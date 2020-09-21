Вулверхэмптон – Ман Сити. Зинченко вне заявки. Стартовые составы команд

Сегодня, 21 сентября, пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
На поле в 22:15 выйдут «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити».
Украинец Александр Зинченко остался вне заявки у гостей.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — Sport.ua
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