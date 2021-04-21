Класс взял свое. Динамо разобралось с Агробизнесом и вышло в финал Кубка

В нынешнем розыгрыше Кубка Украины «Агробизнес» уже и так прыгнул, как говорят, выше своей головы. На предыдущих стадиях турнира команда из небольшого города Волочиска Хмельницкой области выбила сразу двух представителей Премьер-Лиги - полтавскую «Ворсклу» и донецкий «Шахтер». Особенно неожиданной оказалась победа над пока еще действующими чемпионами страны в дополнительное время. И вот теперь в Тернополе состоялась встреча за выход в финал с уже, можно сказать, без пяти минут новыми обладателями золотых наград украинского чемпионата.
В стартовом составе киевлян Мирча Луческу сделал несколько перестановок по сравнению с последним матчем против «Шахтера». Так, место в воротам занял давно уже не игравший в официальных поединках Бойко. Тоже самое относится к Сироте и Ледневу. В остальном же состав был по-настоящему боевым. Хозяева поля позаботились, прежде всего, о защите собственных ворот, отрядив большое количество футболистов в оборону.
Первый голевой момент в матче гости создали уже на 5-й минуте. Родригес слева выполнил прострел в район угла вратарской площадки, где всех опередил Беседин и нанес сильный удар головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Через пять минут уже сам Родригес низом пробил со средней дистанции, однако на пути мяча, летевшего в ворота, оказался Юхимович. А после подачи углового все тот же динамовский легионер из Люксембурга головой послал мяч чуть неточно.
Киевляне продолжали владеть большим игровым преимуществом, стараясь завершать свои атакующие комбинации ударами по воротам. Хорошие шансы для того, чтобы открыть счет в этом матче имели Миколенко, Беседин, Цыганков, но забить им никак не удавалось. Что касается «Агробизнеса», то его игроки в основном рассчитывали на быстрые контратаки. Однако вперед хозяева поля шли небольшим количеством футболистов и поэтому многие их атаки завершались еще на дальних подступах к штрафной площади гостей.
Ближе к концу первого тайма «Динамо» усилило свой натиск и команде из первой лиги стало еще сложнее. На 38-й минуте во второй раз выручил «Агробизнес» Юхимович, который самоотверженно бросился под удар Родригеса. Минуту спустя Шапаренко дальней передачей выводил на ворота соперников Цыганкова, но тот не успел сориентироваться и мяч пролетел мимо него. А на 42-й минуте хозяевам поля невольно помог …Цыганков, который оказался на пути мяча, летевшего в створ ворот после удара Шапаренко.
И все же перед самым перерывом на 45-й минуте гости смогли выйти вперед. Удачную комбинацию разыграли Родригес и Леднев, после чего украинский полузащитник из-за пределов штрафной площади с левой ноги точно пробил в правый от себя угол ворот. Голкипер «Агробизнеса» Артым только проводил мяч взглядом.
Второй тайм начался в том же ключе, что и первый. Снова мяч больше держался у «Динамо», которое подолгу его контролировало и оказывало давление на ворота хозяев поля. На 53-й минуте мог забить Миколенко, однако с правой ноги из выгодной позиции пробил мимо ворот. А на 57-й минуте в третий (!) раз спас свою команду защитник Юхимович. Теперь уже грудью он отбил мяч после сильного удара Шапаренко.
Динамовцы продолжали атаковать. На 60-й минуте Цыганков с близкого расстояния не сумел переиграть Артыма. Затем через четыре минуты арбитр матча Максим Козыряцкий назначил пенальти в ворота хозяев поля. Он усмотрел нарушение правил Курило на Сироте. Однако, посмотрев VAR, судья свое решение изменил и назначил свободный удар в противоположную сторону.
А на 67-й минуте динамовцы забили второй гол. Свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Беседин. Он получил мяч на чужой половине поля, приблизился к штрафной площади соперников и точно пробил в ближний угол ворот.
