Суперлига против АПЛ. Ливерпуль не смог обыграть Лидс, выразивший протест

19 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» не смог обыграть «Лидс» (1:1). На гол Садио Мане ответил защитник «Лидса» Диего Льоренте на 87-й минуте.

Игроки «Лидса» на разминку перед игрой вышли в специальных футболках. Футболисты выразили протест против новой Европейской Суперлиги, куда вошел «Ливерпуль». На футболках было написано: «Заслужите Лигу чемпионов. Футбол для болельщиков».

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (66), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (55), «Челси» (54), «Ливерпуль» (53), «Тоттенхэм» (50), «Эвертон» (49).

АПЛ. 32-й тур

«Лидс» – «Ливерпуль» – 1:1

Голы: Мане, 31 – Льоренте, 87.

«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски (Клих, 79), Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд, Элдер Кошта (Поведа, 67), Робертс (Пабло Эрнандес, 86), Харрисон.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Озан Кабак, Милнер, Вейналдум, Тиагу Алькантара, Фабиньо, Роберто Фирмино, Мане (Салах, 71), Жота (Окслейд-Чемберлен, 81).

Предупреждения: Даллас, 25. Алиоски, 37. Роберту Фирмину, 39.

Судья: Тэйлор (Англия).

19 апреля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Турнирная таблица Премьер-лиги