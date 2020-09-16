ВИДЕО. Месси вернулся. Капитан забил два мяча за Барселону

В среду, 16 сентября, в рамках товарищеского матча «Барселона» встречалась с «Жироной». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси отметился в этой встрече дублем. Капитан провел 63 минуты.
«Барселона» – «Жирона» - 3:1
Голы: 1:0 – 21 Коутиньо, 2:0 – 45 Месси, 2:1 – 46 Сайс, 3:1 – 51 Месси.
«Барселона»: Нето, Серджи Роберто (Семеду, 63), Альба (Фирпо, 63), Араухо, Пике (Лангле, 63), Бускетс (Аленья, 63), Коутиньо (Конрад, 63), де Йонг (Пуч, 63), Тринкау (Педри, 63), Гризманн (Брэйтуэйт, 64), Месси (Дембеле, 63).
🐐 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊 !!!!! 🤯 pic.twitter.com/XaKV7gVhrq— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020
Receive the pass.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020
Turn around.
Off the back.
Nothing but net.
WATCH LIVE ON BARÇA TV+!
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Виталий Петровский, Sport.ua
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