ВИДЕО [18+]. Полиция успокоила. Как фанаты Динамо оскорбляли Луческу

В полуфинале Кубка Украины «Динамо» переиграло «Агробизнес»

  • 21.04.2021 21:52
  • 8771 просмотр
  • 60 комментариев
ВИДЕО [18+]. Полиция успокоила. Как фанаты Динамо оскорбляли Луческу
© YouTube

В полуфинале Кубка Украины «Динамо» переиграло «Агробизнес» (3:0) и вышло в финал.

Во время игры фанаты «Динамо» оскорбляли главного тренера Мирчу Луческу, и в дело вмешалась полиция.

ВИДЕО [18+]. Полиция успокоила. Как фанаты Динамо оскорбляли Луческу и Суркиса.

Внимание! Видео содержит нецензурную брань.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 21.04.2021 23:26
    +1
    J0e777, 21.04.2021 23:24
    Чьи фанаты? Где символика?
    Куртки черные на видео, а под куртками кто то говорит видел оранжевую футболку.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 23:25
    -1
    Сурковые Шубы, 21.04.2021 23:13
    Шубный Ультрас шубного чемпиона снова опозорился на всю Украину
    У шахтёра вообще существуют еще болельщики? или чечены всех перебили?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 23:24
    -1
    Ukrainian_football, 21.04.2021 23:16
    Да это уже выглядит забавно! Клуб на золотой дубль метит, а его фанаты оскорбляют.
    Чьи фанаты? Где символика?
    Ссылка
    Ukrainian_football
    online
      Ukrainian_football, 21.04.2021 23:16
    0
    Да это уже выглядит забавно! Клуб на золотой дубль метит, а его фанаты оскорбляют.
    Ссылка
    Сергей Евланов
    online
      Сергей Евланов, 21.04.2021 23:15
    +1
    Луческу - профессионал и отрабатывает свою зарплату. А если придурки, которые считают себя фанатами, хотят на ком-то оторваться, пусть забрасывают тухлыми яйцами Мораеса, хотя и он просто выполняет свою работу.
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    Сурковые Шубы
    online
      Сурковые Шубы, 21.04.2021 23:13
    -3
    Шубный Ультрас шубного чемпиона снова опозорился на всю Украину
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.04.2021 23:10
    +1
    VAD, 21.04.2021 23:03
    Ну ты вообще ни разу не помог, ток уровень подтверждаешь
    Вадим до сегодня думал, что есть только группировка "совы"и только о ней писал, но сегодня ему на листочке редактор еще несколько названий принес.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.04.2021 23:09
    +2
    ВадимКиев, 21.04.2021 23:06
    Ты что бот,ты о чём ?Браузером ошибся?
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 21.04.2021 23:06
    -2
    VAD, 21.04.2021 23:03
    Ну ты вообще ни разу не помог, ток уровень подтверждаешь
    Ты что бот,ты о чём ?Браузером ошибся?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.04.2021 23:03
    +2
    ВадимКиев, 21.04.2021 23:01
    Передун обосраный,так та завтра поедишь к ним скажешь им что они проплаченные ...
    Ну ты вообще ни разу не помог, ток уровень подтверждаешь
    Ссылка
    bartezinho
    online
      bartezinho, 21.04.2021 23:03
    +2
    Сборище имбецилов... Луческу молодец!!! Динамо чемпион!!!
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 21.04.2021 23:01
    -5
    J0e777, 21.04.2021 22:57
    Если так, то там только самые отброски остались, которым плевать на команду и на результаты. Теперь их можно смело называть титушней. Нормальные болельщики будут просто приходить на стадион, не находясь рядом с проплаченными ахметом. У этих упырей будет теперь главная задача, делать так, что бы динамо без зрителей играло. Провокации и т.д.
    Передун обосраный,так та завтра поедишь к ним скажешь им что они проплаченные ...
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 21.04.2021 22:58
    -4
    sergio_terry, 21.04.2021 22:56
    Эти ультрас просто ватные 321 сы. Как только полиция пришла начали кричать что тут дети. А как матами крыть на весь стадион, так детей нет.
    Видно что ультрасы = 321 сы, проплачены рыжим, то есть его прихвостнями, так как шахте сильное ДК не нужно. Вот и весь расклад...
    Ещё одно животное за компом,это ваша ультра..
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 22:57
    0
    sahka1981, 21.04.2021 22:53
