Заслужи ЛЧ. Лидс, протестуя, вышел против Ливерпуля в специальных футболках

Футболисты выразили протест против новой Европейской Суперлиги

  • 19.04.2021 22:20
  • 1352 просмотра
  • 3 комментария
Заслужи ЛЧ. Лидс, протестуя, вышел против Ливерпуля в специальных футболках
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «Лидса» на разминку перед игрой против «Ливерпуля» вышли в специальных футболках.

Футболисты выразили протест против новой Европейской Суперлиги.

На футболках обозначено: «Заслужите Лигу чемпионов. Футбол для болельщиков».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 22:36
    -2
    Разочарован в Лидсе. Все адекватные люди за ликвидацию УЕФА.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 22:34
    +1
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 19.04.2021 22:34
    -1
    УЄФА та ФІФА - це корупція, тому ці конюшні треба чистити від корупціонерів та злочинців. А посилатись на вболівальників, це досить смішно, коли отримуєш гроші від Газпрому.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 22:34
    +1
    Ссылка
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