Невероятное возвращение. Пиронкова выбила из US Open Мугурусу

Бывшая полуфиналистка Уимблдона и экс-первая ракетка Болгарии Цветана Пиронкова сенсационно возвращается в тур после трехлетнего перерыва, связанного с рождением и воспитанием сына.

В первом круге US Open 32-летняя теннисистка одолела 120-ю ракетку мира Людмилу Самсонову (6:2, 6:3), а во втором – разобрались с экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой (7:5, 6:3).

Отметим, что Пиронкова не играла после Уимблдона-2017.

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