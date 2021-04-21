ВИДЕО. Конфликт Луческу и фанатов на матче Кубка Украины

Ультрас продолжают акции против наставника

  • 21.04.2021 18:07
  • 6746 просмотров
  • 29 комментариев
ВИДЕО. Конфликт Луческу и фанатов на матче Кубка Украины
© sport.ua

Во время матча Кубка Украины «Агробизнес» - «Динамо» ультрас киевского клуба подошли к трибунам, которые расположены близко к тренерской лавке Мирчи Луческу.

Ультрас скандировали, чтобы наставник покинул клуб, Луческу им что-то отвечал.

Однако обычные болельщики освистали поведение ультрас. Позже подошла полиция, но все решилось спокойно и без драк.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 21.04.2021 18:51
    0
    Что тут скажешь.... долпо ёбы
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.04.2021 18:50
    +2
    Собаки лают....
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 21.04.2021 18:49
    +1
    Луческу нормальний тренер і нікого він не зраджував, попрацював на Шахту, тепер на Динамо, - це тільки для нашого футболу величезний +++++++. Чемпіонат майже виграв, в кубку вже в фіналі, два роки підряд Динамо буде грати в Лізі Чемпіонів, минулий рік отримали 40мільйонів євро, в цьому році ще й можливо більше отримає клуб!!!!!! Ви або вболівайте по справжньому за клуб дугою і серцем, а не хтось там щось сказав і зразу стає СТАДО БАРАНІВ НЕОБРАЗОВАНИХ, починають кричати, БИКУВАТИ і ТД. Пора вже давним давно хоч трохи мозги включати, що Луческу тренер високого рівня, і фани повинні йому навпаки руки і ноги цілувати, що він витягнув команду Динамо з дна, ЗГАДАЙТЕ як в минулому році останній матч чемпіонату Колосу просрали і взагалі гри не було і гравці по полю пішки ходили, що сонні мухи, не кажу, що все просто супер, але зовсім інша команда, гра якась вимальовується і перспектива присутня!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 21.04.2021 18:47
    +1
    Да какие это ультрас? Это кучка дебилов которые за деньги готовы на что угодно. Вся эта титушня еще с давних времен известна. Ни один митинг без них не обходится.
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 21.04.2021 18:40
    +2
    Збіговисько безмозих остолопів!
    Ссылка
    paryc
    online
      paryc, 21.04.2021 18:38
    +1
    Mishka_Tayson, 21.04.2021 18:34
    Або дебіли або заслані козачки.
    Без (або) і те і друге.
    Ссылка
    Mishka_Tayson
    online
      Mishka_Tayson, 21.04.2021 18:34
    +5
    Або дебіли або заслані козачки.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.04.2021 18:29
    +1
    Kevko, 21.04.2021 18:20
    Всем давно понятно, что это никакие не фанаты Динамо.
    Это ничтожная группа противодействия Динамо
    Ну поначалу это был стимул, чтоб они там не расслаблялись. Но сейчас, когда пошли результаты, какой смысл хейтить на стадионах.. еще и ехать за сотни км. Можно тихо посидеть в сторонке, потерпеть еще год, а потом Луческу уйдет.
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    Alex1976
    online
      Alex1976, 21.04.2021 18:27
    +11
    Пусть лучше ультрас на стадион не ходят. А Луческу всем всё доказал своей работой. Настоящие болельщики это видят и ценят. А ультрас?.. да пошли они... без них на стадионе только лучше станет.
    Ссылка
    KO JT
    online
      KO JT, 21.04.2021 18:27
    +13
    Запретить уепням проход на стадионы и не будет проблем,хотя им футбол как таковой нах не надо галимая бухая биомасса.луческу хоть и не топ но тренер но всетаки тренер профи в отличии от фузруковых рыбацких шарлатанов аля хацкевич и льосик
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 18:26
    +1
    olexyn, 21.04.2021 18:25
    щоб ти здох, циган, падлюка, це ти мене називаєш не уболівальником Динамо? Ах ти ж гадина мерзотна!
    Я смотрю Бурбас совсем юродивых набрал
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 18:25
    +5
    serge_kr, 21.04.2021 18:18
    При чем тут Ахметов или вы во всех ваших проблемах привыкли винить Шахтер?
    Это провокация в стиле Шахрай клуба. Они этим живут.
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 21.04.2021 18:25
    -21
    щоб ти здох, циган, падлюка, це ти мене називаєш не уболівальником Динамо? Ах ти ж гадина мерзотна!
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 21.04.2021 18:24
    +10
    Чем ближе Луческу до завоевания трофеев в этом сезоне тем больше злости у фанов,хоть бы не разорвало их после чемпионства и надеюсь победы в кубке ДИНАМО !!! Ну а Луческу здоровья,выдерживать такой пресс отдаваясь полностью работе с командой.Нужно понимать что футбол это игра для зрителей,зрителей которые приходят на стадион и смотрят зрелище,фанаты это тоже зрители только немного другие думаю что сам футбол там не на первом месте но без них ни как,жаль что не смогли найти общий язык с тренером и порой их поведение их же и не красит.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.04.2021 18:23
    +3
    olexyn, 21.04.2021 18:18
    Ти що, не знаєш Олексина? Потомственого динамівця? А ти скільки тут, на сайті?
    Да нет конечно, с чего бы мне знать )
    А почему потомственного ? Ваши родители тоже за ДК ? Или были в структуре ?
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 21.04.2021 18:20
    +18
    Всем давно понятно, что это никакие не фанаты Динамо.
    Это ничтожная группа противодействия Динамо
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 21.04.2021 18:18
    -8
    funcat, 21.04.2021 18:17
    и что , Лесика с Вадиком вернем, будем за лигу Конференций бороться ?
    Ні, треба для початку джуніора прогнати на гній. Тоді вже ГТ прийде нормальний.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 21.04.2021 18:18
