Малиновский включен в сборную 33-го тура Серии А по версии SofaScore

Хавбек «Аталанты» забил гол и отдал голевой пас в матче против «Болоньи»

  • 28.04.2021 05:32
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Малиновский включен в сборную 33-го тура Серии А по версии SofaScore
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинец Руслан Малиновский включен в сборную 33-го тура Серии А по версии SofaScore, и это происходит вторую неделю подряд.​

25 апреля в матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.

Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас. За отличную игру хавбек получил высочайшую оценку от  SofaScore – 9.5! Это лучший результат в туре.

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Источник — SofaScore

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