Украинец Руслан Малиновский включен в сборную 33-го тура Серии А по версии SofaScore, и это происходит вторую неделю подряд.
25 апреля в матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.
Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас. За отличную игру хавбек получил высочайшую оценку от SofaScore – 9.5! Это лучший результат в туре.
Team of the Week provided by SofaScore LiveScore
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Источник — SofaScore
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