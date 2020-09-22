ВИДЕО. Я счастлив, но мы в сложной ситуации. Гвардиола высказался о победе

Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы после матча «Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити» (1:3). Во время пресс-конференции Хосеп в непривычной для себя манере не проявлял вообще никаких эмоций, сухо отвечая на вопросы журналистов. Представители прессы были озадачены и даже на прямую спросили все ли в порядке, собственно это не разрядило обставновки, ответ не был эмоциональнее предыдущих.
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Источник — Sport.ua
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