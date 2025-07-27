Источник: голкипер клуба УПЛ перебрался в Польшу

Украинский голкипер Святослав Ванивский заключил контракт с польской «Сталью» из Жешува. Об этом пишет портал Legioners.ua.

По информации источника, соглашение с 20-летним вратарем будет действовать два года, а также содержит опцию продления на еще один сезон. Клуб выступает в Первой лиге Польши – втором по уровню дивизионе страны.

До перехода в Польшу Вановский играл за «Рух-2», снятый с чемпионата Второй лиги Украины до завершения сезона. В прошлом розыгрыше он успел провести шесть матчей, в которых оформил два сухих поединка и пропустил 10 мячей.

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