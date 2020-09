ВИДЕО. Месси сыграл за Барселону

Испанская Барселона сыграла контрольный матч с Химнастиком и победили со счетом 3:1. В составе команды Рональда Кумана в первом тайме сыграл Лионель Месси.

За Барселону отличились Коутиньо, Гризманн и Дембеле.

Барселона Испания – Химнастик Таррагона Испания 3:1 (2:1, 1:0)



Голы: 1:0 – 6 Дембеле, 2:0 – 17, пенальти Гризманн, 2:1 – 31 Бонилья, 3:1 – 51, пенальти Коутиньо.

Барселона – Нето (Пенья, 46), Пике (Араухо, 46), Лангле (де Йонг, 46), Альба (Фирпо, 46), Серджи Роберто (Семеду, 46), Аленья (Пуч, 46), Бускетс (Конрад, 46), Дембеле (Куэнка, 46), Педри (Тринкау, 46), Месси (Брэйтуэйт, 46), Гризманн (Коутиньо, 46).

The serious business i̶s̶ ̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶t̶o̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ has just started. @Dembouz pic.twitter.com/a3XwXaZrKh