Затем был забитый и отмененный мяч из-за офсайда от Цыганкова. И, наконец, на 81-й минуте быстрая контратака киевлян, в которой участвовали едва не половина полевых игроков, завершилась голом в исполнении Буяльского.
В итоге «Динамо» уверено одержало победу с крупным счетом 3:0 и теперь ждет результата второго полуфинала, чтобы узнать, с кем ему предстоит сыграть в финале.
Игорь ЗАРЖИЦКИЙ
Кубок Украины. Полуфинал.
«Агробизнес» – «Динамо» Киев - 0:3
Леднев, 45, Беседин, 67, Буяльский, 81
Бойчук, 72 – Попов, 12, Сирота, 54
«Агробизнес»: Артым – Бойчук, Юхимович, Курило, Слотюк, Романюк – И. Когут (Семенец, 70), Груша (Семенюк, 62), Косовский (Ярмоленко, 82), Н. Когут – Дудик (Немтинов, 82).
«Динамо» Киев: Бойко – Миколенко, Сирота, Попов, Тымчик (Караваев, 46) – Сидорчук – Родригес (Сидклей, 66), Леднев (Буяльский, 66), Шапаренко (Шепелев, 66), Цыганков – Беседин (Супряга, 79).
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича (Тернополь).
Удары (в створ): 0 (0) – 15 (8)
Угловые: 0 – 5.
АГРОБИЗНЕС-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 13°C
Источник — Sport.ua
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Юрченко Леонида Семеновича, 1945 г. р., уроженца и жителя г. Донецка, обвиняемого по ст. 15-224 УК РСФСР
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
По существу заданных вопросов могу пояснить следующее. 24 декабря 1986 года примерно в 11 часов утра я, Юрченко Леонид Семенович, Ахметов Игорь по кличке «Рашид», Ахметов Ринат (оба родных брата, проживают в г. Донецке на поселке Октябрьском), Новиков Василий Васильевич (проживает в г. Донецке на поселке Азотном), Аистов Якуб (проживает в г. Макеевке) на автомобиле, принадлежащем мне, ВАЗ 2106 №А 72-29 ДО выехали в г. Горловку, чтобы совершить разбойное нападение на пожилых супругов, проживающих в собственном доме. Пожилой мужчина работал заведующим базы пушнины и кожи. Братьям Ахметовым Игорю и Ринату, Аистову и Якубу предложил участвовать в разбое Новиков Вася. Ахметов Игорь на разбое был одет в плащ кожаный черного цвета и шапку из норки коричневого цвета, Ахметов Ринат был одет в куртку кожаную темного цвета и норковую шапку черного цвета, Аистов Якуб был одет в искусственную шубу темного цвета и ондатровую шапку. Новиков Вася, перед тем, как одеться в милицейскую форму, был одет в плащ черный кожаный и ондатровую шапку…
№ 14-11043
Начальнику УВД г. Горловки майору милиции Королеву А. И.
ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(в порядке ст. 114 УПК УССР)
В моем производстве находится уголовное дело по факту умышленного убийства гр-на Лысенко В. Н. и причинению тяжких телесных повреждений гр-ке Лысенко А. Ф., имевших место 24 декабря 1986 года в Центральном городском районе г. Горловки.
В совершении преступления подозревается гр-н Юрченко Л. С. и его знакомые Новиков, Аистов Я., Ахметов И., Ахметов Р.
Для выяснения обстоятельств дела в порядке ст. 114 УПК УССР прошу выполнить следующее:
1. Установить местонахождение граждан Аистова, братьев Ахметовых и подвергнуть оперативной обработке на причастность к убийству.
10. По показаниям Юрченко, форма работника милиции, в которой был Новиков в момент совершения преступления, находится у Новикова.
Следует принять меры к розыску формы.
11. Необходимо проверить, не совершали ли Юрченко, Новиков, Ахметов И., Ахметов Р., Аистов другие преступления, где именно.
12. Установить иные дружественные связи этой преступной группы.
Всех установленных лиц обязать явкой в прокуратуру города.
О результатах исполнения отдельного поручения сообщить в прокуратуру г. Горловки, предоставив материалы в полном объеме в установленный законом срок.
