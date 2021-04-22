Стало известно, что кричал Луческу ультрас Динамо во время конфликта с ними

Вчера в Тернополе состоялся полуфинал Кубка Украины между «Агробизнесом» и «Динамо», в котором киевляне одержали убедительную победу (3:0) и оформили выход в финал турнира.
Во время поединка у ультрас «Динамо» и главного тренера команды Мирчи Луческу случился конфликт. Первые агрессивно призывали румына уйти из клуба, второй что-то эмоционально им отвечал.
Как следует из видео, появившегося позже, Луческу на реплики ультрас «Lucescu, go away» («Луческу, иди прочь») несколько раз громко выкрикнул фанатам также на английском: «You are not a Dynamo» («Вы – не Динамо»).
Ultrasi Dynama planowali zwyzywać Lucescu z bliższej odległości już od dawna. Do tej pory byli ledwo słyszalni, udało się im to w Tarnopolu. Rumun radzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, że to tylko mała grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 21, 2021
Напомним, что ультрас «Динамо» изначально не поддержали назначение Мирчи Луческу главным тренером команды, и несмотря на успешные спортивные результаты «бело-синих» под руководством румына, не изменили своей позиции.
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Источник — Sport.ua
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"Собака любит мясо.
Ворона любит сыр...
Я был фанат Динамо...
Теперь я стал дэбил!"
"Собака любит мясо.
Ворона любит сыр...
Я был фанат Динамо...
Теперь я стал дэбил!"
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