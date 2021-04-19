32-й тур
Лидс
1 : 1
Ливерпуль
19.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Суперлига против АПЛ. Ливерпуль не смог обыграть Лидс, выразивший протест

19 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги

  • 19.04.2021 23:59
  • 2113 просмотров
  • 13 комментариев
Суперлига против АПЛ. Ливерпуль не смог обыграть Лидс, выразивший протест
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» не смог обыграть «Лидс» (1:1). На гол Садио Мане ответил защитник «Лидса» Диего Льоренте на 87-й минуте.

Игроки «Лидса» на разминку перед игрой вышли в специальных футболках. Футболисты выразили протест против новой Европейской Суперлиги, куда вошел «Ливерпуль». На футболках было написано: «Заслужите Лигу чемпионов. Футбол для болельщиков».

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (66), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (55), «Челси» (54), «Ливерпуль» (53), «Тоттенхэм» (50), «Эвертон» (49).

АПЛ. 32-й тур

«Лидс»  «Ливерпуль»  1:1

Голы: Мане, 31 – Льоренте, 87.

«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски (Клих, 79), Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд, Элдер Кошта (Поведа, 67), Робертс (Пабло Эрнандес, 86), Харрисон.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Озан Кабак, Милнер, Вейналдум, Тиагу Алькантара, Фабиньо, Роберто Фирмино, Мане (Салах, 71), Жота (Окслейд-Чемберлен, 81).

Предупреждения: Даллас, 25. Алиоски, 37. Роберту Фирмину, 39.

Судья: Тэйлор (Англия).

