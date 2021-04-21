Агробизнес
0 : 3
Динамо Киев
21.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Агробизнес - Динамо - 0:3. Киевляне в финале Кубка. Видео голов и обзор

Фрагменты матча полуфинала Кубка Украины

  • 21.04.2021 18:43
  • 6515 просмотров
  • 1 комментарий
Агробизнес - Динамо - 0:3. Киевляне в финале Кубка. Видео голов и обзор
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» в матче полуфинала Кубка Украины разобралось с «Агробизнесом» и вышло в финал Кубка Украины.

Видеообзор матча.

0:1. Леднев, 45 мин.

0:2. Беседин, 67 мин.

0:3. Буяльский, 81 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
67' ГОЛ ! Мяч забил Артем Беседин (Динамо Киев).
45' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 21.04.2021 19:17
    0
    Ні, коли забивався третій гол - Супряга в офсайді не перебував, хоч і закривав видимість Паньківу. Це Сідклей був за останнім беком, але він був далеко від кіпера.
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    olexyn
      olexyn, 21.04.2021 19:17
    0
    Ні, коли забивався третій гол - Супряга в офсайді не перебував, хоч і закривав видимість Паньківу. Це Сідклей був за останнім беком, але він був далеко від кіпера.
    Ссылка
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