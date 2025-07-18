ОФИЦИАЛЬНО. Известный американский репер стал совладельцем Суонси

Репер Snoop Dogg стал совладельцем английского «Суонси». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Моя любовь к футболу хорошо известна, но для меня особенно важно, что я делаю свой шаг к владению клубом именно со «Свонси».

История клуба и региона действительно меня тронула. Это гордый, рабочий город и клуб. Аутсайдер, который умеет давать сдачи – как и я.

Я горжусь тем, что стал частью «Свонси». Я сделаю все возможное, чтобы помочь клубу, и с нетерпением жду знакомства со всеми фанатами», – сказал Snoop Doog.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа «Суонси» занял 11-е место, набрав 61 балл.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Реала» стал владельцем известного британского клуба.