    Да наши это ультрасы, там и Декстер рыжий недавно заявы в ютубе бросал, только вот очень глупо они себя ведут, команда при таком составе, с такими "трансферами" как Клейтон и т.д. в кои то веки дает результат, а они бычат не по делу в принципе... Где они были когда был Хац и Лесик и мы вылетали из слабой группы ЛЕ, боролись за второе место? Почему они молчат когда на нашем историческом стадионе срывают баннеры с нашими игроками, перекрашивают сектора в ржавый цвет, хаят наш клуб на каждом жагу, где эта хваленная ультра??? Почему молчат??? А все потому, что там никто не заплатит + Ахметов это не мягкотелый Суркис, там можно по шее конкретно можно будет получит и не только от космонавтов... а поорать на 75 летнего деда вот для них "героев" самое то... даже обычная кузьма сегодня не выдержала и поддержала румына, понимаю насколько все это низко с их стороны...
    Если так, то там только самые отброски остались, которым плевать на команду и на результаты. Теперь их можно смело называть титушней. Нормальные болельщики будут просто приходить на стадион, не находясь рядом с проплаченными ахметом. У этих упырей будет теперь главная задача, делать так, что бы динамо без зрителей играло. Провокации и т.д.
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 21.04.2021 22:57
    +3
    Да, и Декстер Ваш такое же проплаченное тело....
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 21.04.2021 22:56
    +4
    Эти ультрас просто ватные 321 сы. Как только полиция пришла начали кричать что тут дети. А как матами крыть на весь стадион, так детей нет.
    Видно что ультрасы = 321 сы, проплачены рыжим, то есть его прихвостнями, так как шахте сильное ДК не нужно. Вот и весь расклад...
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 21.04.2021 22:54
    -3
    J0e777, 21.04.2021 22:52
    У Динамо есть разные группировки болельщиков. Ultras, WBC, Родичі. Ты про кого говоришь? Или для тебя это новостью стало, днонецкий?
    А ты бот на какую из них группировку сказал что они проплаченные?Поедь завтра в глаза это им скажи,Бущан не побоялся разговаривал с ними,а ты мычать только тут можешь животное ...
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 21.04.2021 22:53
    +5
    J0e777, 21.04.2021 22:36
    Почему нет баннера Ультрас Динамо? Про символику я молчу. 100% титуханы
    Да наши это ультрасы, там и Декстер рыжий недавно заявы в ютубе бросал, только вот очень глупо они себя ведут, команда при таком составе, с такими "трансферами" как Клейтон и т.д. в кои то веки дает результат, а они бычат не по делу в принципе... Где они были когда был Хац и Лесик и мы вылетали из слабой группы ЛЕ, боролись за второе место? Почему они молчат когда на нашем историческом стадионе срывают баннеры с нашими игроками, перекрашивают сектора в ржавый цвет, хаят наш клуб на каждом жагу, где эта хваленная ультра??? Почему молчат??? А все потому, что там никто не заплатит + Ахметов это не мягкотелый Суркис, там можно по шее конкретно можно будет получит и не только от космонавтов... а поорать на 75 летнего деда вот для них "героев" самое то... даже обычная кузьма сегодня не выдержала и поддержала румына, понимаю насколько все это низко с их стороны...
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 21.04.2021 22:52
    -3
    ВадимКиев, 21.04.2021 22:49
    На стадионе бывать надо хоть раз в год,я хоть и не болею за Динамо уже ,ну знаю,ты на выездах был за клубом ездил по странам ,или только можешь комменты писать,писюлькин ты .
    Я их не поддерживаю,ну говорить что ультра кем то проплачены это бред ....
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    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 22:52
    0
    ВадимКиев, 21.04.2021 22:49
    На стадионе бывать надо хоть раз в год,я хоть и не болею за Динамо уже ,ну знаю,ты на выездах был за клубом ездил по странам ,или только можешь комменты писать,писюлькин ты .
    У Динамо есть разные группировки болельщиков. Ultras, WBC, Родичі. Ты про кого говоришь? Или для тебя это новостью стало, днонецкий?
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 21.04.2021 22:03
    +22
    Найдите этих долбоебов и не пускайте на матчи! Не позорьте страну и Великий клуб!!
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 21.04.2021 22:04
    +20
    Это кучка гнидья, которых нужно гнать со стадиона! Эти мрази не имеют права называться фанатами Динамо!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 21.04.2021 22:11
    +17
    Никогда не думал что это напишу.. но Либо таких мразей не пускать на стадион, либо пи*дить их дубинками и выкидывать и провожать за пределы стадио. Отдельное уважение обычной кузьме которая поддержала Луческу в Тернополе! Дякую Вам шановні!
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    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 22:06
    +14
