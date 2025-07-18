Новый стадион за 3 миллиарда фунтов. В Чемпионшипе, кажется, сошли с ума

Сезон-2024/25 оказался весьма и весьма успешным для «Бирмингем Сити». Команда, которая в последний раз играла в английской Премьер-лиге в сезоне-2010/11, тринадцать следующих лет провела в Чемпионшипе, но затем драматично вылетела в Лигу 1. Фанатов «синих» это известие привело к отчаяние, однако их любимцы сделали все, чтобы уже через год вернуться во второй по силе дивизион профессионального английского футбола. Причем не просто вернуться, а сделать это с рекордом лиг за всю историю – «Бирмингем» набрал 108 очков, благодаря чему стал коллективом, на турнирные достижения которого теперь будут ориентироваться все остальные.

Однако возвращение в Чемпионшип, похоже, вовсе не является пределом мечтаний для руководства «синих». Клуб, воодушевленный последними успехами своих извечных земляков-конкурентов из «Астон Виллы», планирует вскоре вернуться в Премьер-лигу, причем не просто, а имея одну из лучших инфраструктур для тамошних клубов.

Вы скажете, что это смешно, и что «Бирмингем» не может тягаться с грандами вроде «Манчестер Сити» или «Челси»? На самом деле, бирмингемцы уже год вынашивают очень амбициозные планы, «вишенкой на торте» в которых является возведение нового суперсовременного стадиона, способного вместить 60 тысяч болельщиков. И не просто вынашивают, а активно работают над реализацией этой идеи!

Информацией об этом недавно для таблоида The Sun поделился генеральный директор «Бирмингем Сити» Джереми Дейл, давший понять, что строительство нового стадиона станет лишь частью по развитию спортивной инфраструктуры кварталов на востоке города, на которую пойдет несколько миллиардов фунтов.

Getty Images/Global Images Ukraine. В настоящий момент «Бирмингем Сити» принимает соперников на стадионе «Сент-Эндрюс», который способен вместить около 30 тысяч болельщиков и был открыт в декабре 1906 года

«Центральным элементом этого проекта стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов является многоцелевой стадион на 60 000 мест, подобного которому вы никогда ранее не видели. Ведущие мировые архитекторы конкурируют за контракт на проектирование стадиона, который будет включать выдвижное поле, что позволит нам в будущем проводить также неспортивные мероприятия, такие как концерты».

«Идея заключается в том, что новая арена «Бирмингема» станет знаковым сооружением, своего рода «спортивным Колизеем», уважающим местное наследие и предоставляющим круглогодичное место для мероприятий, связанных со спортом, культурой, отдыхом, развлечениями, розничной торговлей и образованием».

«Мы работаем над этим уже год. Над проектом, над генеральным планом и бизнес-планом уже работают 75 консультантов. Это невероятно интересно», – заявил Дейл.

Считается, что идеологом реализации столь масштабных и амбициозных планов является миноритарный акционер «Бирмингема» Том Брэди. Этот 47-летний американец прекрасно известен за океаном, так как являлся профессиональным спортсменом и завершил карьеру лишь в 2022-м, проведя двадцать три сезона на позиции квотербека в Национальной футбольной лиге (НФЛ) за «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и «Тампа-Бэй Бакканирс».

Летом 2023 года Брэди выкупил часть акций «Бирмингема», став председателем консультативного совета этого клуба, основным собственником которого остается другой американец – Том Вагнер. Вместе они и намереваются добиться того, что «синие» вернуться в АПЛ в течение ближайших нескольких лет, и приблизительно к этому же времени клуб рассчитывает завершить все работы по возведению нового стадиона.

На текущий момент нет даже простейших визуализаций нового стадиона «Бирмингем Сити». Проект спортивного квартала будет представлен в 2026 году, и, если все пойдет по плану, строительство начнется уже в 2028-м. Ориентиром для архитекторов и строителей будет выступать стадион «Тоттенхэма», который был открыт чуть более шести лет назад – весной 2019-го.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион «Тоттенхэма» является эталоном, на который будут ориентироваться в «Бирмингем Сити»

Новая домашняя арена «шпор» считается – и не только в Англии – самым интересным проектом спортивной инфраструктуры, возведенным за последние годы. Этот стадион способен принимать соревнования нескольких видов спорта, чередуя два игровых покрытия, а также концерты, культурные мероприятия, торговые выставки и корпоративные встречи. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» успешно принимает игры НФЛ на синтетическом газоне, который перемещается на трех раздвижных секциях, приводимых в движение 168 колесами.

Нечто подобное хотят организовать на своем новом стадионе и боссы «Бирмингема», что и неудивительно, учитывая успешный опыт выступлений Тома Брэди в НФЛ. Если брать за ориентир арену «шпор», то «синим» также придется реализовать идею с выдвижным полем, состоящим из трех секций весом 3000 тонн каждая, с 33 поддонами для газона, которые легко соединяются друг с другом. Система, работающая на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» полностью автоматизирована, и поле можно вернуть в исходное положение одним нажатием кнопки.

В то же время, издание Daily Mail информирует своих читателей о том, что планы боссов «Бирмингем Сити» по строительству нового стадиона «не похожи ни на что другое, виданное ранее в этой стране». Источник издания побывал на предсезонных сборах «синих» в Португалии, где имел возможность получше выяснить, в чем конкретно заключается задумка руководства бирмингемцев.

Оказывается, помимо громадного суперсовременного стадиона, «Бирмингем» рассчитывает также выстроить целый спортивный квартал, который будет включать в себя 19 потрясающих полей, а также современную тренировочную базу и академию для молодых футболистов. Все это свидетельствует об одном – американские инвесторы хотят видеть «Бирмингем» среди лучших футбольных клубов Англии, и планируют, что их проект станет не менее грандиозным, нежели в «Манчестер Сити» или «Челси».

Но пока инфраструктурные идеи будут планомерно конвертироваться в реальность, перед командой «Бирмингема» будет поставлена вполне конкретная задача – вернуться спустя пятнадцать лет отсутствия в Премьер-лигу. Что правда, здесь есть существенная загвоздка – так называемые «парашютные» выплаты, как правило, очень сильно помогают вылетевшим сезоном ранее из АПЛ командам выглядеть более конкурентными, как в финансовом, так и в кадровом планах, на фоне конкурентов. А в случае с «Бирмингемом» речь идет еще и о команде, только-только повысившейся из Лиги 1, поэтому «синим» совершенно точно легко в достижении своих спортивных задач в ближайшем сезоне не будет, но присмотреться к ним все-таки следует. Тем более, что некоторые английские обозреватели уже успели заявить, что нынешние планы боссов «Бирмингем Сити» откровенно попахивают чем-то из разряда сумасшествия…