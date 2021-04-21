Суперлига могла стать прорывом, но время ее пока не пришло

Начну с цитаты бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Руни: «Собственники клубов Суперлиги – не глупые люди». И дальше по тексту. На мой взгляд, ключевой посыл в тезисе Уэйна – «не глупые». Стало быть, они не день и не два угробили на сведение дебета с кредитом, на «мучительные размышления о судьбах мирового футбола», в общем, на то, чтобы 18 апреля 2021 года пойти в народ с уже фактически оформленным продуктом под названием «Европейская Суперлига» (ЕСЛ).

Все двенадцать руководителей (может, их там больше, но будем считать для пущей простоты по числу клубов) «отцов основателей» ЕСЛ – сплошь и рядом миллиардеры, состоявшиеся и успешные люди. Неужели мы все, во главе с Александаром Чеферином, который, как сказал бы про него один наш бывший (или будущий) государственный деятель, за всю свою жизнь не удосужился построить собачьей конуры, возомнили, что можем диктовать им свои условия? Да ни в жизнь! Потому что дон Флорентино сотоварищи – это истинные лица европейского футбола. Не команды, тренеры и даже не болельщики определяют образ футбола, а именно они, хозяева больших клубов. Они решили, что им лучше, выгоднее и комфортнее существовать, работать и играть в «закрытом клубе» (хотя он и не закрытый вовсе, это все УЕФА метает свои дротики), значит, они все планировали сделать для того, чтобы было так, а не иначе. Потому что музыку заказывает тот, у кого есть деньги. Они у них есть.

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Но в последнее время, то есть, со времени появления пандемии коронавируса, большие футбольные боссы начали терять и свое влияние, и деньги. Большущие футбольные арены, эти цитадели эгоцентризма и чуть ли не абсолютной монархии, сейчас пустуют, словно разрушенные памятники архитектуры. Лично мне кажется, что президент «Реала» не лукавит, говоря, что к 2024 году, если ничего не изменится, он и его «Реал» станут банкротами. А чего ему лукавить-то? Он, то бишь «королевский клуб», не привык жить за счет ближневосточной нескончаемой нефти. «Реал» и остальные 11 «клубов-сепаратистов» - это настоящие, а не мнимые футбольные структуры. Если, например, нашим клубам откровенно пофиг, со зрителями игра или без них, ведь в любом случае не ходят, то «Реал», «Барса» и прочие, на кого ходили до сотни тысяч народу на одну игру, очень пострадали от пустых стадионов. И что, УЕФА им хоть как-то помог? Ну, разве что «озабоченностью» да тем, что озвучил план своей еврокубковой реформации. С 2024 года. Того самого, когда «Реал» может оказаться банкротом.

И вот Перес и компания, наиболее пострадавшие от чумы 21 века, решили не ждать с моря погоды, а сделали ход конем, объявив о создании Суперлиги. Теперь давайте без эмоций и критиканства разберемся, чего эти клубы хотели, о, так сказать, их программных позициях и засадах. Так вот, в коммюнике ЕСЛ ни слова не было сказано о желании ее участников выходить из состава национальных, европейских и мировых структур, о запрете ее игрокам участвовать на ЧЕ и ЧМ. Более того, там говорилось о повышении доходов в разы не только для самих суперлиговцев, но и клубов, которые туда не входят. А вот разговоры о запретах, блокадах, снятиях с турниров и прочей анафеме – это все разговоры и болевые приемы по ту сторону баррикады, Чеферина и окружения.

Давайте в данной ситуации изначально избегать ярлыков. Речь не идет о плохих и хороших, о войне добра и зла. Речь идет о деньгах. О больших деньгах. И о том, кто будет руководить финансовыми потоками: создавшие многомиллиардные империи Перес, Аньелли, Глэйзеры и их компаньоны и визави, или «не построивший и собачьей конуры» УЕФА, явно профукавший момент, когда нужно было обновляться и оперативно реагировать на изменившуюся футбольную конъюнктуру.

В общем, «раскольники» считают, что УЕФА со своей задачей не справился. А еще они считают, что справятся со своей задачей лучше. Разве они в этом заблуждаются, разве они в этом не правы? Если не правы, тогда покажите свои миллиарды. Или организуйте дело так, чтобы богатые футбольные клубы не скачивались в разряд «как все». Только ради Бога, не говорите о том, что в первую очередь нужно заботится о бедных клубах. К сожалению, о бедных не заботится никто: ни УЕФА, ни ФИФА, ни национальные ассоциации. А вот богатые клубы заботятся. Пускай и косвенно, но тем не менее.

