Агробизнес
0 : 3
Динамо Киев
21.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Класс взял свое. Динамо разобралось с Агробизнесом и вышло в финал Кубка

Киевляне отправили в ворота соперников три безответных мяча

  • 21.04.2021 17:53
  • 7218 просмотров
  • 91 комментарий
Класс взял свое. Динамо разобралось с Агробизнесом и вышло в финал Кубка
© ФК Динамо Киев

В нынешнем розыгрыше Кубка Украины «Агробизнес» уже и так прыгнул, как говорят, выше своей головы. На предыдущих стадиях турнира команда из небольшого города Волочиска Хмельницкой области выбила сразу двух представителей Премьер-Лиги - полтавскую «Ворсклу» и донецкий «Шахтер». Особенно неожиданной оказалась победа над пока еще действующими чемпионами страны в дополнительное время. И вот теперь в Тернополе состоялась встреча за выход в финал с уже, можно сказать, без пяти минут новыми обладателями золотых наград украинского чемпионата. 

В стартовом составе киевлян Мирча Луческу сделал несколько перестановок по сравнению с последним матчем против «Шахтера». Так, место в воротам занял давно уже не игравший в официальных поединках Бойко. Тоже самое относится к Сироте и Ледневу. В остальном же состав был по-настоящему боевым. Хозяева поля позаботились, прежде всего, о защите собственных ворот, отрядив большое количество футболистов в оборону.    

Первый голевой момент в матче гости создали уже на 5-й минуте. Родригес слева выполнил прострел в район угла вратарской площадки, где всех опередил Беседин и нанес сильный удар головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Через пять минут уже сам Родригес низом пробил со средней дистанции, однако на пути мяча, летевшего в ворота, оказался Юхимович. А после подачи углового все тот же динамовский легионер из Люксембурга головой послал мяч чуть неточно. 

Киевляне продолжали владеть большим игровым преимуществом, стараясь завершать свои атакующие комбинации ударами по воротам. Хорошие шансы для того, чтобы открыть счет в этом матче имели Миколенко, Беседин, Цыганков, но забить им никак не удавалось. Что касается «Агробизнеса», то его игроки в основном рассчитывали на быстрые контратаки. Однако вперед хозяева поля шли небольшим количеством футболистов и поэтому многие их атаки завершались еще на дальних подступах к штрафной площади гостей.

Ближе к концу первого тайма «Динамо» усилило свой натиск и команде из первой лиги стало еще сложнее. На 38-й минуте во второй раз выручил «Агробизнес» Юхимович, который самоотверженно бросился под удар Родригеса. Минуту спустя Шапаренко дальней передачей выводил на ворота соперников Цыганкова, но тот не успел сориентироваться и мяч пролетел мимо него. А на 42-й минуте хозяевам поля невольно помог …Цыганков, который оказался на пути мяча, летевшего в створ ворот после удара Шапаренко. 

И все же перед самым перерывом на 45-й минуте гости смогли выйти вперед. Удачную комбинацию разыграли Родригес и Леднев, после чего украинский полузащитник из-за пределов штрафной площади с левой ноги точно пробил в правый от себя угол ворот. Голкипер «Агробизнеса» Артым только проводил мяч взглядом.    

Второй тайм начался в том же ключе, что и первый. Снова мяч больше держался у «Динамо», которое подолгу его контролировало и оказывало давление на ворота хозяев поля. На 53-й минуте мог забить Миколенко, однако с правой ноги из выгодной позиции пробил мимо ворот. А на 57-й минуте в третий (!) раз спас свою команду защитник Юхимович. Теперь уже грудью он отбил мяч после сильного удара Шапаренко. 

Динамовцы продолжали атаковать. На 60-й минуте Цыганков с близкого расстояния не сумел переиграть Артыма. Затем через четыре минуты арбитр матча Максим Козыряцкий назначил пенальти в ворота хозяев поля. Он усмотрел нарушение правил Курило на Сироте. Однако, посмотрев VAR, судья свое решение изменил и назначил свободный удар в противоположную сторону. 