    -7
    Петр Яновский, 21.04.2021 18:12
    Ой да, за лохметовские бабки покричали.
    При чем тут Ахметов или вы во всех ваших проблемах привыкли винить Шахтер?
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 18:18
    0
    Та відправте їх вже в АТО, нехай одобряють землю.
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 21.04.2021 18:18
    -13
    Евгений Семыкин, 21.04.2021 18:16
    А за кого у нас в чемпионате Вы болеете ?
    Ти що, не знаєш Олексина? Потомственого динамівця? А ти скільки тут, на сайті?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.04.2021 18:13
    +24
    Респект болілам Тернополя, що закрили морди цим недоболілам!
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 21.04.2021 18:20
    +18
    Всем давно понятно, что это никакие не фанаты Динамо.
    Это ничтожная группа противодействия Динамо
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.04.2021 18:12
    +18
    Придурки!!!
    Ссылка
    predominator
    online
      predominator, 21.04.2021 18:14
    +15
    Когда же этим долбодятлам запретят вход на стадион?
    Ссылка
    KO JT
    online
      KO JT, 21.04.2021 18:27
    +13
    Запретить уепням проход на стадионы и не будет проблем,хотя им футбол как таковой нах не надо галимая бухая биомасса.луческу хоть и не топ но тренер но всетаки тренер профи в отличии от фузруковых рыбацких шарлатанов аля хацкевич и льосик
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 21.04.2021 18:27
    +11
    Пусть лучше ультрас на стадион не ходят. А Луческу всем всё доказал своей работой. Настоящие болельщики это видят и ценят. А ультрас?.. да пошли они... без них на стадионе только лучше станет.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 21.04.2021 18:24
    +10
    Чем ближе Луческу до завоевания трофеев в этом сезоне тем больше злости у фанов,хоть бы не разорвало их после чемпионства и надеюсь победы в кубке ДИНАМО !!! Ну а Луческу здоровья,выдерживать такой пресс отдаваясь полностью работе с командой.Нужно понимать что футбол это игра для зрителей,зрителей которые приходят на стадион и смотрят зрелище,фанаты это тоже зрители только немного другие думаю что сам футбол там не на первом месте но без них ни как,жаль что не смогли найти общий язык с тренером и порой их поведение их же и не красит.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 21.04.2021 18:17
    +9
    olexyn, 21.04.2021 18:15
    Цього "розвідника" - на ..й. Стільки нагадив. Але зрадив своїх кротів. Зрадив раз, зрадить вдруге, і буде знов гадити. Така їх циганяча натура.
    и что , Лесика с Вадиком вернем, будем за лигу Конференций бороться ?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.04.2021 18:16
    +6
    olexyn, 21.04.2021 18:15
    Цього "розвідника" - на ..й. Стільки нагадив. Але зрадив своїх кротів. Зрадив раз, зрадить вдруге, і буде знов гадити. Така їх циганяча натура.
    А за кого у нас в чемпионате Вы болеете ?
    Ссылка
    Mishka_Tayson
    online
      Mishka_Tayson, 21.04.2021 18:34
    +5
    Або дебіли або заслані козачки.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 18:25
    +5
    serge_kr, 21.04.2021 18:18
    При чем тут Ахметов или вы во всех ваших проблемах привыкли винить Шахтер?
    Это провокация в стиле Шахрай клуба. Они этим живут.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.04.2021 18:16
    +4
    Шо они орут нихера не понятно
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.04.2021 18:13
    +4
    Печеньку от Ахметова получат
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.04.2021 18:23
    +3
    olexyn, 21.04.2021 18:18
    Ти що, не знаєш Олексина? Потомственого динамівця? А ти скільки тут, на сайті?
    Да нет конечно, с чего бы мне знать )
    А почему потомственного ? Ваши родители тоже за ДК ? Или были в структуре ?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 18:12
    +3
    Ой да, за лохметовские бабки покричали.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.04.2021 18:50
    +2
    Собаки лают....
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 21.04.2021 18:40
    +2
    Збіговисько безмозих остолопів!
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 21.04.2021 18:49
    +1
    Луческу нормальний тренер і нікого він не зраджував, попрацював на Шахту, тепер на Динамо, - це тільки для нашого футболу величезний +++++++. Чемпіонат майже виграв, в кубку вже в фіналі, два роки підряд Динамо буде грати в Лізі Чемпіонів, минулий рік отримали 40мільйонів євро, в цьому році ще й можливо більше отримає клуб!!!!!! Ви або вболівайте по справжньому за клуб дугою і серцем, а не хтось там щось сказав і зразу стає СТАДО БАРАНІВ НЕОБРАЗОВАНИХ, починають кричати, БИКУВАТИ і ТД. Пора вже давним давно хоч трохи мозги включати, що Луческу тренер високого рівня, і фани повинні йому навпаки руки і ноги цілувати, що він витягнув команду Динамо з дна, ЗГАДАЙТЕ як в минулому році останній матч чемпіонату Колосу просрали і взагалі гри не було і гравці по полю пішки ходили, що сонні мухи, не кажу, що все просто супер, але зовсім інша команда, гра якась вимальовується і перспектива присутня!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 21.04.2021 18:47
    +1
    Да какие это ультрас? Это кучка дебилов которые за деньги готовы на что угодно. Вся эта титушня еще с давних времен известна. Ни один митинг без них не обходится.
    Ссылка
    paryc
    online
      paryc, 21.04.2021 18:38
    +1
    Mishka_Tayson, 21.04.2021 18:34
    Або дебіли або заслані козачки.
    Без (або) і те і друге.
    Ссылка
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