19 апреля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 20.04.2021 01:25
    0
    Иван Иванов, 20.04.2021 00:38
    Мне вот интересно следующее. Если допустим СЛ будет, и там будет 20 команд, пусть даже без французов и немцев - играть 18 матчей + для кого-то плейофф. Если предположить что как-то "всё" разрулится и эти клубы будут играть в чемпионатах своих - тогда это ещё +38 матчей - суммарно это 56 матчей без учёта что кто-то сыграет в плейофф. Кубок не считаем - кубки уверен что эти клубы пошлют куда подальше. ИТОГО 56 матчей минимум. А ТЕПЕРЬ посмотрите на Ливерпуль после пары успешных сезонов - спад на лицо. Так вот вопрос - а сил-то хватит всё это отыграть? Ведь в теории ещё за сборные будут игроки играть (если всё как-то разрулится) Это ж игра на износ будет...
    А если ещё добавить лч?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.04.2021 00:44
    0
    Если доиграют чемпионат и потом просто уберут отщепенцев, то
    1 Лестер 41
    2 Вест Хэм 49
    3 Лидс 36
    4 Эвертон 34
    5 Астон Вилла 34
    6 Вулверхэмптон 30
    7 Кристал Пэлас 31
    8 Саутгемптон 30
    9 Ньюкасл 32
    10 Брайтон 26
    11 Бёрнли 26
    12 Фулхэм 21
    13 Вест Бромвич 17
    14 Шеффилд Юнайтед 5.
    ****
    А если еще и очки в играх с ними то возможны вариации.
    Количество оставшихся очков приведено после названия команд.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 20.04.2021 00:38
    0
    Мне вот интересно следующее. Если допустим СЛ будет, и там будет 20 команд, пусть даже без французов и немцев - играть 18 матчей + для кого-то плейофф. Если предположить что как-то "всё" разрулится и эти клубы будут играть в чемпионатах своих - тогда это ещё +38 матчей - суммарно это 56 матчей без учёта что кто-то сыграет в плейофф. Кубок не считаем - кубки уверен что эти клубы пошлют куда подальше. ИТОГО 56 матчей минимум. А ТЕПЕРЬ посмотрите на Ливерпуль после пары успешных сезонов - спад на лицо. Так вот вопрос - а сил-то хватит всё это отыграть? Ведь в теории ещё за сборные будут игроки играть (если всё как-то разрулится) Это ж игра на износ будет...
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 00:36
    +4
    Я могу понять фанов Ливерпуля. Они несомненно гранд мирового футбола, но победы в ЛЧ им давались в супер битвах, за которые мы так любим футбол. Ливерпуль переживал и падение, и рассвет, но в 2005-м и 2019-м команда заслужила эти победы потом и кровью, пройдя весь путь от попадание в еврокубке через АПЛ до еврокубковых сражений в ЛЧ. Заслужили полностью.
    А теперь, видите ли на АПЛ можно положить болт, поскольку собственники всё решили не на поле, а «на крысу» в ночь с воскресенья на понедельник. Представьте состояние болел
    Ссылка
    Orbitgr
    online
      Orbitgr, 20.04.2021 00:30
    0
    Ліверпуль вже подумки про СЛ, не до Лідсу вже червоним... то не їх рівень, нема мотивації на матчі з "ніщебродами"...
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 00:26
    +4
    Алексей Голяченко, 20.04.2021 00:14
    Согласен. Нужно пару дней подождать. А то тумана напустили владельцы, а теперь косят всех под одну гребенку
    Что ждать? Уже всё состоялось. Суперлига создана, контракты подписаны. Теперь слово за УЕФА.
    Надеюсь на полный обсерон Переса и других чертей.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 20.04.2021 00:24
    +8
    Игрокам Лидса респект, за акцию протеста!
    И за то, что наказали зажравшихся клуб Сепарлиги!
    Заслужить ЛЧ в честной борьбе у Ливера уже не получается!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 00:20
    +11
    Твиттер «Лидса» про 1:1 с «Ливерпулем»: «Сравняли счет в матче с командой Суперлиги в концовке»
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 20.04.2021 00:20
    +2
    Aer Bore, 20.04.2021 00:10
    Да погодите, там тренера и игроки сами ток узнали и в шоке!
    В шоке не в шоке но яйца пока оказались только у Моуриньо. На Ливерпуль конечно хоть и больно было смотреть, но все как стадо молчаливо схавали решение руководства.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 20.04.2021 00:16
    +5
    Карма она такая, неприятная штука...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 00:14
    +1
    Aer Bore, 20.04.2021 00:10
    Да погодите, там тренера и игроки сами ток узнали и в шоке!
    Согласен. Нужно пару дней подождать. А то тумана напустили владельцы, а теперь косят всех под одну гребенку
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 20.04.2021 00:10
    +4
    андрій кулик, 20.04.2021 00:05
    Сепари обісрались
    Да погодите, там тренера и игроки сами ток узнали и в шоке!
    Ссылка
    андрій кулик
    online
      андрій кулик, 20.04.2021 00:05
    +8
    Сепари обісрались