А на 67-й минуте динамовцы забили второй гол. Свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Беседин. Он получил мяч на чужой половине поля, приблизился к штрафной площади соперников и точно пробил в ближний угол ворот. 

Затем был забитый и отмененный мяч из-за офсайда от Цыганкова. И, наконец, на 81-й минуте быстрая контратака киевлян, в которой участвовали едва не половина полевых игроков, завершилась голом в исполнении Буяльского. 

В итоге «Динамо» уверено одержало победу с крупным счетом 3:0 и теперь ждет результата второго полуфинала, чтобы узнать, с кем ему предстоит сыграть в финале.       

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Кубок Украины. Полуфинал.

«Агробизнес» – «Динамо» Киев - 0:3

Леднев, 45, Беседин, 67, Буяльский, 81

 Бойчук, 72 – Попов, 12, Сирота, 54

«Агробизнес»: Артым – Бойчук, Юхимович, Курило, Слотюк, Романюк – И. Когут (Семенец, 70), Груша (Семенюк, 62), Косовский (Ярмоленко, 82), Н. Когут – Дудик (Немтинов, 82).

«Динамо» Киев: Бойко – Миколенко, Сирота, Попов, Тымчик (Караваев, 46) – Сидорчук – Родригес (Сидклей, 66), Леднев (Буяльский, 66), Шапаренко (Шепелев, 66), Цыганков – Беседин (Супряга, 79).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича (Тернополь).

Удары (в створ): 0 (0) – 15 (8)
Угловые: 0 – 5.

