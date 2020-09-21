2-й тур
Вулверхэмптон
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Ман Сити
21.09.2020 22:15   ТВ-трансляция: 

Вулверхэмптон – Ман Сити. Зинченко вне заявки. Стартовые составы команд

21 сентября в 22:15 состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги

  • 21.09.2020 21:35
  • 388 просмотров
  • 2 комментария
Вулверхэмптон – Ман Сити. Зинченко вне заявки. Стартовые составы команд
© Twitter

Сегодня, 21 сентября, пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

На поле в 22:15 выйдут «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити».

Украинец Александр Зинченко остался вне заявки у гостей.

Стали известны стартовые составы команд.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.09.2020 21:58
    0
    Пох, ща Коля Шапаренко разыгрался при Луческу и может разгонять атаки в сборной лучше, чем Зина. Но, Шева долбень будет лавочника и подкаблучника Зину ставить все равно
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 21:52
    0
    Йому немає коли.. Із жінкою влог треба знімати! За*бали вони вже його зі своїм АПЛ
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.09.2020 21:58
    0
    Пох, ща Коля Шапаренко разыгрался при Луческу и может разгонять атаки в сборной лучше, чем Зина. Но, Шева долбень будет лавочника и подкаблучника Зину ставить все равно
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 21:52
    0
    Йому немає коли.. Із жінкою влог треба знімати! За*бали вони вже його зі своїм АПЛ
    Ссылка
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