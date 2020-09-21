Стало известно, почему Зинченко не попал в заявку на матч Ман Сити в АПЛ

Стало известно, почему украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку на игру 21 сентября.
Команда из Манчестера проводит матч 2-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» на выезде.
Как оказалось, Зинченко и Бернарду Силва пропускают матч из-за мышечных травм, полученных на тренировке.
Еще двое игроков в лазарете команды Пепе Гвардиолы. Эрик Гарсия выбыл из игры из-за травмы головы, которая потребовала наложения швов, а у Жоао Канселу проблемы с ногой.
NEWS | @BernardoCSilva and Oleksandr Zinchenko are both missing from tonight’s matchday squad after suffering muscle injuries in training.— Manchester City (@ManCity) September 21, 2020
Speedy recovery, fellas!
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Источник — ФК Манчестер Сити
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