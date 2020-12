Прісний сезон українок: довгоочікуваний прогрес Костюк, спад у всіх інших

Пандемія коронавірусу завдала тенісу нищівного удару. Сезон-2020 був скорочений більш ніж наполовину, хоча, здавалося б, індивідуальні види спорту мають пережити коронакризу трохи легше. Але професійний теніс – це така собі всесвітня ліга, яка не прив'язана до однієї точки на мапі чи навіть певного континенту, що в теперішніх умовах і стало найбільшою проблемою.



Незважаючи на всі скасування і перенесення, деякі навіть топові змагання все ж вдалося врятувати і провести хоча б у спрощеному форматі. А ще ж було трохи більше двох місяців передкарантинного періоду, коли ми навіть і не здогадувалися, яка жесть чекає нас попереду. Українські тенісистки провели далеко не найкращий сезон, але були і приємні моменти. Зрештою, саме вони нас привчили до чогось більшого, і кожна нова невдача била сильніше, ніж раніше.



Сьогодні згадаємо, чим запам'яталися цьогорічні виступи українок з топ-200. Трохи детальніше про наших одеситок можна прочитати тут і тут.

Еліна СВІТОЛІНА

Вік: 26

Рейтинг на початок року: 6

Рейтинг на кінець року: 5 (+1)

Особистий рекорд: 3 (11.09.2017)

Призові у 2020-му: $625,299

Топ-4 турніри за призовими: $313,350 (Ролан Гаррос), $124,706 (Australian Open), $47,008 (Рим), $43,000 (Монтерей)

Матчі: 21-9 (турніри WTA 19-8)

Досягнення сезону: два титули WTA International, 1/4 фіналу Ролан Гаррос





Еліна дуже важко входила в сезон. Австралійська серія залишила більше неприємних спогадів. В Брісбені Світоліна була розбита вже в першому колі американкою Даніель Коллінз, а в Мельбурні її вдруге за рік зупинила на Шоломі Мугуруса. Сталося це в 3-му колі.



Матчі тоді ще Кубка Федерації також пройти на досить посередньому рівні, єдина конкурентна суперниця, Анетт Контавейт, виграла в трьох сетах. Еліна намагалася знайти свою гру, але ні в Хуахіні, ні на Близькому Сході цього зробити не вдалося. Але прорвало в Мексиці, де Світоліна стала переможницею хардових змагань категорії International в Монтереї. Фінал проти чешки Бузкової був непростим, та все ж досвід дався взнаки. Від цього титулу в майбутньому можна було б відштовхуватись, але теніс пішов на карантин.



Наступного разу українка вийшла на корт вже в Римі аж у вересні, пропустивши до цього цілу купу турнірів, включно з US Open. Перемоги над росіянками Павлюченковою і Кузнєцовою вселяли надію, але чешка Вондроушова переконливо довела, що на той момент була кращою.



Перед Ролан Гаррос Еліна виграла ще один турнір міжнародної серії, цього разу в Страсбурзі. Абсолютно всі матчі українки були непростими, але другий титул в сезоні був завойований. Сітка французького мейджора дозволяла розраховувати на перший в кар’єрі півфінал у Парижі, але в 1/4 фіналу стався сенсаційний і максимально болючий програш від аргентинки Наді Подороски. Поразка була більше психологічною і сталася ще в рамках підготовки, налаштування і оцінки своєї суперниці.



Далі грати особливого сенсу вже не було, але Еліна поїхала в Остраву і програла в першому колі Марії Саккарі. Завдяки новим правилам нарахування очок Світоліна завершила рік у топ-5 (вдруге в кар'єрі), але великої радості від того у вболівальників не спостерігалося. В грі нашої першої ракетки є великі проблеми і було б дуже добре вирішити їх якнайшвидше.



Топ-матч: проти Каролін Гарсії на Ролан Гаррос

Оцінка сезону: 7 з 10

Завдання на наступний сезон:

- кваліфікуватися на Підсумковий турнір



Даяна ЯСТРЕМСЬКА

Вік: 20

Рейтинг на початок року: 22

Рейтинг на кінець року: 29 (-7)

Особистий рекорд: 21 (20.01.2020)

Призові у 2020-му: $486,190

Топ-4 турніри за призовими: $100,000 (US Open), $88,680 (Australian Open), $78,160 (Аделаїда), $66,318 (Ролан Гаррос)

Матчі: 17-12 (турніри WTA з кваліфікацією 14-12)

Досягнення сезону: особистий рекорд у світовому рейтингу, фінал турніру категорії Premier





Початок сезону для Даяни був майже розкішним. Так, в Брісбені вона втретє в кар'єрі програла Бертенс, але нарешті виграла в Кікі партію. А от в Аделаїді Ястремську прорвало. Перемоги над Кербер, Векіч і Соболенко в рамках одного турніру – це вже справжній топ-рівень. Здавалося, що під керівництвом Саши Баїна друга ракетка Українки стане прогресувати на рівні Наомі Осаки або навіть вище. Але не так сталося, як гадалося. Хоча після поразки від Возняцкі в Мельбурні таких думок ще точно не виникало.