    Смешно, как на последнем видео упырь орет, что тут дети, а на других видео он же маты орет
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    Emix
    online
      Emix, 21.04.2021 22:12
    +13
    Підари гнидяві а не фани.Цих розумово відсталих дятлів потрібно усіх до одного взяти на облік і взагалі на кілометр не підпускати до стадіонів.Уроди йобані а не болільники..
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 22:30
    +9
    ВадимКиев, 21.04.2021 22:28
    Ахметом))))Иди в лицо это им скажи ,там люди на матчах бывают,в отличие от тебя диваного бота,они может и малолетки ну матчи на выездах бывают,а ты пердун обосраный дома сидишь.
    И за чей счет эта титушня малолетняя в Тернополь поехала?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.04.2021 22:23
    +8
    Клоуны
    Орут матом,а зашли мусора на сектор, они - тут дети
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.04.2021 22:15
    +8
    Больное стадо
    Ссылка
    andrijoooo
    online
      andrijoooo, 21.04.2021 22:15
    +8
    Худоба київська,лесика з хациком їм вернути
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.04.2021 22:38
    +7
    J0e777, 21.04.2021 22:36
    Почему нет баннера Ультрас Динамо? Про символику я молчу. 100% титуханы
    Это другой вопоос, я поэтому про уровень и написал: маты и факи - печально. Как по мне ультра обосралась и подставила себя. Луческу дал результат, а они ведут себя га уровне гопоты.
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 21.04.2021 22:24
    +7
    Sergey RockStar, 21.04.2021 22:03
    Найдите этих долбоебов и не пускайте на матчи! Не позорьте страну и Великий клуб!!
    Согласен. Долбоёбы.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 21.04.2021 22:23
    +7
    То ли время такое то ли люди совсем уже отмороженные....
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2021 22:36
    +6
    VAD, 21.04.2021 22:33
    Нет к сожалению, никто там не проплачен, это уровень ультры на этом выезде, факт
    Почему нет баннера Ультрас Динамо? Про символику я молчу. 100% титуханы
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 21.04.2021 22:53
    +5
    J0e777, 21.04.2021 22:36
    Почему нет баннера Ультрас Динамо? Про символику я молчу. 100% титуханы
    Да наши это ультрасы, там и Декстер рыжий недавно заявы в ютубе бросал, только вот очень глупо они себя ведут, команда при таком составе, с такими "трансферами" как Клейтон и т.д. в кои то веки дает результат, а они бычат не по делу в принципе... Где они были когда был Хац и Лесик и мы вылетали из слабой группы ЛЕ, боролись за второе место? Почему они молчат когда на нашем историческом стадионе срывают баннеры с нашими игроками, перекрашивают сектора в ржавый цвет, хаят наш клуб на каждом жагу, где эта хваленная ультра??? Почему молчат??? А все потому, что там никто не заплатит + Ахметов это не мягкотелый Суркис, там можно по шее конкретно можно будет получит и не только от космонавтов... а поорать на 75 летнего деда вот для них "героев" самое то... даже обычная кузьма сегодня не выдержала и поддержала румына, понимаю насколько все это низко с их стороны...
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 21.04.2021 22:56
    +4
    Эти ультрас просто ватные 321 сы. Как только полиция пришла начали кричать что тут дети. А как матами крыть на весь стадион, так детей нет.
    Видно что ультрасы = 321 сы, проплачены рыжим, то есть его прихвостнями, так как шахте сильное ДК не нужно. Вот и весь расклад...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.04.2021 22:39
    +4
    Не думаю, что это болельщики Динамо, скорее прихвостни Палкина.
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 21.04.2021 22:57
    +3
    Да, и Декстер Ваш такое же проплаченное тело....
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 21.04.2021 22:08
    +3
    Кратко по видео. По Луческу категорически не согласен, по Суркису полностью согласен, болелам с Тернополя - респект, обсероном ультрас при плотном контакте с ментами удовлетворён
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.04.2021 23:09
    +2
    ВадимКиев, 21.04.2021 23:06
    Ты что бот,ты о чём ?Браузером ошибся?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.04.2021 23:03
    +2
    ВадимКиев, 21.04.2021 23:01
    Передун обосраный,так та завтра поедишь к ним скажешь им что они проплаченные ...
    Ну ты вообще ни разу не помог, ток уровень подтверждаешь
    Ссылка
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