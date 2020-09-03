Марта КОСТЮК: «Хорошо вернуться в третий раунд турнира Большого шлема»

Украинская теннисистка подвела итоги победы над латвийкой Анастасией Севастовой

  • 03.09.2020 16:58
  • 955 просмотров
  • 0 комментариев
Марта КОСТЮК: «Хорошо вернуться в третий раунд турнира Большого шлема»
© Instagram. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№137 WTA) довольна победой над 30-летней латвийской спортсменкой Анастасией Севастовой (№45 WTA) в поединке второго раунда US Open.

«Как хорошо снова вернуться в 3-й раунд турнира Большого Шлема», — написала Костюк в Instagram.

В последний раз Костюк выходила в третий раунд турнира Большого Шлема на Australian Open в 2018-м году. Тогда Марта в двух сетах уступила украинке Элине Свитолиной (2:6, 2:6).

В третьем круге US Open Костюк сыграет с 22-летней японкой Наоми Осакой.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности