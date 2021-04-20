Агробизнес
0 : 0
Динамо Киев
21.04.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Агробизнес – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Кубка Украины

  • 20.04.2021 16:49
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Агробизнес – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В среду, 21-го апреля, состоится полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором сразятся волочиский «Агробизнес» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Тернополе, на поле Тернопольского городского стадиона им. Романа Шухевича, начало в 16:00.

На полуфинальной стадии любого турнира «случайных» команд точно не бывает, а, в случае с Кубком Украины, присутствие представителя Первой лиги на данной стадии является чуть ли не обязательным атрибутом. На сей раз, волочискому «Агробизнесу» предстоит защищать честь своего первенства в противостоянии против киевского «Динамо». При этом, коллектив Александра Чижевского будет явно не против проследовать по пути закарпатского «Миная» и петровского «Ингульца», которые, на фоне успешного выступления в данном турнире, сумели пополнить число «элитных» команд страны. Донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла» уже остались за бортом турнира, после противостояния с представителем Первой лиги. А как насчет будущего чемпиона?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Агробизнес» – «Динамо» Киев.

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Илья Береза, Sport.ua

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