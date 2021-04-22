Стало известно, что кричал Луческу ультрас Динамо во время конфликта с ними

Инцидент произошел накануне в Тернополе, где киевляне играли матч полуфинала Кубка Украины

  • 22.04.2021 09:09
  • 7034 просмотра
  • 9 комментариев
Стало известно, что кричал Луческу ультрас Динамо во время конфликта с ними
© Twitter

Вчера в Тернополе состоялся полуфинал Кубка Украины между «Агробизнесом» и «Динамо», в котором киевляне одержали убедительную победу (3:0) и оформили выход в финал турнира.

Во время поединка у ультрас «Динамо» и главного тренера команды Мирчи Луческу случился конфликт. Первые агрессивно призывали румына уйти из клуба, второй что-то эмоционально им отвечал.

Как следует из видео, появившегося позже, Луческу на реплики ультрас «Lucescu, go away» («Луческу, иди прочь») несколько раз громко выкрикнул фанатам также на английском: «You are not a Dynamo» («Вы – не Динамо»).

Напомним, что ультрас «Динамо» изначально не поддержали назначение Мирчи Луческу главным тренером команды, и несмотря на успешные спортивные результаты «бело-синих» под руководством румына, не изменили своей позиции.

ВИДЕО [18+]. Полиция успокоила. Как фанаты Динамо оскорбляли Луческу

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 22.04.2021 10:07
    0
    Эти ненормальные позорит страну.Лучечку великий тренер
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.04.2021 10:06
    0
    Шмаркачі - не ультрас! Боліли підтримали Луческу.
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 22.04.2021 10:03
    +1
    Вони більше ненавидять Луческу ніж люблять Динамо.Він виграв все,.При ньому почали грати Українці.Він не говорить те що говорять деякі боксери а просто сидить тихо і займається футболом.Він вивів Динамо в лігу чемпіонів.
    Ссылка
    step
    online
      step, 22.04.2021 09:54
    0
    Нервують діда!)в його віці треба поберегтися!
    Ссылка
    гол
      гол, 22.04.2021 09:48
    -3
    Lazio, 22.04.2021 09:32
    Новітня кричалка фанів ДК, на старий мотив:
    "Собака любит мясо.
    Ворона любит сыр...
    Я был фанат Динамо...
    Теперь я стал дэбил!"
    как так можно?
    пацанам завтра в окопы на всю жизнь
    Ссылка
    гол
      гол, 22.04.2021 09:47
    -5
    шкандаль! тренер Динамо не владеет украинской мовой
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.04.2021 09:47
    +3
    Т. Артём, 22.04.2021 09:41
    Та плювать на них. Для динамо Луческу точно отличный тренер. Лучший что был после Лобоновского и Реброва
    Ще ЮрПалич Сьомін.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 22.04.2021 09:41
    +7
    Та плювать на них. Для динамо Луческу точно отличный тренер. Лучший что был после Лобоновского и Реброва
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 22.04.2021 09:32
    +6
    Новітня кричалка фанів ДК, на старий мотив:
    "Собака любит мясо.
    Ворона любит сыр...
    Я был фанат Динамо...
    Теперь я стал дэбил!"
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 22.04.2021 09:41
    +7
    Та плювать на них. Для динамо Луческу точно отличный тренер. Лучший что был после Лобоновского и Реброва
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 22.04.2021 09:32
    +6
    Новітня кричалка фанів ДК, на старий мотив:
    "Собака любит мясо.
    Ворона любит сыр...
    Я был фанат Динамо...
    Теперь я стал дэбил!"
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.04.2021 09:47
    +3
    Т. Артём, 22.04.2021 09:41
    Та плювать на них. Для динамо Луческу точно отличный тренер. Лучший что был после Лобоновского и Реброва
    Ще ЮрПалич Сьомін.
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 22.04.2021 10:03
    +1
    Вони більше ненавидять Луческу ніж люблять Динамо.Він виграв все,.При ньому почали грати Українці.Він не говорить те що говорять деякі боксери а просто сидить тихо і займається футболом.Він вивів Динамо в лігу чемпіонів.
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 22.04.2021 10:07
    0
    Эти ненормальные позорит страну.Лучечку великий тренер
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.04.2021 10:06
    0
    Шмаркачі - не ультрас! Боліли підтримали Луческу.
    Ссылка
    step
    online
      step, 22.04.2021 09:54
    0
    Нервують діда!)в його віці треба поберегтися!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности