ФОТО. Месси остался капитаном Барселоны на новый сезон

В списке капитанов еще три игрока

  • 12.09.2020 18:28
  • 573 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Месси остался капитаном Барселоны на новый сезон
© twitter.com/FCBarcelona_cat

Перед стартом нового сезона «Барселона» опубликовала список капитанов, а основным капитаном команды остался Лионель Месси.

Несмотря на конфликт с клубом и желание форварда покинуть команду, наставник Рональд Куман не стал забирать у Месси капитанскую повязку.

Остальными капитанами в порядке очередности являются Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхио Роберто.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 12.09.2020 18:38
    0
    Это плохое, но ожидаемое решение. Такое решение свидетельствует о том, что статус некоторых людей настолько крут, что они становятся выше правил, что само по себе мало кому понравится. А после тот же Месси недоумевает, почему из всей команды его поддержали лишь 2 футболиста. Вот именно поэтому.
    Как бы ты ни был крут в своей профессиональной сфере деятельности, но по-настоящему тебя будут уважать только при условии, что либо у тебя нет особых привилегий, либо ты ими не пользуешься.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 12.09.2020 18:38
    0
    Это плохое, но ожидаемое решение. Такое решение свидетельствует о том, что статус некоторых людей настолько крут, что они становятся выше правил, что само по себе мало кому понравится. А после тот же Месси недоумевает, почему из всей команды его поддержали лишь 2 футболиста. Вот именно поэтому.
    Как бы ты ни был крут в своей профессиональной сфере деятельности, но по-настоящему тебя будут уважать только при условии, что либо у тебя нет особых привилегий, либо ты ими не пользуешься.
    Ссылка
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