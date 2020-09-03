Костюк уверенно шагает в третий раунд US Open, обыграв сеяную

Украинка Марта Костюк (№137 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче второго круга 18-летняя теннисистка разобралась с латвийкой Анастасией Севастовой (№45 WTA), которая получила от организаторов 31-й номер посева.



US Open. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:3, 7:6(5)

Начался матч с трех эйсов Марты на своей подаче. Уже это свидетельствовало о серьезности намерений украинской теннисистки. Костюк действовала более активно, стараясь захватывать игровое пространство и грамотно завершать атаки. Некоторое время у Севастовой получалось сильно не проигрывать, но вскоре все поменялось.



После того как Марта защитила тяжелейший гейм со счета 15:40, она вдруг полностью захватила инициативу и единственного брейка в первой партии ей хватило для победы.



Отдельно стоит взглянуть на статистику первого сета – она создана для того, чтобы ее любоваться. Там есть несколько важных моментов, во-первых, это 68% попадания в корт первым мячом на подаче. Нечто подобное мы наблюдали и в первом матче против Касаткиной (67%). Подача Костюк сейчас очень мощная и точная, поэтому позволяет легко защищать свои геймы, а значит, экономить силы на дистанции. Для таких крупных турниров это особенно важно. Во-вторых, это ноль активно выигранных мячей у соперницы. Конечно же, Севастова не самый атакующий игрок в туре, она может найти свой шанс и на контратаке, но это все равно практически нонсенс. К примеру, в трех сетах против Кори Гауфф в первом круге у нее было 27 виннерсов. В-третьих, великолепная игра у сетки и 100% нейтрализация всех фирменных укороченных от Севастовой.





На второй сет девушки вышли немного с другим настроением, и у Анастасии появилось чуть больше шансов. Хотя на приеме латвийка за весь сет до тай-брейка выиграла всего три очка, но свои подачи все же защищала. План Севастовой заключался в том, чтобы затянуть Марту в длинные розыгрыши, максимально загонять ее и заставить ошибаться. И, по большому счету, это частенько получалось. Если в середине партии практически не было сомнений в победе украинки, то ближе к концу они начали появляться.



Тай-брейк начинался приблизительно так, как и с Джорджи в Палермо. Марта допустила несколько невынужденных ошибок, отдав преимущество в счете оппонентке. Но, к счастью, итальянский сценарий не повторился. После 2:5 украинка сыграла практически идеально, выиграв пять очков подряд.



Браво, Марта! Это, несомненно, лучший теннис в исполнении 18-летней украинки и уже второй выход в третий раунд Большого Шлема. Первый был в Австралии еще 2,5 года назад, если вдруг кто запамятовал. Любопытно, что больше в основной сетке мейджоров она никогда и не играла.



В следующем раунде Костюк сыграет против Наоми Осаки (№9 WTA) или Камилы Джорджи (№74 WTA).

Ранее свои матчи проиграли Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.