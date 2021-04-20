«Лидс» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Хавьер Льоренте (Лидс).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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