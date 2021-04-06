Малиновский – лучший игрок марта в Аталанте

Лучшим игроком марта в «Аталанте» был признан украинский полузащитник Руслан Малиновский:
È #Malinovskyi il vostro 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙝 di marzo! 🏅 Complimenti, Ruslan! 🤩👏— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 6, 2021
Ruslan Malinovskyi is your #AtalantaPOTM for March! 🔥 Well deserved, Malina! 🤩
Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/xqhdsPWzH6
В марте Малиновский провел за «Аталанту» 5 матчей (4 в Серии А и 1 – в Лиге чемпионов), в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.
Ранее Малиновский вошел в символическую сборную 29-го тура Серии А.
Источник — Twitter
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