АГРОБИЗНЕС-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    BronenosecPotelkam
    online
      BronenosecPotelkam, 21.04.2021 18:58
    0
    ENJOY, 21.04.2021 18:54
    Матери твоей!?
    алкаш, совсем зрение от бояры пропил, что не узнал, то твою дочку дрючили
    Ссылка
    M@Ks7777.
    online
      M@Ks7777., 21.04.2021 18:58
    -1
    BronenosecPotelkam, 21.04.2021 18:52
    в рот шлюхе нормально напихали в этом сезоне, только то не шубы были ;)
    Шпрот тебе так рано в дурке нет вкл
    Ссылка
    M@Ks7777.
    online
      M@Ks7777., 21.04.2021 18:57
    -1
    sahka1981, 21.04.2021 18:56
    Та хватит истории про цеховиков, как поднимался ахметов грабя и убивая людей, к примеру директора кожно-пушной базы которого утопили в ванной...
    Юрченко Леонида Семеновича, 1945 г. р., уроженца и жителя г. Донецка, обвиняемого по ст. 15-224 УК РСФСР
    ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
    По существу заданных вопросов могу пояснить следующее. 24 декабря 1986 года примерно в 11 часов утра я, Юрченко Леонид Семенович, Ахметов Игорь по кличке «Рашид», Ахметов Ринат (оба родных брата, проживают в г. Донецке на поселке Октябрьском), Новиков Василий Васильевич (проживает в г. Донецке на поселке Азотном), Аистов Якуб (проживает в г. Макеевке) на автомобиле, принадлежащем мне, ВАЗ 2106 №А 72-29 ДО выехали в г. Горловку, чтобы совершить разбойное нападение на пожилых супругов, проживающих в собственном доме. Пожилой мужчина работал заведующим базы пушнины и кожи. Братьям Ахметовым Игорю и Ринату, Аистову и Якубу предложил участвовать в разбое Новиков Вася. Ахметов Игорь на разбое был одет в плащ кожаный черного цвета и шапку из норки коричневого цвета, Ахметов Ринат был одет в куртку кожаную темного цвета и норковую шапку черного цвета, Аистов Якуб был одет в искусственную шубу темного цвета и ондатровую шапку. Новиков Вася, перед тем, как одеться в милицейскую форму, был одет в плащ черный кожаный и ондатровую шапку…
    № 14-11043
    Начальнику УВД г. Горловки майору милиции Королеву А. И.
    ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
    (в порядке ст. 114 УПК УССР)
    В моем производстве находится уголовное дело по факту умышленного убийства гр-на Лысенко В. Н. и причинению тяжких телесных повреждений гр-ке Лысенко А. Ф., имевших место 24 декабря 1986 года в Центральном городском районе г. Горловки.
    В совершении преступления подозревается гр-н Юрченко Л. С. и его знакомые Новиков, Аистов Я., Ахметов И., Ахметов Р.
    Для выяснения обстоятельств дела в порядке ст. 114 УПК УССР прошу выполнить следующее:
    1. Установить местонахождение граждан Аистова, братьев Ахметовых и подвергнуть оперативной обработке на причастность к убийству.
    10. По показаниям Юрченко, форма работника милиции, в которой был Новиков в момент совершения преступления, находится у Новикова.
    Следует принять меры к розыску формы.
    11. Необходимо проверить, не совершали ли Юрченко, Новиков, Ахметов И., Ахметов Р., Аистов другие преступления, где именно.
    12. Установить иные дружественные связи этой преступной группы.
    Всех установленных лиц обязать явкой в прокуратуру города.
    О результатах исполнения отдельного поручения сообщить в прокуратуру г. Горловки, предоставив материалы в полном объеме в установленный законом срок.
    Забегая наперед, оговорюсь, что отдельное поручение № 14-11043 та к и не было выполнено. По крайней мере, насколько известно автору этих строк, граждане Ахметов Игорь и Ахметов Ринат в прокуратуру города Горловки так и не явились и показаний по делу об убийстве «пушника» не давали. Более того - за ограбление и убийство Лысенко В. Н. никто осужден не был, дело остается открытым. Согласно законодательству, умышленное лишение человека жизни - преступление, сроку давности не подлежащие. И, чисто теоретически, причастные к нему все еще могут быть привлечены к ответственности. Конечно, если они окажутся досягаемыми для правосудия.
    А ты не хочешь скинуть вафля как подымался Суркис ,как он Кучме и Яныку вылизывал
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.04.2021 18:57
    0
    Бедный Шахтер. Если Агробизнес выйдет в УПЛ, так хоть всей командой вешайся.
