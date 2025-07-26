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Англия
26 июля 2025, 00:21 |
751
0

Манчестер Юнайтед купит вратаря сборной Украины. Но есть одно условие

«Дьяволы» нацелились на Андрея Лунина

26 июля 2025, 00:21 |
751
0
Манчестер Юнайтед купит вратаря сборной Украины. Но есть одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения покинуть мадридский «Реал» этим летом.

По информации СМИ, 25-летний вратарь заинтересовал английский «Манчестер Юнайтед». Наставник «дьяволов» Рубен Аморим поставил руководству команды условие – купить вратаря. Целью номер один является чемпион мира Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», кандидатом номер два – именно Лунин.

Однако Мартинес получил более выгодные предложения в финансовом плане от саудитов, поэтому англичане могут вскоре активизировать переговоры с «Реалом» по Лунину.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Эмилиано Мартинес Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник
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