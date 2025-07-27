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Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 10:11 | Обновлено 27 июля 2025, 10:12
435
0

Источник: голкипер клуба УПЛ перебрался в Польшу

Святослав Ванивский стал игроком «Стали» из Жешува

27 июля 2025, 10:11 | Обновлено 27 июля 2025, 10:12
435
0
Источник: голкипер клуба УПЛ перебрался в Польшу
ФК Рух. Святослав Ванивский

Украинский голкипер Святослав Ванивский заключил контракт с польской «Сталью» из Жешува. Об этом пишет портал Legioners.ua.

По информации источника, соглашение с 20-летним вратарем будет действовать два года, а также содержит опцию продления на еще один сезон. Клуб выступает в Первой лиге Польши – втором по уровню дивизионе страны.

До перехода в Польшу Вановский играл за «Рух-2», снятый с чемпионата Второй лиги Украины до завершения сезона. В прошлом розыгрыше он успел провести шесть матчей, в которых оформил два сухих поединка и пропустил 10 мячей.

Ранее сообщалось, что Пономарев забрал очередного футболиста Движения в ЛНЗ

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Святослав Ванивский Сталь Жешув Рух Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Legioners.ua
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