Лидс – Ливерпуль. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины сделал прогноз на матч 32-го тура АПЛ

  • 17.04.2021 02:29
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Лидс – Ливерпуль. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Лидс» – «Ливерпуль»:

«Да, действительно, десятый «Лидс» отстает от шестого «Ливерпуля» всего лишь на 7 очков.

«Ливерпуль» – действующий чемпион АПЛ, в 2019 году «мерсисайдцы» завоевали трофей Лиги чемпионов. Понятно, где-то рано или поздно наступает кризис. Поэтому может нужно что-то и менять. Не говорю, что Юргена Клоппа нужно менять, но, кто знает, может, он уже дал «Ливерпулю» все, что мог, а может и больше. Бывают такие полосы у команд.

Мне кажется, в этом поединке может быть ничья. Тем более «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов. Я думаю, футболисты «мерсисайдцев» думают о том, чтобы быстрее этот сезон закончился, и чтобы забыть о футболе, а затем готовиться к новому чемпионату. А «Лидсу» в матче с «Ливерпулем» добыть очко будет за счастье. 

Действительно ли не хватает «Ливерпулю» поддержки фанатов? Да, это правда. Все знают, какая атмосфера творится на «Энфилде», когда фаны поддерживают своих любимцев, песни поют. Пандемия повлияла на результаты команды. Вроде, те же футболисты у «Ливерпуля», но тех результатов нет. Это говорит, о том, что клуб зависит от фанатов, от двенадцатого игрока. Но соперникам это на руку.

Учитывая проблемы «Ливерпуля», я думаю, ничейку «Лидс» должен отстоять», – сказал Федецкий.  

Матч «Лидс» – «Ливерпуль» состоится 19 апреля. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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