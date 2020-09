Стало известно, почему Зинченко не попал в заявку на матч Ман Сити в АПЛ

Стало известно, почему украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку на игру 21 сентября.

Команда из Манчестера проводит матч 2-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» на выезде.

Как оказалось, Зинченко и Бернарду Силва пропускают матч из-за мышечных травм, полученных на тренировке.

Еще двое игроков в лазарете команды Пепе Гвардиолы. Эрик Гарсия выбыл из игры из-за травмы головы, которая потребовала наложения швов, а у Жоао Канселу проблемы с ногой.

NEWS | @BernardoCSilva and Oleksandr Zinchenko are both missing from tonight’s matchday squad after suffering muscle injuries in training.



Speedy recovery, fellas!



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re https://t.co/wRbR1L1oXQ