Выплаты участникам еврокубков за попадание в группу ЛЧ или ЛЕ – это ведь бонусы от спонсоров и трансляторов, которые вываливают миллиарды на «телекартинку» не потому, что там играют «Шахтер», «Зенит» или «Славия», а потому что там играют «Реал», «Барса» и «МЮ». Именно богатые, великие клубы интересны рекламодателям, спонсорам и телевизионщикам, именно за высокое качество игры и узнаваемых по всему миру персон готовы платить. Остальные получают лишь часть праздничного пирога. Но без «клубов-гегемонов» этого пирога и вовсе бы не было.

Теперь богачам, прижатым если и не к стенке, но реально вынужденным экономить, просто надоело платить за всех. Они хотят получить свое. И побольше. Это раздражает? Несомненно. Но это не преступление. Это бизнес, ничего личного.

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Лично мне кажется, что, окромя раздражения, еще одной серьезной движущей силой критиков и критиканов ЕСЛ является зависть. Обратите внимание, в футболках с какой надписью на игру против «Ливерпуля» вышли футболисты «Лидса». Там было написано «Заслужите». То есть, соперника мерсисайдцев больше интересовал не факт создания Суперлиги как таковой, а то, что туда пригласили команду, которая по спортивному принципу может и не квалифицироваться в следующую Лигу чемпионов. «Аталанта» призывает убрать «Юве», «Интер» и «Милан» из серии А. Интересно, если бы в ЕСЛ позвали и бергамасков, они бы пригласили соглядатаев на свое публичное харакири?

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Повторюсь: Суперлига не планировала быть закрытым клубом, туда можно попасть, оттуда можно выпасть. То есть, ротация была бы однозначно. Да, о целесообразности пятнадцати неприкосновенных клубов можно спорить до хрипоты. Я вот считаю, что данный постулат – большая глупость, так как нивелируется спортивный принцип и дух соперничества. Но это частность, технический вопрос. Другое дело, что в ЕСЛ априори не будет залетных пассажиров типа БАТЭ или «Карабаха». Да и, чего греха таить, наши там тоже вряд ли окажутся. По той простой причине, что не дотягивают наши ни мастерством, ни кошельком. Да, мы наверняка будем страдать, что к нам не приедут Месси или Серхио Рамос. Так ведь они, как правило, и так к нам не едут, даже если играют с нами в одной группе. Потому что им по определению не интересен групповой этап ЛЧ. Настоящая ЛЧ начинается даже не с четвертьфинала, а с полуфинала. А в ЕСЛ хотят сделать так, чтобы абсолютно все матчи группового этапа были высочайшего уровня, никто не филонил и не волынил. Что, они не правы в своем стремлении стать лучше и богаче? И что, мы, болельщики, не будем смотреть их Суперлигу, если будет возможность, причем недорого? Да конечно будем, потому что без Месси, Роналду и прочих звезд Лиги чемпионов то, что от нее останется, это уже будет не Лига чемпионов.

И вот еще что. Глупо играть на контрастах, мол ЕСЛ убьет футбол, особенно его бедную часть. Футбола в привычном понимании нет уже больше двадцати лет, когда была создана Лига чемпионов. Там лишь поначалу играли чемпионы своих стран. А дальше начался беспредел. По четыре команды от четырех стран – это разве Лига чемпионов? Это уже Суперлига, господа. Просто более богатые и влиятельные господа захотели сделать следующий шаг, захотели отсечь от нынешней Суперлиги все ненужное и неинтересное. На их взгляд.

А о том, что кто-то по каким-то причинам не попадает (пока что или навсегда) в ЕСЛ, не поменяется футболкой с Погба или перчатками с Куртуа, должны заботится именно те, кто не попадает. А не наоборот. Ну, право, если ты не можешь учиться в Гарварде, ты будешь учиться в киевском Политехническом. А если и там не можешь, значит, пойдешь в кулинарный техникум. Или никуда не пойдешь. Такова жизнь. Да, она жестокая, и даже несправедливая. Но она такая, как есть. И музыку в ней всегда будут заказывать те, у кого больше денег. Иной формулы, иной Суперлиги (и это касается не только футбола) пока еще не придумали.