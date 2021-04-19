Суперлига против АПЛ. Ливерпуль не смог обыграть Лидс, выразивший протест

19 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» не смог обыграть «Лидс» (1:1). На гол Садио Мане ответил защитник «Лидса» Диего Льоренте на 87-й минуте.
Игроки «Лидса» на разминку перед игрой вышли в специальных футболках. Футболисты выразили протест против новой Европейской Суперлиги, куда вошел «Ливерпуль». На футболках было написано: «Заслужите Лигу чемпионов. Футбол для болельщиков».
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (66), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (55), «Челси» (54), «Ливерпуль» (53), «Тоттенхэм» (50), «Эвертон» (49).
АПЛ. 32-й тур
«Лидс» – «Ливерпуль» – 1:1
Голы: Мане, 31 – Льоренте, 87.
«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски (Клих, 79), Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд, Элдер Кошта (Поведа, 67), Робертс (Пабло Эрнандес, 86), Харрисон.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Озан Кабак, Милнер, Вейналдум, Тиагу Алькантара, Фабиньо, Роберто Фирмино, Мане (Салах, 71), Жота (Окслейд-Чемберлен, 81).
Предупреждения: Даллас, 25. Алиоски, 37. Роберту Фирмину, 39.
Судья: Тэйлор (Англия).
19 апреля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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1 Лестер 41
2 Вест Хэм 49
3 Лидс 36
4 Эвертон 34
5 Астон Вилла 34
6 Вулверхэмптон 30
7 Кристал Пэлас 31
8 Саутгемптон 30
9 Ньюкасл 32
10 Брайтон 26
11 Бёрнли 26
12 Фулхэм 21
13 Вест Бромвич 17
14 Шеффилд Юнайтед 5.
****
А если еще и очки в играх с ними то возможны вариации.
Количество оставшихся очков приведено после названия команд.
А теперь, видите ли на АПЛ можно положить болт, поскольку собственники всё решили не на поле, а «на крысу» в ночь с воскресенья на понедельник. Представьте состояние болел
Надеюсь на полный обсерон Переса и других чертей.
И за то, что наказали зажравшихся клуб Сепарлиги!
Заслужить ЛЧ в честной борьбе у Ливера уже не получается!
И за то, что наказали зажравшихся клуб Сепарлиги!
Заслужить ЛЧ в честной борьбе у Ливера уже не получается!
А теперь, видите ли на АПЛ можно положить болт, поскольку собственники всё решили не на поле, а «на крысу» в ночь с воскресенья на понедельник. Представьте состояние болел
Надеюсь на полный обсерон Переса и других чертей.
1 Лестер 41
2 Вест Хэм 49
3 Лидс 36
4 Эвертон 34
5 Астон Вилла 34
6 Вулверхэмптон 30
7 Кристал Пэлас 31
8 Саутгемптон 30
9 Ньюкасл 32
10 Брайтон 26
11 Бёрнли 26
12 Фулхэм 21
13 Вест Бромвич 17
14 Шеффилд Юнайтед 5.
****
А если еще и очки в играх с ними то возможны вариации.
Количество оставшихся очков приведено после названия команд.
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