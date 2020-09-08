US Open. Серена Уильямс в четвертьфинале сыграет с Пиронковой

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс сыграет в четвертьфинале US Open с 32-летней болгарской теннисисткой Цветаной Пиронковой.
В четвертом круге Уильямс в трех сетах обыграла Марией Саккари (6:3, 6:7, 6:3).
Ранее Пиронкова обыграла Ализе Корне (6:4, 6:7, 6:3).
Напомним, что Пиронкова вернулась в тур после трехлетней паузы. Ранее болгарка обыграла Гарбинье Мугурусу.
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Источник — Sport.ua
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