Стало известно, что кричал Луческу ультрас Динамо во время конфликта с ними

Вчера в Тернополе состоялся полуфинал Кубка Украины между «Агробизнесом» и «Динамо», в котором киевляне одержали убедительную победу (3:0) и оформили выход в финал турнира.

Во время поединка у ультрас «Динамо» и главного тренера команды Мирчи Луческу случился конфликт. Первые агрессивно призывали румына уйти из клуба, второй что-то эмоционально им отвечал.

Как следует из видео, появившегося позже, Луческу на реплики ультрас «Lucescu, go away» («Луческу, иди прочь») несколько раз громко выкрикнул фанатам также на английском: «You are not a Dynamo» («Вы – не Динамо»).

Ultrasi Dynama planowali zwyzywać Lucescu z bliższej odległości już od dawna. Do tej pory byli ledwo słyszalni, udało się im to w Tarnopolu. Rumun radzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, że to tylko mała grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 21, 2021

Напомним, что ультрас «Динамо» изначально не поддержали назначение Мирчи Луческу главным тренером команды, и несмотря на успешные спортивные результаты «бело-синих» под руководством румына, не изменили своей позиции.

ВИДЕО [18+]. Полиция успокоила. Как фанаты Динамо оскорбляли Луческу