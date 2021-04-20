ФОТО. На матче Ливерпуля пролетел самолет с баннером против Суперлиги

Также перед игрой протест выразили футболисты «Лидса»

  • 20.04.2021 01:49
  • 375 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. На матче Ливерпуля пролетел самолет с баннером против Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 32-го тура АПЛ носил политический характер. Перед игрой «Лидса» и «Ливерпуля» над стадионом «Элланд Роуд» пролетел самолет с баннером против создания Суперлиги.

На баннере был изображен текст #saynotosuperleague (Скажи «нет» Суперлиге).

Напомним, что «Ливерпуль» вошел в число 12-ти команд, которые объявили о создании Европейской Суперлиги.

Отметим, что перед игрой игроки «Лидса» вышли на поле в специальных футболках.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 02:05
    0
    Ох и наглотаются они с этой затеей. Перес старый пес
    Жизнь весит на нитке, а думает о прибытке
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 02:05
    0
    Ох и наглотаются они с этой затеей. Перес старый пес
    Жизнь весит на нитке, а думает о прибытке
    Ссылка
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