2-й тур
Вулверхэмптон
1:3
Ман Сити
21.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Без травмированного Зинченко. Мансити обыграл на выезде Волков

Украинский защитник не попал в заявку на игру из-за мышечной травмы

  • 22.09.2020 00:18
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  • 1 комментарий
Без травмированного Зинченко. Мансити обыграл на выезде Волков
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21 сентября состоялся матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» не сумел взять очки с грандом, «Манчестер Сити» (1:3). Голами у «горожан» отличились Кевин Де Брюйне, Фил Фоден и Габриэл Жезус, а у «волков» забил Рауль Хименес.

Украинец Александр Зинченко остался вне заявки у гостей из-за мышечной травмы.

АПЛ. 2-й тур

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»  1:3

Голы: Хименес, 78 – Де Брюйне, 20, Фоден, 32, Габриэл Жезус, 90+5.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал (Винагре, 8), Саисс, Жоау Моутинью (Дендонкер, 78), Невеш, Хименес, Траоре, Поденсе, Педру Нету (Силва, 78).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандиньо, Уокер, Аке, Стоунс, Менди, Де Брюйне, Эрнандес, Фоден, Стерлинг (Торрес, 81), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Менди, 35. Габриэл Жезус, 35. Эрнандес, 86.

Судья: Марринер.

Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andy_P
      Andy_P, 22.09.2020 00:41
    -1
    По версии Spirt.ua на поле был Де Брейне, а забивал ДеБрюйне
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