7 знаменитостей из США, являющихся владельцами акций британских клубов

Британский, а в особенности английский, футбол в последние годы становится все более и более популярным на общемировом уровне. Здесь вертится существенная часть всех денег в этом виде спорта, заключаются самые выгодные телевизионные контракты, подписываются одни из лучших игроков современности. Индустрия работает четко, чтобы обеспечивать с каждым годом все большее повышение зрительского ажиотажа, а вместе с ним – и повышения доходов клубов и организаторов турниров.

Неудивительно, что все больший интерес к британскому клубному футболу проявляют за океаном – в США, в том числе и тамошние знаменитости. Последние все чаще предпочитают не просто болеть или следить за интересными им клубами, а и становиться их непосредственными акционерами.

Предлагаем остановиться на нескольких кейсах, когда селебрити из-за океана становились владельцами акций британских футбольных клубов…

Snoop Dogg

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Наиболее свежий и последний пример – это вхождение известного 53-летнего американского рэпера Snoop Dogg в число акционеров «Суонси». Совсем недавно валлийский клуб, выступающий ныне в Чемпионшипе, объявил о том, что популярный американский певец, неоднократно заявлявший о любви к футболу, решил инвестировать в их проект, став владельцем определенной доли акций, хотя более детальная информация по этому вопросу не раскрывается.

«История клуба и региона действительно меня тронула. Это гордый, рабочий город и клуб. Аутсайдер, который умеет давать сдачи – как и я. Я горжусь тем, что стал частью «Суонси». Я сделаю все возможное, чтобы помочь клубу, и с нетерпением жду знакомства со всеми фанатами», – прокомментировал событие для прессы Snoop Doog.

Вряд ли звездный рэпер окажет какое-то определяющее влияние на потенциальное улучшение турнирных результатов «Суонси» в самое ближайшее время, однако привлечь дополнительное внимание к валлийскому клубу он точно сможет, а это в теории может помочь повысить доходы «лебедей», что критично важно, чтобы преуспевать в современном английском клубном футболе.

Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни

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Еще один валлийский клуб – старейший в этой стране – «Рексем» с конца 2020 года принадлежит двум известным американским актерам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни. В тот момент решение голливудских звезд инвестировать в развитие клуба Национальной лиги (пятого по рангу дивизиона в системе профессиональных лиг английского клубного футбола) вызвало существенный резонанс в прессе и среди болельщиков.

Однако сейчас, спустя четыре с половиной года после прихода в «Рексем», Рейнольдс и Макэлхенни могут смело утверждать – они ведут «красных драконов» к лучшей жизни. По итогам минувшего сезона валлийская команда повысилась в классе из Лиги 1 и вскоре возьмет старт уже в Чемпионшипе – втором по рангу английском дивизионе. За три последних года «красным драконам» удалось добиться выдающегося прогресса, прорвавшись из Национальной лиги в Чемпионшип!

Американские владельцы довольно охотно выделяют средства на подписание новых футболистов, способных решать высокие задачи. Да, речь не идет о каких-то космических суммах, однако в топ-10 самых дорогостоящих подписания «Рексема» в истории нет ни одного игрока, который был бы подписан до прихода в валлийский клуб новых владельцев, а это уже о чем-то да говорит. Плюс ко всему уже этим летом «красные драконы» обновили свой трансферный рекорд, заплатив 2,5 миллиона евро за новозеландского фулбека Либерато Какаче, ранее выступавшего в Италии за «Эмполи».

Очевидно, с Рейнольдсом и Макэлхенни фанатам «Рексема» вполне можно помечтать и о выходе в Премьер-лигу, хотя там речь пойдет уже о совсем другом порядке инвестиций, но разве для голливудских звезд это должно стать проблемой? Под их имена в США можно развернуть масштабную рекламную кампанию и собрать часть средств, которые помогли бы «красным драконам» реально замахнуться на право стать регулярным участником АПЛ в будущем…

Джей Джей Уотт

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Персона Джей Джей Уотта весьма известна в США благодаря тому, что он провел двенадцать сезонов в Национальной футбольной лиге (НФЛ) – преимущественно за «Хьюстон Тексанс» и немного за «Аризону Кардиналс», в рядах которой в 2022-м Уотт и принял решение завязать с профессиональным спортом как активный его участник.

