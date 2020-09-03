Марта КОСТЮК: «Хорошо вернуться в третий раунд турнира Большого шлема»

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№137 WTA) довольна победой над 30-летней латвийской спортсменкой Анастасией Севастовой (№45 WTA) в поединке второго раунда US Open.

«Как хорошо снова вернуться в 3-й раунд турнира Большого Шлема», — написала Костюк в Instagram.

В последний раз Костюк выходила в третий раунд турнира Большого Шлема на Australian Open в 2018-м году. Тогда Марта в двух сетах уступила украинке Элине Свитолиной (2:6, 2:6).

В третьем круге US Open Костюк сыграет с 22-летней японкой Наоми Осакой.