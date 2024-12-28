Олег ДУЛУБ: «Не могу не отметить прогресс Александрии»

Бывший главный тренер «ЛНЗ» Олег Дулуб высказался об Украинской Премьер-лиге:

«Еще когда работал в «ЛНЗ», то отметил для себя одну особенность - УПЛ спрогрессировала прежде всего в контексте тренерских кадров. Если раньше, в 2016-м или 2017-м, все играли плюс-минус одинаково, то сейчас тренеры имеют значительное влияние на свои команды. Если говорить о приятных неожиданностях, то не могу не отметить прогресс «Александрии», которая перешла к более современному футболу.

Приглашение 3-4 опытных игроков на это повлияло. И конечно, прекрасно работает тренерский штаб, а точнее, трио Ротань-Кравченко-Антонов».

В УПЛ «Александрия», имея в своем активе 38 очков, занимает второе место, отставая от «Динамо» на 5 пунктов.