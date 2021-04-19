Заслужи ЛЧ. Лидс, протестуя, вышел против Ливерпуля в специальных футболках

Игроки «Лидса» на разминку перед игрой против «Ливерпуля» вышли в специальных футболках.
Футболисты выразили протест против новой Европейской Суперлиги.
На футболках обозначено: «Заслужите Лигу чемпионов. Футбол для болельщиков».
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Источник — Sport.ua
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