    Ссылка
    mayjumanji
      mayjumanji, 21.04.2021 18:56
    +1
    как могла шлюха проиграть этой дворовой команде )))) видать боялась соснуть у динамо, вот и слились этому колхозу))))))))))
    Ссылка
    M@Ks7777.
    online
      M@Ks7777., 21.04.2021 18:56
    0
    как это дреснявые раз в пять лет выигрывать чемпионат и раз в шести игр выигрывать а чемпионате у шахты ,а ну-ка расскажите дреснявые ,вы не усрались от счастья раз в пять лет
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 21.04.2021 18:56
    0
    Nashwill, 21.04.2021 18:49
    Розкажи історію про Брагіна
    Та хватит истории про цеховиков, как поднимался ахметов грабя и убивая людей, к примеру директора кожно-пушной базы которого утопили в ванной...
    Юрченко Леонида Семеновича, 1945 г. р., уроженца и жителя г. Донецка, обвиняемого по ст. 15-224 УК РСФСР
    ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
    По существу заданных вопросов могу пояснить следующее. 24 декабря 1986 года примерно в 11 часов утра я, Юрченко Леонид Семенович, Ахметов Игорь по кличке «Рашид», Ахметов Ринат (оба родных брата, проживают в г. Донецке на поселке Октябрьском), Новиков Василий Васильевич (проживает в г. Донецке на поселке Азотном), Аистов Якуб (проживает в г. Макеевке) на автомобиле, принадлежащем мне, ВАЗ 2106 №А 72-29 ДО выехали в г. Горловку, чтобы совершить разбойное нападение на пожилых супругов, проживающих в собственном доме. Пожилой мужчина работал заведующим базы пушнины и кожи. Братьям Ахметовым Игорю и Ринату, Аистову и Якубу предложил участвовать в разбое Новиков Вася. Ахметов Игорь на разбое был одет в плащ кожаный черного цвета и шапку из норки коричневого цвета, Ахметов Ринат был одет в куртку кожаную темного цвета и норковую шапку черного цвета, Аистов Якуб был одет в искусственную шубу темного цвета и ондатровую шапку. Новиков Вася, перед тем, как одеться в милицейскую форму, был одет в плащ черный кожаный и ондатровую шапку…
    № 14-11043
    Начальнику УВД г. Горловки майору милиции Королеву А. И.
    ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
    (в порядке ст. 114 УПК УССР)
    В моем производстве находится уголовное дело по факту умышленного убийства гр-на Лысенко В. Н. и причинению тяжких телесных повреждений гр-ке Лысенко А. Ф., имевших место 24 декабря 1986 года в Центральном городском районе г. Горловки.
    В совершении преступления подозревается гр-н Юрченко Л. С. и его знакомые Новиков, Аистов Я., Ахметов И., Ахметов Р.
    Для выяснения обстоятельств дела в порядке ст. 114 УПК УССР прошу выполнить следующее:
    1. Установить местонахождение граждан Аистова, братьев Ахметовых и подвергнуть оперативной обработке на причастность к убийству.
    10. По показаниям Юрченко, форма работника милиции, в которой был Новиков в момент совершения преступления, находится у Новикова.
    Следует принять меры к розыску формы.
    11. Необходимо проверить, не совершали ли Юрченко, Новиков, Ахметов И., Ахметов Р., Аистов другие преступления, где именно.
    12. Установить иные дружественные связи этой преступной группы.
    Всех установленных лиц обязать явкой в прокуратуру города.
    О результатах исполнения отдельного поручения сообщить в прокуратуру г. Горловки, предоставив материалы в полном объеме в установленный законом срок.
    Забегая наперед, оговорюсь, что отдельное поручение № 14-11043 та к и не было выполнено. По крайней мере, насколько известно автору этих строк, граждане Ахметов Игорь и Ахметов Ринат в прокуратуру города Горловки так и не явились и показаний по делу об убийстве «пушника» не давали. Более того - за ограбление и убийство Лысенко В. Н. никто осужден не был, дело остается открытым. Согласно законодательству, умышленное лишение человека жизни - преступление, сроку давности не подлежащие. И, чисто теоретически, причастные к нему все еще могут быть привлечены к ответственности. Конечно, если они окажутся досягаемыми для правосудия.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 21.04.2021 18:54
    -2
    BronenosecPotelkam, 21.04.2021 18:52
    в рот шлюхе нормально напихали в этом сезоне, только то не шубы были ;)
