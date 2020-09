ВИДЕО. Месси вернулся. Капитан забил два мяча за Барселону

В среду, 16 сентября, в рамках товарищеского матча «Барселона» встречалась с «Жироной». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси отметился в этой встрече дублем. Капитан провел 63 минуты.

«Барселона» – «Жирона» - 3:1

Голы: 1:0 – 21 Коутиньо, 2:0 – 45 Месси, 2:1 – 46 Сайс, 3:1 – 51 Месси.

«Барселона»: Нето, Серджи Роберто (Семеду, 63), Альба (Фирпо, 63), Араухо, Пике (Лангле, 63), Бускетс (Аленья, 63), Коутиньо (Конрад, 63), де Йонг (Пуч, 63), Тринкау (Педри, 63), Гризманн (Брэйтуэйт, 64), Месси (Дембеле, 63).

