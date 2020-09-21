Стало известно, почему Зинченко не попал в заявку на матч Ман Сити в АПЛ

Украинец пропускает матч из-за мышечной травмы, полученной на тренировке

  • 21.09.2020 23:17
  • 2599 просмотров
  • 7 комментариев
Стало известно, почему Зинченко не попал в заявку на матч Ман Сити в АПЛ
© Twitter. Александр Зинченко

Стало известно, почему украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку на игру 21 сентября.

Команда из Манчестера проводит матч 2-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» на выезде.

Как оказалось, Зинченко и Бернарду Силва пропускают матч из-за мышечных травм, полученных на тренировке.

Еще двое игроков в лазарете команды Пепе Гвардиолы. Эрик Гарсия выбыл из игры из-за травмы головы, которая потребовала наложения швов, а у Жоао Канселу проблемы с ногой.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 00:37
    0
    Alexander Киев, 21.09.2020 23:36
    Пора в Колос. Якраз перед ЛЄ гарне було би посилення складу
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 22.09.2020 00:25
    0
    Timur24, 22.09.2020 00:13
    Походу пів сезону точно не вийде в основу, ну хіба що в кубкових іграх. Менді вже важко буде вигнати з основи(. Як варіант перейде в інший клуб, якщо не візьметься за голову і не буде хіхі та хаха вічно на камеру (Коно теж сміться завжди). Хоча проблеми в грі були помітні коли Седан примкнула до нього
    Ну сьогодні Менді зіграв так собі.
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 22.09.2020 00:19
    0
    Tospokitos, 21.09.2020 23:32
    Эта или ей подобная травма у Зины длиться с момента как он связался с Седан, по ходу можно ставить крест на парне , если не образумиться и не начнёт пахать на тренировках как он это делал раньше
    З Седан він вже два роки
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    Timur24
      Timur24, 22.09.2020 00:13
    0
    Походу пів сезону точно не вийде в основу, ну хіба що в кубкових іграх. Менді вже важко буде вигнати з основи(. Як варіант перейде в інший клуб, якщо не візьметься за голову і не буде хіхі та хаха вічно на камеру (Коно теж сміться завжди). Хоча проблеми в грі були помітні коли Седан примкнула до нього
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 23:36
    -5
    Пора в Колос. Якраз перед ЛЄ гарне було би посилення складу
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 21.09.2020 23:33
    +8
    Как бы восстановление Зины не затянулось до момента публичного признания Владой тренерского таланта Пепа.
    Ссылка
    Tospokitos
      Tospokitos, 21.09.2020 23:32
    +1
    Эта или ей подобная травма у Зины длиться с момента как он связался с Седан, по ходу можно ставить крест на парне , если не образумиться и не начнёт пахать на тренировках как он это делал раньше
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 21.09.2020 23:33
    +8
    Как бы восстановление Зины не затянулось до момента публичного признания Владой тренерского таланта Пепа.
    Ссылка
    Tospokitos
      Tospokitos, 21.09.2020 23:32
    +1
    Эта или ей подобная травма у Зины длиться с момента как он связался с Седан, по ходу можно ставить крест на парне , если не образумиться и не начнёт пахать на тренировках как он это делал раньше
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 00:37
    0
    Alexander Киев, 21.09.2020 23:36
    Пора в Колос. Якраз перед ЛЄ гарне було би посилення складу
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 22.09.2020 00:25
    0
    Timur24, 22.09.2020 00:13
    Походу пів сезону точно не вийде в основу, ну хіба що в кубкових іграх. Менді вже важко буде вигнати з основи(. Як варіант перейде в інший клуб, якщо не візьметься за голову і не буде хіхі та хаха вічно на камеру (Коно теж сміться завжди). Хоча проблеми в грі були помітні коли Седан примкнула до нього
    Ну сьогодні Менді зіграв так собі.
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 22.09.2020 00:19
    0
    Tospokitos, 21.09.2020 23:32
    Эта или ей подобная травма у Зины длиться с момента как он связался с Седан, по ходу можно ставить крест на парне , если не образумиться и не начнёт пахать на тренировках как он это делал раньше
    З Седан він вже два роки
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 22.09.2020 00:13
    0
    Походу пів сезону точно не вийде в основу, ну хіба що в кубкових іграх. Менді вже важко буде вигнати з основи(. Як варіант перейде в інший клуб, якщо не візьметься за голову і не буде хіхі та хаха вічно на камеру (Коно теж сміться завжди). Хоча проблеми в грі були помітні коли Седан примкнула до нього
    Ссылка
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