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 00:20
    +11
    Твиттер «Лидса» про 1:1 с «Ливерпулем»: «Сравняли счет в матче с командой Суперлиги в концовке»
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 20.04.2021 00:24
    +8
    Игрокам Лидса респект, за акцию протеста!
    И за то, что наказали зажравшихся клуб Сепарлиги!
    Заслужить ЛЧ в честной борьбе у Ливера уже не получается!
    Ссылка
    андрій кулик
    online
      андрій кулик, 20.04.2021 00:05
    +8
    Сепари обісрались
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 20.04.2021 00:16
    +5
    Карма она такая, неприятная штука...
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 00:36
    +4
    Я могу понять фанов Ливерпуля. Они несомненно гранд мирового футбола, но победы в ЛЧ им давались в супер битвах, за которые мы так любим футбол. Ливерпуль переживал и падение, и рассвет, но в 2005-м и 2019-м команда заслужила эти победы потом и кровью, пройдя весь путь от попадание в еврокубке через АПЛ до еврокубковых сражений в ЛЧ. Заслужили полностью.
    А теперь, видите ли на АПЛ можно положить болт, поскольку собственники всё решили не на поле, а «на крысу» в ночь с воскресенья на понедельник. Представьте состояние болел
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 00:26
    +4
    Алексей Голяченко, 20.04.2021 00:14
    Согласен. Нужно пару дней подождать. А то тумана напустили владельцы, а теперь косят всех под одну гребенку
    Что ждать? Уже всё состоялось. Суперлига создана, контракты подписаны. Теперь слово за УЕФА.
    Надеюсь на полный обсерон Переса и других чертей.
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 20.04.2021 00:10
    +4
    андрій кулик, 20.04.2021 00:05
    Сепари обісрались
    Да погодите, там тренера и игроки сами ток узнали и в шоке!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 20.04.2021 00:20
    +2
    Aer Bore, 20.04.2021 00:10
    Да погодите, там тренера и игроки сами ток узнали и в шоке!
    В шоке не в шоке но яйца пока оказались только у Моуриньо. На Ливерпуль конечно хоть и больно было смотреть, но все как стадо молчаливо схавали решение руководства.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 00:14
    +1
    Aer Bore, 20.04.2021 00:10
    Да погодите, там тренера и игроки сами ток узнали и в шоке!
    Согласен. Нужно пару дней подождать. А то тумана напустили владельцы, а теперь косят всех под одну гребенку
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 20.04.2021 01:25
    0
    Иван Иванов, 20.04.2021 00:38
    Мне вот интересно следующее. Если допустим СЛ будет, и там будет 20 команд, пусть даже без французов и немцев - играть 18 матчей + для кого-то плейофф. Если предположить что как-то "всё" разрулится и эти клубы будут играть в чемпионатах своих - тогда это ещё +38 матчей - суммарно это 56 матчей без учёта что кто-то сыграет в плейофф. Кубок не считаем - кубки уверен что эти клубы пошлют куда подальше. ИТОГО 56 матчей минимум. А ТЕПЕРЬ посмотрите на Ливерпуль после пары успешных сезонов - спад на лицо. Так вот вопрос - а сил-то хватит всё это отыграть? Ведь в теории ещё за сборные будут игроки играть (если всё как-то разрулится) Это ж игра на износ будет...
    А если ещё добавить лч?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.04.2021 00:44
    0
    Если доиграют чемпионат и потом просто уберут отщепенцев, то
    1 Лестер 41
    2 Вест Хэм 49
    3 Лидс 36
    4 Эвертон 34
    5 Астон Вилла 34
    6 Вулверхэмптон 30
    7 Кристал Пэлас 31
    8 Саутгемптон 30
    9 Ньюкасл 32
    10 Брайтон 26
    11 Бёрнли 26
    12 Фулхэм 21
    13 Вест Бромвич 17
    14 Шеффилд Юнайтед 5.
    ****
    А если еще и очки в играх с ними то возможны вариации.
    Количество оставшихся очков приведено после названия команд.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 20.04.2021 00:38
    0
    Мне вот интересно следующее. Если допустим СЛ будет, и там будет 20 команд, пусть даже без французов и немцев - играть 18 матчей + для кого-то плейофф. Если предположить что как-то "всё" разрулится и эти клубы будут играть в чемпионатах своих - тогда это ещё +38 матчей - суммарно это 56 матчей без учёта что кто-то сыграет в плейофф. Кубок не считаем - кубки уверен что эти клубы пошлют куда подальше. ИТОГО 56 матчей минимум. А ТЕПЕРЬ посмотрите на Ливерпуль после пары успешных сезонов - спад на лицо. Так вот вопрос - а сил-то хватит всё это отыграть? Ведь в теории ещё за сборные будут игроки играть (если всё как-то разрулится) Это ж игра на износ будет...
    Ссылка
    Orbitgr
    online
      Orbitgr, 20.04.2021 00:30
    0
    Ліверпуль вже подумки про СЛ, не до Лідсу вже червоним... то не їх рівень, нема мотивації на матчі з "ніщебродами"...
    Ссылка
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