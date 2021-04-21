Агробизнес - Динамо - 0:3. Киевляне в финале Кубка. Видео голов и обзор

«Динамо» в матче полуфинала Кубка Украины разобралось с «Агробизнесом» и вышло в финал Кубка Украины.
Видеообзор матча.
0:1. Леднев, 45 мин.
0:2. Беседин, 67 мин.
0:3. Буяльский, 81 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Беседин (Динамо Киев).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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