Последние розыгрыши Кубка Украины неизменно сопровождаются участием команд из Первой лиги на достаточно высоких этапах состязаний. В прошлом сезоне закарпатский «Минай» предрекал свое появление в «элитном» национальном первенстве играми в полуфинале против киевского «Динамо», а годом ранее выходом в главный поединок в борьбе за заветный трофей отметился петровский «Ингулец». Что объединяет эти романтические истории, помимо последовавших неудач в битве против наших грандов? Правильно, в дальнейшем эти команды неизменно становились участниками украинской Премьер-лиги.



По схожему пути в этом сезоне хочет пройти и волочиский «Агробизнес», однако команде из второго по силе дивизиона Украины придется ненадолго взять паузу в ожесточенной борьбе против ровенского «Вереса», одесского «Черноморца» и харьковского «Металлист 1925». Впереди у команды Александра Чижевского противостояние с, как недавно стало окончательно понятно, будущим чемпионом Украины, который явно захочет взять оба трофея по итогам текущего футбольного года.



Однако, у киевского «Динамо» нет повода расслабляться при виде менее «статусного» соперника. «Агробизнес» – заядлый боец в этом розыгрыше национального Кубка, ведь свой путь начинал со второго раунда состязаний, перешагнув при этом через Ужгород (1:0), «Эпицентр» Дунаевцы (2:1), полтавскую «Ворсклу» (1:0), и, разумеется, донецкий «Шахтер» в ярком четвертьфинальном поединке на поле столичного стадиона «Динамо», который командам удалось перевести в овертаймы (1:0). Очевидно, что кубковый тонус у команды Чижевского будет выше, чем у «бело-синих», которые принимали участие лишь в одном из предыдущих раундов – команда Мирчи Луческу справилась с ковалевским «Колосом» в серии пенальти.



Впрочем, в пользу «Динамо» явно будет говорить беспроигрышная серия на внутренней арене в 2021-м году, которую в недавнем прошлом удалось дополнить ключевой победой над донецким «Шахтером» в определяющем поединке в плане борьбы за титул чемпиона Украины. Не стоит также забывать, что перед киевлянами стоит ответственная задача в плане защиты трофея Кубка Украины.



Предстоящий поединок было доверено провести запорожскому арбитру Максиму Козыряцкому, который в текущем сезоне провел уже 13 матчей. Среди них было пять игр с участием киевского клуба (5 побед, 13:2 – разница забитых и пропущенных мячей). С «Агробизнесом» судьба данного рефери пересекалась лишь осенью прошлого года, когда команда из Волочиска обыграла краматорский «Авангард».

Ориентировочные составы:



«Агробизнес»: Мозиль – И. Когут, Бойчук, Юхимович, Дидык, Шаповал – Черненко, Думанюк, Груша, Н. Когут – Семенець.

«Динамо Киев»: Бойко – Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик – Шепелев, Сидорчук – Родригес, Гармаш, Цыганков – Супряга.

21 апреля, среда