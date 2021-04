Украинец Руслан Малиновский включен в сборную 33-го тура Серии А по версии SofaScore, и это происходит вторую неделю подряд.​

25 апреля в матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.

Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас. За отличную игру хавбек получил высочайшую оценку от SofaScore – 9.5! Это лучший результат в туре.

Team of the Week provided by SofaScore LiveScore