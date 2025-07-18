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Англия
18 июля 2025, 11:29 | Обновлено 18 июля 2025, 11:31
6
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный американский репер стал совладельцем Суонси

Snoop Dogg присоединился к группе владельцев английского клуба

18 июля 2025, 11:29 | Обновлено 18 июля 2025, 11:31
6
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный американский репер стал совладельцем Суонси
Суонси. Snoop Dogg

Репер Snoop Dogg стал совладельцем английского «Суонси». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Моя любовь к футболу хорошо известна, но для меня особенно важно, что я делаю свой шаг к владению клубом именно со «Свонси».

История клуба и региона действительно меня тронула. Это гордый, рабочий город и клуб. Аутсайдер, который умеет давать сдачи – как и я.

Я горжусь тем, что стал частью «Свонси». Я сделаю все возможное, чтобы помочь клубу, и с нетерпением жду знакомства со всеми фанатами», – сказал Snoop Doog.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа «Суонси» занял 11-е место, набрав 61 балл.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Реала» стал владельцем известного британского клуба.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Суонси
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