    Матери твоей!?
    Ссылка
    BronenosecPotelkam
    online
      BronenosecPotelkam, 21.04.2021 18:52
    +1
    Сурковые Шубы, 21.04.2021 18:26
    Шубный Чемпион!В этом году Сурки хорошо Шубы продвигали.
    в рот шлюхе нормально напихали в этом сезоне, только то не шубы были ;)
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 21.04.2021 18:52
    -1
    Агробизнес 0 ударов
    Ссылка
    mayjumanji
      mayjumanji, 21.04.2021 18:49
    +2
    любители шлюхи уже тут как тут )))) о своем гавно-клубе нечего сказать )))))))))
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.04.2021 18:49
    0
    sahka1981, 21.04.2021 18:41
    В принципе все ожидаемо, хотя Агробизнес практический тайм выстоял.
    Одного не могу понять,как можно было отменить пенальти, ведь чистая игра в ногу от игрока Агробизнеса Сироте, никто даже не спорил. Спец посмотрел на ахметовском канале обзор там тоже все (кроме одного крайнего сидящего) во главе с Ковальцом сошлись, что чистый пенальти, непонятно почему отменили... Понятно,что итоговые 0-3, но ведь это случилось при 0-1, что там арбитру нашептали в ушко из вара, мол не ставь счет то только 0-1 у них два центральных на желтых, что-то может и вымутим...
    Самый крайний, то ведущий. Ему премию за это заплатят. Он пытался и рот закрыть экспертам, когда те сказали, что Динамо сейчас машина.
    Или он просто друг Палкина
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.04.2021 18:49
    -6
    Ёкарный Бабай, 21.04.2021 18:42
    Если два раза Реал обыграли, то почему Шахтер не в полуфинале, он же сильней?
    Потому что ты ослик в группе кроме Реала и Шахтера, есть еще 2 команды и выходят дальше только те 2-команды у которых больше всего очков. Они не играли в плей-офф друг против друга, они играли в групповом этапе. Хотя, стоп.. слишком большая честь, ослу что-то рассказывать, улетай
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 21.04.2021 18:49
    +1
    Сурковые Шубы, 21.04.2021 18:41
    Чмырь вы@ыный,на слушай историю про Шубы и шапки»:1995 году разразился самый громкий коррупционный скандал в истории киевского «Динамо»
    13 сентября 2020 года исполнилось 25 лет с даты событий, которые навсегда вошли в историю Украины, как «шубный скандал» европейского масштабаба.
    Напомним, что в тот день «Динамо» при поддержке 98 000 болельщиков, благодаря голу на 60-й минуте Виталия Косовского победило в Киеве в первом матче группового этапа Лиги чемпионов греческий «Панатинаикос» (1:0).
    Однако после матча стало известно нечто невероятное.
    В своем рапорте главный арбитр встречи Антонио Лопес Ньето указал, что ему была предложена взятка - две норковые шубы и 30 тысяч долларов. Испанец назвал конкретных людей, Игоря Суркиса и Василия Бабийчука, от которых это предложение последовало.
    Подробно об обстоятельствах происшедшего Лопес Ньето затем рассказал на заседании контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, проходившем под председательством бельгийца Алена Куртуа.
    Розкажи історію про Брагіна
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 21.04.2021 18:48
    0
    Сурковые Шубы, 21.04.2021 18:41
    Чмырь вы@ыный,на слушай историю про Шубы и шапки»:1995 году разразился самый громкий коррупционный скандал в истории киевского «Динамо»
    13 сентября 2020 года исполнилось 25 лет с даты событий, которые навсегда вошли в историю Украины, как «шубный скандал» европейского масштабаба.
    Напомним, что в тот день «Динамо» при поддержке 98 000 болельщиков, благодаря голу на 60-й минуте Виталия Косовского победило в Киеве в первом матче группового этапа Лиги чемпионов греческий «Панатинаикос» (1:0).
    Однако после матча стало известно нечто невероятное.
    В своем рапорте главный арбитр встречи Антонио Лопес Ньето указал, что ему была предложена взятка - две норковые шубы и 30 тысяч долларов. Испанец назвал конкретных людей, Игоря Суркиса и Василия Бабийчука, от которых это предложение последовало.
    Подробно об обстоятельствах происшедшего Лопес Ньето затем рассказал на заседании контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, проходившем под председательством бельгийца Алена Куртуа.