Забегая наперед, оговорюсь, что отдельное поручение № 14-11043 та к и не было выполнено. По крайней мере, насколько известно автору этих строк, граждане Ахметов Игорь и Ахметов Ринат в прокуратуру города Горловки так и не явились и показаний по делу об убийстве «пушника» не давали. Более того - за ограбление и убийство Лысенко В. Н. никто осужден не был, дело остается открытым. Согласно законодательству, умышленное лишение человека жизни - преступление, сроку давности не подлежащие. И, чисто теоретически, причастные к нему все еще могут быть привлечены к ответственности. Конечно, если они окажутся досягаемыми для правосудия.
Юрченко Леонида Семеновича, 1945 г. р., уроженца и жителя г. Донецка, обвиняемого по ст. 15-224 УК РСФСР
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
По существу заданных вопросов могу пояснить следующее. 24 декабря 1986 года примерно в 11 часов утра я, Юрченко Леонид Семенович, Ахметов Игорь по кличке «Рашид», Ахметов Ринат (оба родных брата, проживают в г. Донецке на поселке Октябрьском), Новиков Василий Васильевич (проживает в г. Донецке на поселке Азотном), Аистов Якуб (проживает в г. Макеевке) на автомобиле, принадлежащем мне, ВАЗ 2106 №А 72-29 ДО выехали в г. Горловку, чтобы совершить разбойное нападение на пожилых супругов, проживающих в собственном доме. Пожилой мужчина работал заведующим базы пушнины и кожи. Братьям Ахметовым Игорю и Ринату, Аистову и Якубу предложил участвовать в разбое Новиков Вася. Ахметов Игорь на разбое был одет в плащ кожаный черного цвета и шапку из норки коричневого цвета, Ахметов Ринат был одет в куртку кожаную темного цвета и норковую шапку черного цвета, Аистов Якуб был одет в искусственную шубу темного цвета и ондатровую шапку. Новиков Вася, перед тем, как одеться в милицейскую форму, был одет в плащ черный кожаный и ондатровую шапку…
№ 14-11043
Начальнику УВД г. Горловки майору милиции Королеву А. И.
ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(в порядке ст. 114 УПК УССР)
В моем производстве находится уголовное дело по факту умышленного убийства гр-на Лысенко В. Н. и причинению тяжких телесных повреждений гр-ке Лысенко А. Ф., имевших место 24 декабря 1986 года в Центральном городском районе г. Горловки.
В совершении преступления подозревается гр-н Юрченко Л. С. и его знакомые Новиков, Аистов Я., Ахметов И., Ахметов Р.
Для выяснения обстоятельств дела в порядке ст. 114 УПК УССР прошу выполнить следующее:
1. Установить местонахождение граждан Аистова, братьев Ахметовых и подвергнуть оперативной обработке на причастность к убийству.
10. По показаниям Юрченко, форма работника милиции, в которой был Новиков в момент совершения преступления, находится у Новикова.
Следует принять меры к розыску формы.
11. Необходимо проверить, не совершали ли Юрченко, Новиков, Ахметов И., Ахметов Р., Аистов другие преступления, где именно.
12. Установить иные дружественные связи этой преступной группы.
Всех установленных лиц обязать явкой в прокуратуру города.
О результатах исполнения отдельного поручения сообщить в прокуратуру г. Горловки, предоставив материалы в полном объеме в установленный законом срок.
Забегая наперед, оговорюсь, что отдельное поручение № 14-11043 та к и не было выполнено. По крайней мере, насколько известно автору этих строк, граждане Ахметов Игорь и Ахметов Ринат в прокуратуру города Горловки так и не явились и показаний по делу об убийстве «пушника» не давали. Более того - за ограбление и убийство Лысенко В. Н. никто осужден не был, дело остается открытым. Согласно законодательству, умышленное лишение человека жизни - преступление, сроку давности не подлежащие. И, чисто теоретически, причастные к нему все еще могут быть привлечены к ответственности. Конечно, если они окажутся досягаемыми для правосудия.
