В полуфинале Кубка Украины «Динамо» переиграло «Агробизнес» (3:0) и вышло в финал.
Во время игры фанаты «Динамо» оскорбляли главного тренера Мирчу Луческу, и в дело вмешалась полиция.
ВИДЕО [18+]. Полиция успокоила. Как фанаты Динамо оскорбляли Луческу и Суркиса.
Внимание! Видео содержит нецензурную брань.
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Источник — Sport.ua
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Видно что ультрасы = 321 сы, проплачены рыжим, то есть его прихвостнями, так как шахте сильное ДК не нужно. Вот и весь расклад...
Видно что ультрасы = 321 сы, проплачены рыжим, то есть его прихвостнями, так как шахте сильное ДК не нужно. Вот и весь расклад...
Орут матом,а зашли мусора на сектор, они - тут дети
Видно что ультрасы = 321 сы, проплачены рыжим, то есть его прихвостнями, так как шахте сильное ДК не нужно. Вот и весь расклад...
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