Впрочем, оказалось, что Уотт является фанатом британского футбола. Любимой командой Джей Джея является «Челси», но стать существенным акционером «синих» у известного американского экс-спортсмена не вышло, и весной 2023 года Уотт вместе с супругой стали миноритарными владельцами «Бернли».

Основным акционером «бордовых» и председателем правления клуба остался другой американец – Алан Пейс, с которым семейство Уоттов прекрасно ладит и разделяет взгляды на принципы дальнейшего развития «Бернли». Примечательно, что за последние четыре года «бордовые» дважды вылетали из Премьер-лиги и с ходу опять возвращались туда из Чемпионшипа. В сезоне-2025/26 «Бернли» снова попробует закрепиться в элитарном дивизионе английского футбола…

Что касается Уотта, то он вместе с женой, при активном участии Пейса, недавно достиг соглашения с китайскими владельцами «Эспаньола» о выкупе 99,66% акций каталонского клуба за 130 миллионов евро. Предполагается, что «Бернли» и «Эспаньол» будут развиваться в рамках стратегии расширения группы ALK Capital, однако останутся самостоятельными субъектами хозяйствования. Контрольный пакет акций «Эспаньола», как и в «Бернли», будет принадлежать Пейсу, а Уотт с женой получат небольшой процент акций и станут миноритарными владельцами клуба.

Том Брэди

Getty Images/Global Images Ukraine Том Брэди (справа) и мажоритарный акционер «Бирмингем Сити» американский финансист Том Вангер

Еще один бывший звездный игрок в американский футбол Том Брэди, как и Джей Джей Уотт, в августе 2023 года стал одним из совладельцев английского клуба «Бирмингем Сити», став также руководителем консультативного совета «синих».

Новым владельцам отнюдь не сразу удалось вникнуть во все ключевые детали управления английским профессиональным клубом. Брэди и его бизнес-партнеры, в частности, допустили ряд фатальных ошибок, одной из которых стало приглашение Уэйна Руни на пост главного тренера «синих». Некомпетентный менеджмент и управление в сезоне-2023/24 привели к вылету «Бирмингема» из Чемпионшипа, однако затем боссы, что называется, опомнились и начали двигаться в правильном направлении.

Как итог: «Бирмингем Сити» вернулся в Чемпионшип, где и сыграет в сезоне-2025/26, а вообще амбиции «синих» нынче очень и очень серьезны. Можно даже сказать, что они грандиозны, так как включают, среди прочего, масштабное строительство нового стадиона стоимостью порядка 3 миллиардов фунтов, о чем мы совсем недавно весьма подробно рассказывали в рамках отдельного материала.

Майкл Б. Джордан

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38-летний американский актер Майкл Бакари Джордан наиболее известен по фильмам «Станция «Фрутвейл», «Фантастическая четверка», «Черная пантера», а также двум продолжениям серии «Рокки» – «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2». В январе 2022 года Майкл Б. Джордан также дебютировал в качестве режиссера на съемках фильма «Крид 3».

В конце 2022 года американский бизнесмен Билл Фоли выкупил клуб английской Премьер-лиги «Борнмут» у предыдущего владельца Максима Демина – британца российского происхождения. Вскоре после этого стало известно, что одним из соинвесторов и новым миноритарным акционером «вишен» стал Майкл Б. Джордан.

Что правда, пока какое-то активное участие Майкла Б. Джордана в управлении «Борнмутом» не видится реальным, хотя на стадионе «вишен» актер бывал и даже позировал перед фотокамерами с широкой улыбкой на лице и фанатской розой на шее.

Леброн Джеймс

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Легендарный звездный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», которого многие эксперты и болельщики считают лучшим баскетболистом всех времен, еще с 2011 года является миноритарным акционером «Ливерпуля».

Зайти в состав владельцев легендарных «красных» Джеймсу посчастливилось после того, как «Ливерпуль» был продан американской компании Fenway Sports Group. Та, в свою очередь, заключила партнерское соглашение с Леброном, по условиям которого последний стал совладельцем акций не только «Ливерпуля», но и бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс», а также гоночной команды, участвующей в NASCAR Cup Series, RFK Racing.

Известно, что сотрудничество с «Ливерпулем» привело к тому, что английский клуб выпускал специальную коллекцию одежды и обуви под своим брендом и именем Леброна Джеймса, сочетавшую в себе культуру двух видов спорта – футбола и баскетбола. Несколько раз американский баскетболист посещал домашний стадион «Ливерпулю», а также помогал клубу с организацией различных благотворительный акций и мероприятий.