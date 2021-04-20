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Динамо Киев
21.04.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Агробизнес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Сломается ли генератор сенсаций на будущем чемпионе Украины?

  • 20.04.2021 16:22
  • 942 просмотра
  • 7 комментариев
Агробизнес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
© ФК Динамо Киев

Последние розыгрыши Кубка Украины неизменно сопровождаются участием команд из Первой лиги на достаточно высоких этапах состязаний. В прошлом сезоне закарпатский «Минай» предрекал свое появление в «элитном» национальном первенстве играми в полуфинале против киевского «Динамо», а годом ранее выходом в главный поединок в борьбе за заветный трофей отметился петровский «Ингулец». Что объединяет эти романтические истории, помимо последовавших неудач в битве против наших грандов? Правильно, в дальнейшем эти команды неизменно становились участниками украинской Премьер-лиги.

По схожему пути в этом сезоне хочет пройти и волочиский «Агробизнес», однако команде из второго по силе дивизиона Украины придется ненадолго взять паузу в ожесточенной борьбе против ровенского «Вереса», одесского «Черноморца» и харьковского «Металлист 1925». Впереди у команды Александра Чижевского противостояние с, как недавно стало окончательно понятно, будущим чемпионом Украины, который явно захочет взять оба трофея по итогам текущего футбольного года.

Однако, у киевского «Динамо» нет повода расслабляться при виде менее «статусного» соперника. «Агробизнес» – заядлый боец в этом розыгрыше национального Кубка, ведь свой путь начинал со второго раунда состязаний, перешагнув при этом через Ужгород (1:0), «Эпицентр» Дунаевцы (2:1), полтавскую «Ворсклу» (1:0), и, разумеется, донецкий «Шахтер» в ярком четвертьфинальном поединке на поле столичного стадиона «Динамо», который командам удалось перевести в овертаймы (1:0). Очевидно, что кубковый тонус у команды Чижевского будет выше, чем у «бело-синих», которые принимали участие лишь в одном из предыдущих раундов – команда Мирчи Луческу справилась с ковалевским «Колосом» в серии пенальти.

Впрочем, в пользу «Динамо» явно будет говорить беспроигрышная серия на внутренней арене в 2021-м году, которую в недавнем прошлом удалось дополнить ключевой победой над донецким «Шахтером» в определяющем поединке в плане борьбы за титул чемпиона Украины. Не стоит также забывать, что перед киевлянами стоит ответственная задача в плане защиты трофея Кубка Украины.

Предстоящий поединок было доверено провести запорожскому арбитру Максиму Козыряцкому, который в текущем сезоне провел уже 13 матчей. Среди них было пять игр с участием киевского клуба (5 побед, 13:2 – разница забитых и пропущенных мячей). С «Агробизнесом» судьба данного рефери пересекалась лишь осенью прошлого года, когда команда из Волочиска обыграла краматорский «Авангард».

Ориентировочные составы: 


«Агробизнес»: Мозиль – И. Когут, Бойчук, Юхимович, Дидык, Шаповал – Черненко, Думанюк, Груша, Н. Когут – Семенець.

«Динамо Киев»: Бойко – Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик – Шепелев, Сидорчук – Родригес, Гармаш, Цыганков – Супряга.

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21 апреля, среда

«Агробизнес» — «Динамо Киев»
Тернополь. Городской стадион им. Романа Шухевича. 16:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
АГРОБИЗНЕС-ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    R1d3r
    online
      R1d3r, 20.04.2021 16:52
    0
    funcat, 20.04.2021 16:45
    Удачи ДК . Соперник не прост, что доказали его прошлые победы в кубке, над крепкими середняками УПЛ!
    Так что нужно подойти с максимальной концентрацией к матчу
    >победы в кубке, над крепкими середняками УПЛ!
    Женя, с каких пор один из лидеров УПЛ это крепкий середняк? Получается, Дынама проиграла 3:0 середняку?
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 20.04.2021 16:49
    -1
    Чомусь думаю - Колгоспник виграє
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 16:45
    +1
    Удачи ДК . Соперник не прост, что доказали его прошлые победы в кубке, над крепкими середняками УПЛ!
    Так что нужно подойти с максимальной концентрацией к матчу
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 20.04.2021 16:44
    0
    StrikeX, 20.04.2021 16:41
    Дідик, Черненко, Думанюк - дискваліфіковані на завтрашню гру. В
    + Мозиль, вроде.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 20.04.2021 16:41
    +1
    Дідик, Черненко, Думанюк - дискваліфіковані на завтрашню гру. В
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 20.04.2021 16:40
    0
    Считаю что Луческу даст отдохнуть Миколенко и выпустит в старте хорошо сыгравшего с Шахтой Андриеского!
    Бойко, Сидклей, Попов, Сирота, Тымчик ,Андриеский,Шапаренко,Гармаш,Де Пена,Караваев, Супряга.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.04.2021 16:33
    0
    У Супряги шанс доказать, что он не зря в Динамо.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 16:45
    +1
    Удачи ДК . Соперник не прост, что доказали его прошлые победы в кубке, над крепкими середняками УПЛ!
    Так что нужно подойти с максимальной концентрацией к матчу
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 20.04.2021 16:41
    +1
    Дідик, Черненко, Думанюк - дискваліфіковані на завтрашню гру. В
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 20.04.2021 16:52
    0
    funcat, 20.04.2021 16:45
    Удачи ДК . Соперник не прост, что доказали его прошлые победы в кубке, над крепкими середняками УПЛ!
    Так что нужно подойти с максимальной концентрацией к матчу
    >победы в кубке, над крепкими середняками УПЛ!
    Женя, с каких пор один из лидеров УПЛ это крепкий середняк? Получается, Дынама проиграла 3:0 середняку?
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 20.04.2021 16:44
    0
    StrikeX, 20.04.2021 16:41
    Дідик, Черненко, Думанюк - дискваліфіковані на завтрашню гру. В
    + Мозиль, вроде.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 20.04.2021 16:40
    0
    Считаю что Луческу даст отдохнуть Миколенко и выпустит в старте хорошо сыгравшего с Шахтой Андриеского!
    Бойко, Сидклей, Попов, Сирота, Тымчик ,Андриеский,Шапаренко,Гармаш,Де Пена,Караваев, Супряга.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.04.2021 16:33
    0
    У Супряги шанс доказать, что он не зря в Динамо.
    Ссылка
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