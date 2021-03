ВИДЕО. Теннисист едва не потерял сознание во время матча

Сегодня 316-я ракетка мира Джек Дрейпер в первом раунде престижного турнира АТР в Майами встречался с казахом Михаилом Кукушкиным. Проиграв первый сет 5:7, британец отказался от продолжения матча.

Причина простая – во время розыгрыша Дрейпер без сил повалился на корт, едва не потеряв сознание:

I dread to think what else is gonna happen at ATP Miami.



(Draper seems to be relatively okay now but of course had to retire with heat stroke, one assumes.)



🎥@Eurosport_RU pic.twitter.com/gEWehOxCi5