Класс взял свое. Динамо разобралось с Агробизнесом и вышло в финал Кубка

В нынешнем розыгрыше Кубка Украины «Агробизнес» уже и так прыгнул, как говорят, выше своей головы. На предыдущих стадиях турнира команда из небольшого города Волочиска Хмельницкой области выбила сразу двух представителей Премьер-Лиги - полтавскую «Ворсклу» и донецкий «Шахтер». Особенно неожиданной оказалась победа над пока еще действующими чемпионами страны в дополнительное время. И вот теперь в Тернополе состоялась встреча за выход в финал с уже, можно сказать, без пяти минут новыми обладателями золотых наград украинского чемпионата.

В стартовом составе киевлян Мирча Луческу сделал несколько перестановок по сравнению с последним матчем против «Шахтера». Так, место в воротам занял давно уже не игравший в официальных поединках Бойко. Тоже самое относится к Сироте и Ледневу. В остальном же состав был по-настоящему боевым. Хозяева поля позаботились, прежде всего, о защите собственных ворот, отрядив большое количество футболистов в оборону.

Первый голевой момент в матче гости создали уже на 5-й минуте. Родригес слева выполнил прострел в район угла вратарской площадки, где всех опередил Беседин и нанес сильный удар головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Через пять минут уже сам Родригес низом пробил со средней дистанции, однако на пути мяча, летевшего в ворота, оказался Юхимович. А после подачи углового все тот же динамовский легионер из Люксембурга головой послал мяч чуть неточно.

Киевляне продолжали владеть большим игровым преимуществом, стараясь завершать свои атакующие комбинации ударами по воротам. Хорошие шансы для того, чтобы открыть счет в этом матче имели Миколенко, Беседин, Цыганков, но забить им никак не удавалось. Что касается «Агробизнеса», то его игроки в основном рассчитывали на быстрые контратаки. Однако вперед хозяева поля шли небольшим количеством футболистов и поэтому многие их атаки завершались еще на дальних подступах к штрафной площади гостей.

Ближе к концу первого тайма «Динамо» усилило свой натиск и команде из первой лиги стало еще сложнее. На 38-й минуте во второй раз выручил «Агробизнес» Юхимович, который самоотверженно бросился под удар Родригеса. Минуту спустя Шапаренко дальней передачей выводил на ворота соперников Цыганкова, но тот не успел сориентироваться и мяч пролетел мимо него. А на 42-й минуте хозяевам поля невольно помог …Цыганков, который оказался на пути мяча, летевшего в створ ворот после удара Шапаренко.

И все же перед самым перерывом на 45-й минуте гости смогли выйти вперед. Удачную комбинацию разыграли Родригес и Леднев, после чего украинский полузащитник из-за пределов штрафной площади с левой ноги точно пробил в правый от себя угол ворот. Голкипер «Агробизнеса» Артым только проводил мяч взглядом.

Второй тайм начался в том же ключе, что и первый. Снова мяч больше держался у «Динамо», которое подолгу его контролировало и оказывало давление на ворота хозяев поля. На 53-й минуте мог забить Миколенко, однако с правой ноги из выгодной позиции пробил мимо ворот. А на 57-й минуте в третий (!) раз спас свою команду защитник Юхимович. Теперь уже грудью он отбил мяч после сильного удара Шапаренко.

Динамовцы продолжали атаковать. На 60-й минуте Цыганков с близкого расстояния не сумел переиграть Артыма. Затем через четыре минуты арбитр матча Максим Козыряцкий назначил пенальти в ворота хозяев поля. Он усмотрел нарушение правил Курило на Сироте. Однако, посмотрев VAR, судья свое решение изменил и назначил свободный удар в противоположную сторону.

А на 67-й минуте динамовцы забили второй гол. Свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Беседин. Он получил мяч на чужой половине поля, приблизился к штрафной площади соперников и точно пробил в ближний угол ворот.

Затем был забитый и отмененный мяч из-за офсайда от Цыганкова. И, наконец, на 81-й минуте быстрая контратака киевлян, в которой участвовали едва не половина полевых игроков, завершилась голом в исполнении Буяльского.

В итоге «Динамо» уверено одержало победу с крупным счетом 3:0 и теперь ждет результата второго полуфинала, чтобы узнать, с кем ему предстоит сыграть в финале.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Кубок Украины. Полуфинал.

«Агробизнес» – «Динамо» Киев - 0:3



Леднев, 45, Беседин, 67, Буяльский, 81

Бойчук, 72 – Попов, 12, Сирота, 54

«Агробизнес»: Артым – Бойчук, Юхимович, Курило, Слотюк, Романюк – И. Когут (Семенец, 70), Груша (Семенюк, 62), Косовский (Ярмоленко, 82), Н. Когут – Дудик (Немтинов, 82).

«Динамо» Киев: Бойко – Миколенко, Сирота, Попов, Тымчик (Караваев, 46) – Сидорчук – Родригес (Сидклей, 66), Леднев (Буяльский, 66), Шапаренко (Шепелев, 66), Цыганков – Беседин (Супряга, 79).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича (Тернополь).



Удары (в створ): 0 (0) – 15 (8)

Угловые: 0 – 5.

АГРОБИЗНЕС-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C