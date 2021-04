Источник: Алаба согласовал условия 5-летнего контракта с Реалом

Защитник «Баварии» Давид Алаба согласовал условия контракта с «Реалом».

Как информирует журналист Sky Sport Макс Билефельд, контракт 28-летнего защитника будет рассчитан на 5 лет до 2026 года, а само соглашение будет подписано в ближайшие недели.

Sky sources: David Alaba has agreed a 5 year contract until 2026 with @realmadrid. Barcelona is not an option anymore. Contract not signed yet, but will be in the next weeks 🔜📝✅ #TransferUpdate @Sky_Torben @Sky_Marc pic.twitter.com/jo7DIVjO8g