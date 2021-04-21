Мирча ЛУЧЕСКУ: «В каждой игре у Динамо 8-9 украинцев в стартовом составе»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после победы 3:0 над «Агробизнесом» в полуфинале Кубка Украины.

- Понимали, что соперник очень неуступчивый, позитивно агрессивный, организовано играет в обороне. Но мы не дали создать моменты у своих ворот. Долго не могли забить гол, но как удалось это сделать, стало ясно, что будем диктовать ход матча. А второй-третий мячи были необходимы, чтобы успокоить игру.

- Можно ли сказать, что это была победа на классе?

- Вы правы, это была победа на классе. Но, как по мне, пять-шесть игроков, которые отсутствовали у соперника, – это слишком много. Думаю, перед полуфиналом надо было отменить желтые карточки, из-за которых футболисты пропускали игру, ведь они перед этим провели большее количество матчей, чем мы. Я смотрел несколько матчей соперника, в первую очередь против «Ворсклы» и «Шахтера» на предыдущих стадиях, и могу сказать, что они заслужили дойти до полуфинала. Также у соперника отсутствовала большая группа игроков, которых я хотел бы видеть на поле в противостоянии с нами. Но, несмотря на все кадровые проблемы, «Агробизнес» показал хорошую игру. Это команда, которой по силам выйти в Премьер-лигу.

- Не можем не спросить вас об инциденте, имевшем место в конце матча…

- Это просто группа людей, которые хотят быть выше футболистов, выше команды. Хоть бы сняли свои маски… Вообще, для меня важнее, какую игру показывает моя команда, каких результатов достигает, чтобы «Динамо» вернулось на былые лидирующие позиции как на отечественной арене, так и в еврокубках.

- Почему вы поменяли Тымчика?

- Он пропустил долгое время, полгода, из-за травмы. Поскольку в команде «Агробизнеса» хорошо подготовленные физически игроки, все агрессивные, играли с большой самоотдачей, то соперники заставляли его ошибаться. В частности, он проиграл четыре единоборства один в один. Поэтому пришлось поменять. Были моменты, когда они создавали опасность после выигранных единоборств, и я не хотел, чтобы это повторялось.

- Что вы можете сказать о состоянии газона на стадионе?

- Газон был лучше, чем я смотрел утром. Работники стадиона укатали его, но необходимо еще поработать, поскольку мяч дробит. В том числе из-за этого на поле было много единоборств, поскольку сложно было принимать мяч, играть в одно-два касания.

- Думали ли вы об усилении во время летнего трансферного окна?

- Пока рано о чем-то говорить, поскольку еще сезон не закончен. В то же время я доволен ребятами, как они выполняют мои требования на тренировках и в играх. Им необходимо было вернуть уверенность в себе, в своих силах, с хорошей организацией игры. Тем более, в каждой игре у нас по восемь-девять украинцев выходит в стартовом составе. При этом все – и ребята, и тренерский штаб – прекрасно понимают, что выигрыш чемпионства обязывает поднять уровень своей игры и показывать хороший качественный футбол на европейском уровне.