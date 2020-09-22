В понедельник, 21 сентября, в рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Лучшие моменты матча Вулверхэмптон - Ман Сити
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Вулверхэмптон).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
|20'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
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Источник — YouTube
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