Малиновский – лучший игрок марта в Аталанте

Украинский полузащитник получил награду

  • 06.04.2021 21:39
  • 723 просмотра
  • 1 комментарий
Малиновский – лучший игрок марта в Аталанте
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшим игроком марта в «Аталанте» был признан украинский полузащитник Руслан Малиновский:

В марте Малиновский провел за «Аталанту» 5 матчей (4 в Серии А и 1 – в Лиге чемпионов), в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Ранее Малиновский вошел в символическую сборную 29-го тура Серии А.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 06.04.2021 21:43
    +1
    Справедливо)
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 06.04.2021 21:43
    +1
    Справедливо)
    Ссылка
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