До початку карантину все було досить непогано: Даяна дуже допомогла збірній України в Таллінні, дійшла до третього кола в Досі, здобувши другу в кар’єрі перемогу над тенісисткою із топ-5 Софією Кенін (діючою чемпіонкою AO).



А от піврічна пауза стала для кар'єри Ястремської важким ударом. Її життя наповнили зовсім інші теми, відмінні від спорту. Батько Даяни в інтерв'ю розкрив всі карти і підтвердив здогадки вболівальників. Так склалося, що молодим дівчатам в тенісі можна заробити дуже великі гроші, але, на жаль, протистояти різним спокусам виходить далеко не у всіх.



20-річна українка провела ще два непоганих турніри в Палермо і Цинциннаті, після чого образилася на твіт свого тренера, в якому від поздоровив свою колишню підопічну Осаку з перемогою в матчі з Ястремською. Співпраця продовжилася до закінчення US Open, яке відбулося вже в другому колі, після чого Баїн був звільнений. Даяні на емоціях вдалося виграти два трихсетовики в Римі, але сезон закінчився чотирма поразками поспіль.



Топ-матч: проти Кенін в Досі, топ-турнір – Аделаїда

Оцінка сезону: 6,5 з 10

Завдання на наступний сезон:

- повністю присвятити себе тенісу

Марта КОСТЮК

Вік: 18

Рейтинг на початок року: 153

Рейтинг на кінець року: 99 (+54)

Особистий рекорд: 97 (02.11.2020)

Призові у 2020-му: $321,578

Топ-3 турніри за призовими: $163,000 (US Open), $66,318 (Ролан Гаррос), $13,856 (Australian Open)

Матчі: 25-11 (турніри WTA з кваліфікацією 13-8)

Досягнення сезону: дебют у топ-100, дебюти в основі Відкритих чемпіонатів США (третє коло) та Франції (перше коло після подолання кваліфікації), виграш 60-тисячника ITF в Эгипті

2019-й рік для Марти став перехідним етапом, під час якого вона продовжувала наступати на чергові граблі, які тільки більше загартовували її характер. На жаль, це не допомагало якось розвиватися її кар'єрі, але з часом Костюк стала більше розуміти, чого хоче в майбутньому.



Сезон-2020 розпочався посередньо, улюблена австралійська частина вийшла не дуже вдалою. Реабілітуватися вдалося вже в лютому, вигравши другий 60-тисячник в кар'єрі (також був виграний і парний розряд). Сталося це в Каїрі на тлі травми гомілкостопа, отриманої під час виступу на Кубку Федерацї у складі національної збірної України. За словами Марти, негативні наслідки цього пошкодження вона відчувала і через декілька місяців. До початку карантину ще були виступи на змаганнях WTA в Ліоні, де вдалося знову непогано показати себе в парі, діставшись півфіналу з словачкою Кужмовою.

Літом українка підписала контракт з американською менеджерською компанією IMG, завершивши співпрацю з компанією S.A.M і хорватським екс-тенісистом Іваном Любічічем. Трохи пізніше в інтерв'ю Костюк розповідала про деякі неприємні моменти, через які, можливо, і було прийняте це рішення.

Поверталася на корт Костюк в Палермо і в Празі. На змаганнях в Чехії українка подолала кваліфікацію і лише на тай-брейку третьего сету поступилася італійці Камілі Джорджі в першому колі основи. Це додало певного оптимізму перед US Open, але Марта в Нью-Йорку точно перевершила всі очікування. Навіть більше за рівнем гри, ніж за результатом. В перших двох колах вона впевнено здолала росіянку Касаткіну і латвійку Севастову, Дар'я взагалі була геть-чисто знищена з рахунком 6-1, 6-2. Зупинила Марту лише майбутня переможниця Наомі Осака, хоча саме в цьому матчі японка цілком могла і завершити боротьбу. В третьому сеті Костюк вела 2:1 і мала потрійний брейкпойнт, а потім ще два звичайних, але виграти той гейм не судилося. На цьому матч закінчився, далі борьби на корті вже не було.

Якщо в США цього року кваліфікації не було, а дівчата грали відразу в основі, то на Ролан Гаррос з рейтингом 119 довелося грати відбір. Пробитися в основу вдалося майже без труднощів, але в першому колі Марта досить легко програла японці Нао Хібіно. Як пояснювала українка, їй було важко пристосуватися до непростих погодних умов осіннього Парижа, також були певні проблеми особистого характеру. Турнір аж ніяк не можна назвати провальним, адже в парному розряді 18-річна українка в дуеті з білорускою Саснович дісталася стадії 1/4 фіналу.



