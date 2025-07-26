Манчестер Юнайтед купит вратаря сборной Украины. Но есть одно условие
«Дьяволы» нацелились на Андрея Лунина
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения покинуть мадридский «Реал» этим летом.
По информации СМИ, 25-летний вратарь заинтересовал английский «Манчестер Юнайтед». Наставник «дьяволов» Рубен Аморим поставил руководству команды условие – купить вратаря. Целью номер один является чемпион мира Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», кандидатом номер два – именно Лунин.
Однако Мартинес получил более выгодные предложения в финансовом плане от саудитов, поэтому англичане могут вскоре активизировать переговоры с «Реалом» по Лунину.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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