    Отак ти й жопи лижеш,як твої смайли
    Ссылка
    M@Ks7777.
    online
      M@Ks7777., 21.04.2021 18:47
    -6
    Gateway_enemy, 21.04.2021 18:35
    а-ну ж, дурковатий синуля, народженець 90-00-хх, дай нам, Дорослом Глядачам пояснення, що тобі відомо про цю НАДЦІКАВУ ІСТОРІЮ з шубами? Нахрін це мелеш усіляку шубну ахінею, точного змісту якої НІКОЛИ незнавши? А серйозно якщо, хто з вашої шубної фуфлятини знає, що і у якому році ця легенда народилась? Чи так, аби щось наблювати?
    Опана,Модест козлячий привет,что ты в свинарнике своём убрался уже ,жена тебе разрешила в интернете бредни свои козлячии написать
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 21.04.2021 18:47
    0
    Сурковые Шубы, 21.04.2021 18:35
    В этом сезоне Суркисы на шубы потратили больше чем на покупки игроков за 10 лет,жаль что в Европе шубами выигрывать не получилось
    А скільки ахметка на бомби потратив?
    Ссылка
    M@Ks7777.
    online
      M@Ks7777., 21.04.2021 18:46
    -6
    Сурковые Шубы, 21.04.2021 18:41
    Чмырь вы@ыный,на слушай историю про Шубы и шапки»:1995 году разразился самый громкий коррупционный скандал в истории киевского «Динамо»
    13 сентября 2020 года исполнилось 25 лет с даты событий, которые навсегда вошли в историю Украины, как «шубный скандал» европейского масштабаба.
    Напомним, что в тот день «Динамо» при поддержке 98 000 болельщиков, благодаря голу на 60-й минуте Виталия Косовского победило в Киеве в первом матче группового этапа Лиги чемпионов греческий «Панатинаикос» (1:0).
    Однако после матча стало известно нечто невероятное.
    В своем рапорте главный арбитр встречи Антонио Лопес Ньето указал, что ему была предложена взятка - две норковые шубы и 30 тысяч долларов. Испанец назвал конкретных людей, Игоря Суркиса и Василия Бабийчука, от которых это предложение последовало.
    Подробно об обстоятельствах происшедшего Лопес Ньето затем рассказал на заседании контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, проходившем под председательством бельгийца Алена Куртуа.
    дреснявые Дынамовцы они ,такие
    Ссылка
    Сурковые Шубы
    online
      Сурковые Шубы, 21.04.2021 18:43
    -6
    Alexander Киев, 21.04.2021 18:39
    Как нет? А сам Ференцварош на изи катнули дома в Киеве 1-0 ! Это вам не Интер какой то и Реал Мадрид! Венгры ТОП-чики!
    Жена Реброва тоже любит Шубы Сурковые
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 21.04.2021 18:43
    +5
    Как же ярко пылают задницы школьных крото-олигофренов
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 21.04.2021 17:55
    +24
    Молодцы, просто и на классе !
    С победой ДК , Киев сегодня ликует!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.04.2021 17:56
    +21
    Молодцы Динамо-мастер класс для кротов,как обыгрывать мёртвые команды
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 17:55
    +20
    Бедные болелы Копанки. Сколько анальной боли в этом сезоне
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 21.04.2021 18:01
    +16
    Динамо респект!!! Але, ще раз переконався в дибільності ультрас! Луческу привів команду до золота, взяв суперкубок, вивів в фінал кубка... і тренер поганий??? Так ви, мабуть, вболіваєте за татар!? Козли!!!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 21.04.2021 18:06
    +15
    Учитывая что до этого Агробизнес вынес двух крепких середняков из УПЛ
    причем середняк из Мариуполя как обычно играл с купленным судьей, то ДК ,сегодня, справилось на отлично
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 21.04.2021 18:04
    +14
    M@Ks7777., 21.04.2021 18:03
    Вся пи...дота дреснввая всё радуются победы над вторым составом агробизнеса,раз в пятилетку выиграли чемпионат мля раз в пять лет ,такого даже в чемпионате Сан
    Марино нет,за 12 лет всего 3 чемпионство ,,как это дреснявые раз в пять лет выигрывать,а ну-ка расскажите дреснявые ,вы не усрались от счастья раз в пят лет
    Тавой шлюхтер с этим вторым составом обосрался
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    funcat
    online
      funcat, 21.04.2021 17:57
    +14
    Хoакин Гусман Лоэра., 21.04.2021 17:55
    Дубль Агро не устоял,перед дешёвками с Динама