Завершення сезону припало на серію американських 80-тисячників в Мейконі та Тайлері (25-тисячник в Італії був більше тренувальним). На обох Костюк діставалася фіналу, але в першому випадку перемогти завадили судоми, в другому – Марта хоч і виграла в загальному на 5 очок більше, та все ж поступилася у трьох сетах. Але успішні результати на змаганнях в США дозволили їй дебютувати в топ-100 і зайняти місце третьої ракетки України. Сезон дає надію, що далі буде краще, ми цього точно чекаємо з нетерпінням.



Топ-матч: всі три поєдинки основної сітки US Open

Оцінка сезону: 8,5 з 10

Завдання на наступний сезон:

- мінімум – закріпитися в топ-100

- максимум – топ-50



Катерина КОЗЛОВА

Вік: 26

Рейтинг на початок року: 91

Рейтинг на кінець року: 106 (-15)

Особистий рекорд: 62 (19.02.2018)

Призові у 2020-му: $262,510

Топ-3 турніри за призовими: $100,000 (US Open), $66,318 (Ролан Гаррос), $62,353 (Australian Open)

Матчі: 4-7

Досягнення сезону: повторення найкращого результату на US Open (2-е коло)





Сезон для Каті точно вийшов не з найкращих, достатньо тільки поглянути на кількість перемог. Єдина радість – космічна сума призових як для стількох зіграних матчів.



Три з чотирьох перемог Козлової припали на січень, коли вона непогано проявила себе на змаганнях в Хобарті. На Australian Open Катерина програла вже в першому колі австралійці Хон, що на той момент стало неприємною тенденцією для наших тенісисток (Бондаренко і Цуренко також поступились господаркам кортів). А далі знову була травма, через яку Козлова не змогла допомогти збірній в Таллінні.



В березні стало відомо, що Катя працюватиме під керівництвом німецького спеціаліста Крістофера Каса, але коронавірус дозволив побачити результати їхньої співпраці лише на американських кортах. Особливо помітним був прогрес із першою подачею. Перед US Open українка знову зазнала невеликого ушкодження, але все ж подолала перше коло, перегравши перспективну американку Осігве. Проти Квітової в другому раунді вдалось зіграти конкурентний перший сет із заявкою на виграш партії, але на більше сил не вистачило.



Останнім турніром в сезоні для Катерини став Ролан Гаррос. Із суперницею їй трохи не пощастило. При досить непоганій грі українки іспанка Бадоса Хіберт продемонструвала теніс більш високого рівня, який дозволив їй у підсумку дістатися четвертого кола.



Топ-матч: проти Квітової на US Open

Оцінка сезону: 5 з 10

Завдання на наступний сезон:

- мінімум – повернутися до топ-100

- максимум – оновити особистий рекорд



Катаріна ЗАВАЦЬКА

Вік: 20

Рейтинг на початок року: 107

Рейтинг на кінець року: 118 (-11)

Особистий рекорд: 103 (03.02.2020)

Призові у 2020-му: $181,377

Топ-3 турніри за призовими: $66,318 (Ролан Гаррос), $61,000 (US Open), $22,516 (Australian Open)

Матчі: 7-15 (турніри WTA з урахуванням кваліфікації 2-11)

Досягнення сезону: дебюти в основі Відкритих чемпіонатів США (перше коло) та Франції (перше коло), перший виграний сет в представниці топ-10, дебют в збірній України





Друга половина сезону-2019 стала для Катаріни справжнім проривом. Завацькій вдалося піднятися з кінця другої сотні поближче до місць, які дозволяють потрапляти до основи ТВШ. І все ж, на Australian Open-2020 довелося грати відбір четвертим номером посіву. В другому колі на шляху українки стала американка Сачія Вікері, дебют в основі Шлемів довелося відкласти.



До початку карантину було декілька турнірів, але хочеться згадати хіба що успішний дебют у складі збірної України на Кубку Федерації. Катя зіграла в Естонії два матчі в парному розряді і обидва виграла. Навряд чи її зараз можна назвати претенденткою на постійне місце в команді, але вона завжди може бути викликаною на заміну комусь із наших топів, які останнім часом радують все рідше.



Мрію кожної тенісистки про виступ в основі турнірів Grand Slam Завацькій вдалося здійснити не завдяки, а всупереч. Чимала кількість гравців відмовилася від участі в американському мейджорі і Катаріна стала однією з тих дівчат, яким випала нагода потрапили відразу до основної сітки. Стартувати довелося проти 17-ї ракетки світу Єлени Рибакіної з Казахстану і перший млинець на Шоломах вийшов гливким.



На Ролан Гаррос також вдалося потрапити в основу, але тут суперниця виявилась ще більш іменитішою – п'ята сіяна Кікі Бертненс. Матч став справжнім емоційним триллером. Завацька чудово розпочала, і поки зіркова суперниця не встигла оговтатися, забрала першу партію. А от далі не склалося: кілька рішень судді на вишці на користь Бертенс і справжня катастрофа з порваними струнами на всіх ракетках українки повністю нівелювали стартову перевагу. Сльози Завацької в тому матчі особисто для мене стали найсумнішим моментом сезону.

