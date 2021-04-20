ВИДЕО. Бурная реакция фанов Челси на то, что клуб покидает Суперлигу

Болельщики рады, что руководство клуба приняло правильное решение

  • 20.04.2021 21:33
  • 6513 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Бурная реакция фанов Челси на то, что клуб покидает Суперлигу
© Twitter

Болельщики «Челси», которые собрались сегодня возле «Стэмфорд Бридж» в знак протеста против участия их клуба в Европейской Суперлиге, с радостью встретили новость о том, что лондонский клуб готовит документы для выхода из ESL.

ВИДЕО. Роман, сделай правильно! Фанаты Челси протестуют против Суперлиги

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    konstantinw
    online
      konstantinw, 20.04.2021 23:00
    0
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    maicon1977
    online
      maicon1977, 20.04.2021 21:51
    -8
    Предатели
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    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 21:48
    -10
    Шо за проплачені тітушки
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    konstantinw
    online
      konstantinw, 20.04.2021 23:00
    0
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
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