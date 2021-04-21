ВИДЕО. Конфликт Луческу и фанатов на матче Кубка Украины

Во время матча Кубка Украины «Агробизнес» - «Динамо» ультрас киевского клуба подошли к трибунам, которые расположены близко к тренерской лавке Мирчи Луческу.
Ультрас скандировали, чтобы наставник покинул клуб, Луческу им что-то отвечал.
Однако обычные болельщики освистали поведение ультрас. Позже подошла полиция, но все решилось спокойно и без драк.
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Источник — Sport.ua
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Это ничтожная группа противодействия Динамо
А почему потомственного ? Ваши родители тоже за ДК ? Или были в структуре ?
Это ничтожная группа противодействия Динамо
Это ничтожная группа противодействия Динамо
А почему потомственного ? Ваши родители тоже за ДК ? Или были в структуре ?
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