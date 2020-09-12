ФОТО. Месси остался капитаном Барселоны на новый сезон

Перед стартом нового сезона «Барселона» опубликовала список капитанов, а основным капитаном команды остался Лионель Месси.
Несмотря на конфликт с клубом и желание форварда покинуть команду, наставник Рональд Куман не стал забирать у Месси капитанскую повязку.
Остальными капитанами в порядке очередности являются Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхио Роберто.
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Источник — Sport.ua
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Как бы ты ни был крут в своей профессиональной сфере деятельности, но по-настоящему тебя будут уважать только при условии, что либо у тебя нет особых привилегий, либо ты ими не пользуешься.
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