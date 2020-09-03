Невероятное возвращение. Пиронкова выбила из US Open Мугурусу

Болгарка триумфально возвращается в тур после трехлетнего перерыва

  • 03.09.2020 19:53
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Невероятное возвращение. Пиронкова выбила из US Open Мугурусу
© WTA. Цветана Пиронкова

Бывшая полуфиналистка Уимблдона и экс-первая ракетка Болгарии Цветана Пиронкова сенсационно возвращается в тур после трехлетнего перерыва, связанного с рождением и воспитанием сына.

В первом круге US Open 32-летняя теннисистка одолела 120-ю ракетку мира Людмилу Самсонову (6:2, 6:3), а во втором – разобрались с экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой (7:5, 6:3).

Отметим, что Пиронкова не играла после Уимблдона-2017.

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Источник — Sport.ua

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