ФОТО. На матче Ливерпуля пролетел самолет с баннером против Суперлиги

Матч 32-го тура АПЛ носил политический характер. Перед игрой «Лидса» и «Ливерпуля» над стадионом «Элланд Роуд» пролетел самолет с баннером против создания Суперлиги.

На баннере был изображен текст #saynotosuperleague (Скажи «нет» Суперлиге).

A plane with a ‘Say no to Super League” banner flies over Elland Road. pic.twitter.com/E4NT3i5I6B