ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе еще одного ветерана

«Бавария» на официальном сайте подтвердила, что универсал Хави Мартинес, который может сыграть в обороне и полузащите, покидает команду свободным агентом по итогам сезона.

32-летний футболист в составе мюнхенского гранда выиграл 8 титулов Бундеслиги (может стать 9), два кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, два клубных чемпионата мира и 5 Кубков Германии.

Ранее «Бавария» официально сообщила, что команду после сезона покинут Давид Алаба и Жером Боатенг, а также тренер Ханс-Дитер Флик.

Новым тренером будет Юлиан Нагельсманн.



#FCBayern and @Javi8martinez are saying ‘goodbye and thank you’ from the bottom of their hearts after nine very successful years together. #GraciasJavi ❤️ #MiaSanMia