Одного не могу понять,как можно было отменить пенальти, ведь чистая игра в ногу от игрока Агробизнеса Сироте, никто даже не спорил. Спец посмотрел на ахметовском канале обзор там тоже все (кроме одного крайнего сидящего) во главе с Ковальцом сошлись, что чистый пенальти, непонятно почему отменили... Понятно,что итоговые 0-3, но ведь это случилось при 0-1, что там арбитру нашептали в ушко из вара, мол не ставь счет то только 0-1 у них два центральных на желтых, что-то может и вымутим...
Или он просто друг Палкина
13 сентября 2020 года исполнилось 25 лет с даты событий, которые навсегда вошли в историю Украины, как «шубный скандал» европейского масштабаба.
Напомним, что в тот день «Динамо» при поддержке 98 000 болельщиков, благодаря голу на 60-й минуте Виталия Косовского победило в Киеве в первом матче группового этапа Лиги чемпионов греческий «Панатинаикос» (1:0).
Однако после матча стало известно нечто невероятное.
В своем рапорте главный арбитр встречи Антонио Лопес Ньето указал, что ему была предложена взятка - две норковые шубы и 30 тысяч долларов. Испанец назвал конкретных людей, Игоря Суркиса и Василия Бабийчука, от которых это предложение последовало.
Подробно об обстоятельствах происшедшего Лопес Ньето затем рассказал на заседании контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, проходившем под председательством бельгийца Алена Куртуа.
13 сентября 2020 года исполнилось 25 лет с даты событий, которые навсегда вошли в историю Украины, как «шубный скандал» европейского масштабаба.
Напомним, что в тот день «Динамо» при поддержке 98 000 болельщиков, благодаря голу на 60-й минуте Виталия Косовского победило в Киеве в первом матче группового этапа Лиги чемпионов греческий «Панатинаикос» (1:0).
Однако после матча стало известно нечто невероятное.
В своем рапорте главный арбитр встречи Антонио Лопес Ньето указал, что ему была предложена взятка - две норковые шубы и 30 тысяч долларов. Испанец назвал конкретных людей, Игоря Суркиса и Василия Бабийчука, от которых это предложение последовало.
Подробно об обстоятельствах происшедшего Лопес Ньето затем рассказал на заседании контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, проходившем под председательством бельгийца Алена Куртуа.
13 сентября 2020 года исполнилось 25 лет с даты событий, которые навсегда вошли в историю Украины, как «шубный скандал» европейского масштабаба.
Напомним, что в тот день «Динамо» при поддержке 98 000 болельщиков, благодаря голу на 60-й минуте Виталия Косовского победило в Киеве в первом матче группового этапа Лиги чемпионов греческий «Панатинаикос» (1:0).
Однако после матча стало известно нечто невероятное.
В своем рапорте главный арбитр встречи Антонио Лопес Ньето указал, что ему была предложена взятка - две норковые шубы и 30 тысяч долларов. Испанец назвал конкретных людей, Игоря Суркиса и Василия Бабийчука, от которых это предложение последовало.
Подробно об обстоятельствах происшедшего Лопес Ньето затем рассказал на заседании контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, проходившем под председательством бельгийца Алена Куртуа.
С победой ДК , Киев сегодня ликует!
причем середняк из Мариуполя как обычно играл с купленным судьей, то ДК ,сегодня, справилось на отлично
Марино нет,за 12 лет всего 3 чемпионство ,,как это дреснявые раз в пять лет выигрывать,а ну-ка расскажите дреснявые ,вы не усрались от счастья раз в пят лет
Давно перестала продаваться, перед галивайкой на Академгородке ?
Игра хорошая, моментов много.
Понравилось, как кто то ранее писал, что у Динамо подтянулись игроки замены к основе ,и Динамо теперь уже спокойно знает как играть без Сидорчука или без Цыганкова - есть игроки, которые при выходе на замену усиливают команду .
Так держать!!!
Луческу молодец !!!
(чекаю приємного видовища - як бомбитиме у бамбасян )
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