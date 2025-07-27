ЛНЗ продолжает искать новичков. Пономарев – о селекционной работе

Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua уточнил чем отличается селекционная работа в черкасском клубе от его предыдущей команды – «Руха».

«Пока отличия существенны: в «Рухе» ставка делается на воспитанников клубной академии, в Черкассах пока академия только в процессе становления и поэтому на доморощенных игроков еще рано рассчитывать. Но, убежден, что уже в ближайшей перспективе ситуация изменится к лучшему.

Я доволен пополнением, считаю, что совместными усилиями мы в межсезонье позаботились, чтобы в ЛНЗ была длинная скамья запасных. А конкуренция за место в стартовом составе очень способствует прогрессу. Впрочем, селекционная работа никогда не заканчивается: ЛНЗ также в постоянном поиске».

Ранее мы сообщали, что ЛНС купил нигерийского полузащитника у португальского клуба.