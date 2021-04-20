ВИДЕО. Бурная реакция фанов Челси на то, что клуб покидает Суперлигу

Болельщики «Челси», которые собрались сегодня возле «Стэмфорд Бридж» в знак протеста против участия их клуба в Европейской Суперлиге, с радостью встретили новость о том, что лондонский клуб готовит документы для выхода из ESL.
ВИДЕО. Роман, сделай правильно! Фанаты Челси протестуют против Суперлиги
🥳 @ChelseaFC fans react to the news that the club is reportedly withdrawing from the European Super League. pic.twitter.com/DIbRf41uCp— SPORF (@Sporf) April 20, 2021
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Источник — Sport.ua
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