд выйти в финальный матч ЛЧ. Команда Юргена Клоппа на пути в Мадрид одолела «Порту» и звездные «Баварию» и «Барселону». Причем с последними выдала настоящую драму. В первой игре на «Камп Ноу» британцы без борьбы уступили хозяевам с разгромным счетом 0:3. Впрочем, через неделю на «Энфилде» каталонцев ожидал настоящий ужас. «Ливерпуль», после минимального преимущества в первом тайме 1:0, во второй половине встречи отличился еще тремя мячами, доведя счет до полного разгрома 4:0 и, тем самым, выйдя в финал ЛЧ.

Финальная игра между английскими командами началась довольно многообещающе. В первой же атаке мерсисайдцы заработали пенальти за игру рукой в ​​штрафной Сиссоко и Мохамед Салах легко переиграл голкипера «шпор» Уго Льориса. Однако больше мячей ни одна из команд до перерыва не забила. Во втором тайме активизировался кореец Сон Хын Мин, но ни его стараний, ни попыток второго звездного нападающего «шпор» Харри Кейна не хватило, чтобы распечатать ворота бразильского голкипера ливерпульцев Алиссона. А на 88-й минуте свое слово сказал «джокер» Юргена Клоппа - Дивок Ориги, который удвоил счет в матче и снял все вопросы относительно победителя. 2:0 в пользу «Ливерпуля», для которого этот трофей стал шестым в истории.