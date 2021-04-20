ФОТО. На матче Ливерпуля пролетел самолет с баннером против Суперлиги

Матч 32-го тура АПЛ носил политический характер. Перед игрой «Лидса» и «Ливерпуля» над стадионом «Элланд Роуд» пролетел самолет с баннером против создания Суперлиги.
На баннере был изображен текст #saynotosuperleague (Скажи «нет» Суперлиге).
A plane with a ‘Say no to Super League” banner flies over Elland Road. pic.twitter.com/E4NT3i5I6B— Squawka News (@SquawkaNews) April 19, 2021
Напомним, что «Ливерпуль» вошел в число 12-ти команд, которые объявили о создании Европейской Суперлиги.
Отметим, что перед игрой игроки «Лидса» вышли на поле в специальных футболках.
Источник — Sport.ua
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