    содержанка, тебе бы еще кого то дешевками называть
    Давно перестала продаваться, перед галивайкой на Академгородке ?
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    J0e777
      J0e777, 21.04.2021 17:59
    +13
    Взрывами пердаков даунецких дятлов удовлетворен. Всех с победой и с выходом в финал!!!
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    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 21.04.2021 17:58
    +13
    Легка та невимушена перемога. Ще один крок до треблу зроблено. Агробізнес непогана команда, у вишці не загубилася б, однак явно на сьогоднішній день не рівня Динамо. В наступних матчах почнемо офіційно збирати титули..)
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.04.2021 17:55
    +13
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    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 21.04.2021 18:03
    +12
    Face Control, 21.04.2021 18:00
    Лучше и не скажешь, так и есть, пусть в этом сезоне хоть раз в пять лет косточку погрызут, ибо такое ой как не скоро снова будет.
    Прибацаный, разве такие вяликие клубы могут без единого трофея в году остаться?
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    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 17:57
    +12
    Хoакин Гусман Лоэра., 21.04.2021 17:55
    Дубль Агро не устоял,перед дешёвками с Динама
    Плачь, плачь, станет легче
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    avk2307
    online
      avk2307, 21.04.2021 18:07
    +11
    Динамо с Победой!!!
    Игра хорошая, моментов много.
    Понравилось, как кто то ранее писал, что у Динамо подтянулись игроки замены к основе ,и Динамо теперь уже спокойно знает как играть без Сидорчука или без Цыганкова - есть игроки, которые при выходе на замену усиливают команду .
    Так держать!!!
    Луческу молодец !!!
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    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.04.2021 18:06
    +11
    ВадимКиев, 21.04.2021 17:57
    Шахтёр был и будет лучшим клубом в Украине ,и в Европе лучше выступает уже больше 10 лет чем Динамо Киев ,а Динамо как палка раз в год стреляет,вот почему за Динамо и болеют одни селюки......
    Бандитские бабки Ахметова пока что решают но как видим не всегда и не факт что дальше будут
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    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 18:01
    +11
    ВадимКиев, 21.04.2021 18:00
    Пётр ты дурак,какой трикоз,может ты Фёдор или Ванятко ,а не Петро💩
    Вадик, не писти. Трикоз ты, Трикоз
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    Nashwill
    online
      Nashwill, 21.04.2021 17:59
    +11
    Ну що,все по ділу. Клас є клас,молодці. Тара для золотих медалей ще ближче головне - зберегти такий настрій. Агробізнесу теж респект.
    (чекаю приємного видовища - як бомбитиме у бамбасян )
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    Nevershot
    online
      Nevershot, 21.04.2021 17:59
    +11
    Динамо с победой! Показали ржавой кротошобле как надо играть!
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    J0e777
      J0e777, 21.04.2021 18:16
    +10
    ВадимКиев, 21.04.2021 18:14
    Шахтёр был и будет лучшим клубом в Украине ,и в Европе лучше выступает уже больше 10 лет чем Динамо Киев ,а Динамо как палка раз в год стреляет,вот почему за Динамо и болеют одни селюки......
    Беженец немытый, зачем ты сутками одно и тоже копируешь? Тяпни бояры, тебя ждёт горячая ночь с чеченами и бурятами
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    maverik
    online
      maverik, 21.04.2021 18:08
    +10
    Чем ближе Луческу до завоевания трофеев в этом сезоне тем больше злости у фанов,хоть бы не разорвало их после чемпионства и надеюсь победы в кубке ДИНАМО !!! Ну а Луческу здоровья,выдерживать такой пресс отдаваясь полностью работе с командой.
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    SportsMan
    online
      SportsMan, 21.04.2021 18:31
    +9
    Кроты, как можно было так облажаться в предыдущем круге? Видимо, пора вам в пердив
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