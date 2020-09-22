Без травмированного Зинченко. Мансити обыграл на выезде Волков

21 сентября состоялся матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
«Вулверхэмптон» не сумел взять очки с грандом, «Манчестер Сити» (1:3). Голами у «горожан» отличились Кевин Де Брюйне, Фил Фоден и Габриэл Жезус, а у «волков» забил Рауль Хименес.
Украинец Александр Зинченко остался вне заявки у гостей из-за мышечной травмы.
АПЛ. 2-й тур
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» – 1:3
Голы: Хименес, 78 – Де Брюйне, 20, Фоден, 32, Габриэл Жезус, 90+5.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал (Винагре, 8), Саисс, Жоау Моутинью (Дендонкер, 78), Невеш, Хименес, Траоре, Поденсе, Педру Нету (Силва, 78).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандиньо, Уокер, Аке, Стоунс, Менди, Де Брюйне, Эрнандес, Фоден, Стерлинг (Торрес, 81), Габриэл Жезус.
Предупреждения: Менди, 35. Габриэл Жезус, 35. Эрнандес, 86.
Судья: Марринер.
Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.