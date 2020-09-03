Костюк уверенно шагает в третий раунд US Open, обыграв сеяную

Украинка Марта Костюк (№137 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче второго круга 18-летняя теннисистка разобралась с латвийкой Анастасией Севастовой (№45 WTA), которая получила от организаторов 31-й номер посева.
US Open. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:3, 7:6(5)
Начался матч с трех эйсов Марты на своей подаче. Уже это свидетельствовало о серьезности намерений украинской теннисистки. Костюк действовала более активно, стараясь захватывать игровое пространство и грамотно завершать атаки. Некоторое время у Севастовой получалось сильно не проигрывать, но вскоре все поменялось.
После того как Марта защитила тяжелейший гейм со счета 15:40, она вдруг полностью захватила инициативу и единственного брейка в первой партии ей хватило для победы.
Отдельно стоит взглянуть на статистику первого сета – она создана для того, чтобы ее любоваться. Там есть несколько важных моментов, во-первых, это 68% попадания в корт первым мячом на подаче. Нечто подобное мы наблюдали и в первом матче против Касаткиной (67%). Подача Костюк сейчас очень мощная и точная, поэтому позволяет легко защищать свои геймы, а значит, экономить силы на дистанции. Для таких крупных турниров это особенно важно. Во-вторых, это ноль активно выигранных мячей у соперницы. Конечно же, Севастова не самый атакующий игрок в туре, она может найти свой шанс и на контратаке, но это все равно практически нонсенс. К примеру, в трех сетах против Кори Гауфф в первом круге у нее было 27 виннерсов. В-третьих, великолепная игра у сетки и 100% нейтрализация всех фирменных укороченных от Севастовой.
На второй сет девушки вышли немного с другим настроением, и у Анастасии появилось чуть больше шансов. Хотя на приеме латвийка за весь сет до тай-брейка выиграла всего три очка, но свои подачи все же защищала. План Севастовой заключался в том, чтобы затянуть Марту в длинные розыгрыши, максимально загонять ее и заставить ошибаться. И, по большому счету, это частенько получалось. Если в середине партии практически не было сомнений в победе украинки, то ближе к концу они начали появляться.
Тай-брейк начинался приблизительно так, как и с Джорджи в Палермо. Марта допустила несколько невынужденных ошибок, отдав преимущество в счете оппонентке. Но, к счастью, итальянский сценарий не повторился. После 2:5 украинка сыграла практически идеально, выиграв пять очков подряд.
Браво, Марта! Это, несомненно, лучший теннис в исполнении 18-летней украинки и уже второй выход в третий раунд Большого Шлема. Первый был в Австралии еще 2,5 года назад, если вдруг кто запамятовал. Любопытно, что больше в основной сетке мейджоров она никогда и не играла.
В следующем раунде Костюк сыграет против Наоми Осаки (№9 WTA) или Камилы Джорджи (№74 WTA).
Ранее свои матчи проиграли Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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Особисто я вболівтиу за Камілу. Як про мене вона більш зручна для Марти
Особисто я вболівтиу за Камілу. Як про мене вона більш зручна для Марти
Хто буде першим з наших журналістів брати інтерв'ю у Марти, першим питанням повинно бути "що сталося?" Як так швидко (а ще на грунті початку серпня цього не було) вдалося подорослішати? Куди пропали психи і ментальна нестійкість? І одразу, як це сталося, з'явилася подача з 84% виграшу першої. М'яч тримається у корті, а за можливості Марта йде в атаку і комбінаційно знищує суперницю. Постійно змінюється ритм, чого не дуже видно на тлі таких технічних гравчинь, як Касаткіна і Севастова, але проти більш прямолінійних тенісисток це обов'язково дасться взнаки. Якщо, звісно, не зникне так же, як з'явилося.
Ну і характер нікуди не подівся. Марта і по юніорах вважалася спеціалісткою з камбеків, і тут розтрощила латвійку, коли, здавалося, остаточно вже попливла. Але сьогодні вже було видно, що на весь матч із серйозною опоненткою психологічної витривалості не вистачає. Осака ж стоїть на рівень вище за попередніх суперниць. Дуже хочеться, щоб японка зараз програла. По-перше, Джорджі непогано б віддати боржок за серпень. По-друге, не хотілося б повторення матчу з Еліною на пам'ятному АО. А воно можливе. Марті вже не 15 і майстер-класи їй вже не потрібні.
Поки подивимося Осаку.
Хто буде першим з наших журналістів брати інтерв'ю у Марти, першим питанням повинно бути "що сталося?" Як так швидко (а ще на грунті початку серпня цього не було) вдалося подорослішати? Куди пропали психи і ментальна нестійкість? І одразу, як це сталося, з'явилася подача з 84% виграшу першої. М'яч тримається у корті, а за можливості Марта йде в атаку і комбінаційно знищує суперницю. Постійно змінюється ритм, чого не дуже видно на тлі таких технічних гравчинь, як Касаткіна і Севастова, але проти більш прямолінійних тенісисток це обов'язково дасться взнаки. Якщо, звісно, не зникне так же, як з'явилося.
