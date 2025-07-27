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27 июля 2025, 07:02 |
341
0

Супертрансфер Дьекереша, разговор Забарного с Энрике, итоги ЕЮЮФ-2025

Главные новости за 26 июля на Sport.ua

27 июля 2025, 07:02 |
341
0
Супертрансфер Дьекереша, разговор Забарного с Энрике, итоги ЕЮЮФ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал топ-форварда Дьекереша
Игрок получил контракт на 5 лет

2А. Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Илья Забарный настроен перейти в «ПСЖ»

2В. Манчестер Юнайтед купит вратаря сборной Украины. Но есть одно условие
«Дьяволы» нацелились на Андрея Лунина

3. Украина вошла в топ-десятку. Итоговая медальная таблица ЕЮОФ-2025
Сине-желтая команда взяла 23 награды: 5 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых

4. В овертайме. Сборная Украины U-18 выиграла первый матч на ЧЕ
Подопечные Дмитрия Забирченко разобрались с Азербайджаном

5А. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ купил нигерийского полузащитника у португальского клуба
Обах Проспер выступал за второлиговый клуб «Визела»

5В. Клуб АПЛ хочет купить Судакова. Туда сватают лучшего игрока Украины
«Тоттенхэм» рассматривает трансфер украинца

6А. Эффектный камбек: Киченок в Праге выиграла второй трофей за две недели!
Надежда и Макото Ниномия в финале переиграли Гавличкову и Самсон на супертай-брейке

6В. С кем сыграет Свитолина? Жребий супертурнира в Монреале: соперницы украинок
Помимо Элины, на тысячнике в Канаде выступят Костюк, Стародубцева и Ястремская

7А. Чемпионы выбили хозяев. Определен первый финалист Лиги наций
Состоялся первый полуфинальный матч международного турнира по волейболу

7В. С камбэком и тай-брейком. Определился последний финалист Лиги наций
Состоялся заключительный полуфинальный матч международного турнира по волейболу

8А. Борьба трех пилотов. Состоялся спринт Гран-при Бельгии
Ферстаппен показал безошибочную езду

8В. Макларены и провал Хэмилтона. Результаты квалификации Гран-при Бельгии
Норрис был быстрее напарника

9. За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
Серия А впереди всей планеты

10. Как Норрис совершил камбэк, Хэмилтон провалился, а фаворит потерял поул
Анализ спринта и квалификации Гран-при Бельгии. Что изменилось и чего ждать в гонке?

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Александр Сильченко Sport.ua
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