Ну і характер нікуди не подівся. Марта і по юніорах вважалася спеціалісткою з камбеків, і тут розтрощила латвійку, коли, здавалося, остаточно вже попливла. Але сьогодні вже було видно, що на весь матч із серйозною опоненткою психологічної витривалості не вистачає. Осака ж стоїть на рівень вище за попередніх суперниць. Дуже хочеться, щоб японка зараз програла. По-перше, Джорджі непогано б віддати боржок за серпень. По-друге, не хотілося б повторення матчу з Еліною на пам'ятному АО. А воно можливе. Марті вже не 15 і майстер-класи їй вже не потрібні.
Поки подивимося Осаку.
Хто буде першим з наших журналістів брати інтерв'ю у Марти, першим питанням повинно бути "що сталося?" Як так швидко (а ще на грунті початку серпня цього не було) вдалося подорослішати? Куди пропали психи і ментальна нестійкість? І одразу, як це сталося, з'явилася подача з 84% виграшу першої. М'яч тримається у корті, а за можливості Марта йде в атаку і комбінаційно знищує суперницю. Постійно змінюється ритм, чого не дуже видно на тлі таких технічних гравчинь, як Касаткіна і Севастова, але проти більш прямолінійних тенісисток це обов'язково дасться взнаки. Якщо, звісно, не зникне так же, як з'явилося.
Ну і характер нікуди не подівся. Марта і по юніорах вважалася спеціалісткою з камбеків, і тут розтрощила латвійку, коли, здавалося, остаточно вже попливла. Але сьогодні вже було видно, що на весь матч із серйозною опоненткою психологічної витривалості не вистачає. Осака ж стоїть на рівень вище за попередніх суперниць. Дуже хочеться, щоб японка зараз програла. По-перше, Джорджі непогано б віддати боржок за серпень. По-друге, не хотілося б повторення матчу з Еліною на пам'ятному АО. А воно можливе. Марті вже не 15 і майстер-класи їй вже не потрібні.
Поки подивимося Осаку.
Як тепер заснути після таких емоцій?
Всіх з перемогою, а Марті добре відпочити та відмінно підготуватись до наступної гри !!!
Дякую за чудову гру та гарний настрій !!!
''хайлайт'' матча https://www.dailymotion.com/video/x7vxg1w
Хотілося щоб в Україні з'явилася висококласна тенісистка, як сплав захисної Світоліної і атакуючої Даяни. Така могла б досягнути найвищих вершин у турі. Марта звісно що втратила пару років, але їй лише 18 і все ще може бути.
Жодної програної подачі, виважена атака, і найголовніше, психологічна стійкість !
А камбек на тайбрейку - вишенька на торті. Для Марти це великий крок уперед і хороший заряд впевненості.
До речі, Марті дуже підходять швидкі корти.
Севастова не могла прийняти подачу Марти сьогодні взагалі, та й граундстроки летіли ідеально.
Як тепер заснути після таких емоцій?
Хотілося щоб в Україні з'явилася висококласна тенісистка, як сплав захисної Світоліної і атакуючої Даяни. Така могла б досягнути найвищих вершин у турі. Марта звісно що втратила пару років, але їй лише 18 і все ще може бути.
Всіх з перемогою, а Марті добре відпочити та відмінно підготуватись до наступної гри !!!
Дякую за чудову гру та гарний настрій !!!
''хайлайт'' матча https://www.dailymotion.com/video/x7vxg1w
Як тепер заснути після таких емоцій?
Хотілося щоб в Україні з'явилася висококласна тенісистка, як сплав захисної Світоліної і атакуючої Даяни. Така могла б досягнути найвищих вершин у турі. Марта звісно що втратила пару років, але їй лише 18 і все ще може бути.
Хто буде першим з наших журналістів брати інтерв'ю у Марти, першим питанням повинно бути "що сталося?" Як так швидко (а ще на грунті початку серпня цього не було) вдалося подорослішати? Куди пропали психи і ментальна нестійкість? І одразу, як це сталося, з'явилася подача з 84% виграшу першої. М'яч тримається у корті, а за можливості Марта йде в атаку і комбінаційно знищує суперницю. Постійно змінюється ритм, чого не дуже видно на тлі таких технічних гравчинь, як Касаткіна і Севастова, але проти більш прямолінійних тенісисток це обов'язково дасться взнаки. Якщо, звісно, не зникне так же, як з'явилося.
Ну і характер нікуди не подівся. Марта і по юніорах вважалася спеціалісткою з камбеків, і тут розтрощила латвійку, коли, здавалося, остаточно вже попливла. Але сьогодні вже було видно, що на весь матч із серйозною опоненткою психологічної витривалості не вистачає. Осака ж стоїть на рівень вище за попередніх суперниць. Дуже хочеться, щоб японка зараз програла. По-перше, Джорджі непогано б віддати боржок за серпень. По-друге, не хотілося б повторення матчу з Еліною на пам'ятному АО. А воно можливе. Марті вже не 15 і майстер-класи їй вже не потрібні.
Поки подивимося Осаку.
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