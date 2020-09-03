Костюк уверенно шагает в третий раунд US Open, обыграв сеяную

Марта в двух сетах одолела Анастасию Севастову из Латвии

  • 03.09.2020 01:20
  • 1881 просмотр
  • 30 комментариев
Костюк уверенно шагает в третий раунд US Open, обыграв сеяную
© WTA. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк (№137 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче второго круга 18-летняя теннисистка разобралась с латвийкой Анастасией Севастовой (№45 WTA), которая получила от организаторов 31-й номер посева.
 
US Open. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:3, 7:6(5)

Начался матч с трех эйсов Марты на своей подаче. Уже это свидетельствовало о серьезности намерений украинской теннисистки. Костюк действовала более активно, стараясь захватывать игровое пространство и грамотно завершать атаки. Некоторое время у Севастовой получалось сильно не проигрывать, но вскоре все поменялось.
 
После того как Марта защитила тяжелейший гейм со счета 15:40, она вдруг полностью захватила инициативу и единственного брейка в первой партии ей хватило для победы.
 
Отдельно стоит взглянуть на статистику первого сета – она создана для того, чтобы ее любоваться. Там есть несколько важных моментов, во-первых, это 68% попадания в корт первым мячом на подаче. Нечто подобное мы наблюдали и в первом матче против Касаткиной (67%). Подача Костюк сейчас очень мощная и точная, поэтому позволяет легко защищать свои геймы, а значит, экономить силы на дистанции. Для таких крупных турниров это особенно важно. Во-вторых, это ноль активно выигранных мячей у соперницы. Конечно же, Севастова не самый атакующий игрок в туре, она может найти свой шанс и на контратаке, но это все равно практически нонсенс. К примеру, в трех сетах против Кори Гауфф в первом круге у нее было 27 виннерсов. В-третьих, великолепная игра у сетки и 100% нейтрализация всех фирменных укороченных от Севастовой.


 
На второй сет девушки вышли немного с другим настроением, и у Анастасии появилось чуть больше шансов. Хотя на приеме латвийка за весь сет до тай-брейка выиграла всего три очка, но свои подачи все же защищала. План Севастовой заключался в том, чтобы затянуть Марту в длинные розыгрыши, максимально загонять ее и заставить ошибаться. И, по большому счету, это частенько получалось. Если в середине партии практически не было сомнений в победе украинки, то ближе к концу они начали появляться.
 
Тай-брейк начинался приблизительно так, как и с Джорджи в Палермо. Марта допустила несколько невынужденных ошибок, отдав преимущество в счете оппонентке. Но, к счастью, итальянский сценарий не повторился. После 2:5 украинка сыграла практически идеально, выиграв пять очков подряд.
 
Браво, Марта! Это, несомненно, лучший теннис в исполнении 18-летней украинки и уже второй выход в третий раунд Большого Шлема. Первый был в Австралии еще 2,5 года назад, если вдруг кто запамятовал. Любопытно, что больше в основной сетке мейджоров она никогда и не играла.
 
В следующем раунде Костюк сыграет против Наоми Осаки (№9 WTA) или Камилы Джорджи (№74 WTA).

Ранее свои матчи проиграли Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    VITASS
      VITASS, 03.09.2020 02:41
    0
    Володимир Кузьмін, 03.09.2020 02:22
    Співчуваю сусідам! ))
    Особисто я вболівтиу за Камілу. Як про мене вона більш зручна для Марти
    осака там уже в 5:0 ведет. так что походу будем смотреть осака-марта
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 03.09.2020 02:41
    0
    Elis, 03.09.2020 02:07
    Звідки у вас така інсайдерська інформація і про Марту, і про Даяну?
    Слідкую і маю ідеальну память)) про зміни ці говорила сама Марта, ще як була в Києві)) по Даяні-дуже багато інформації з інстаграм знаю і не лише її, а всех команди)) там ше як оказалось сестра тоже теніс гратиме і ніби теж дуже обдарована))
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
    online
      Володимир Кузьмін, 03.09.2020 02:22
    +2
    Stanislav Matusevych, 03.09.2020 01:52
    Бідні мої сусіди! Після опівночі стільки криків, особливо фінальний! Але вони витримали, як і Марта)
    Співчуваю сусідам! ))
    Особисто я вболівтиу за Камілу. Як про мене вона більш зручна для Марти
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.09.2020 02:07
    0
    Вадім Рубік, 03.09.2020 02:05
    Наскільки я знаю в Марти трішки команда змінилась, плюс психолог)) якраз матч з Осакою їй ще більше в становленні і для впевненості має принести.. І ще факт є травмы Осакі, які при різноманітності Марти дадуться взнаки)) то все ж не 16літня Марта, шо була з Еліною
    Звідки у вас така інсайдерська інформація і про Марту, і про Даяну?
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 03.09.2020 02:07
    +1
    Stanislav Matusevych, 03.09.2020 01:39
    На рахунок "впевнено" я б посперечався, бо тай висів на волосині, а до нього особливої переваги у другому сеті не було. Зате перший був просто топовим! Різноманітний стиль Марти є фактично ідеальним для мого смаку, на відміну від Даяни, тому дуже здорово, що вона, здається, взялася за голову. Після 16 років трохи часу в неї для цього було, хоч нам хотілося її рівня гри нинішнього ЮСО значно раніше.
    Хто буде першим з наших журналістів брати інтерв'ю у Марти, першим питанням повинно бути "що сталося?" Як так швидко (а ще на грунті початку серпня цього не було) вдалося подорослішати? Куди пропали психи і ментальна нестійкість? І одразу, як це сталося, з'явилася подача з 84% виграшу першої. М'яч тримається у корті, а за можливості Марта йде в атаку і комбінаційно знищує суперницю. Постійно змінюється ритм, чого не дуже видно на тлі таких технічних гравчинь, як Касаткіна і Севастова, але проти більш прямолінійних тенісисток це обов'язково дасться взнаки. Якщо, звісно, не зникне так же, як з'явилося.
    Ну і характер нікуди не подівся. Марта і по юніорах вважалася спеціалісткою з камбеків, і тут розтрощила латвійку, коли, здавалося, остаточно вже попливла. Але сьогодні вже було видно, що на весь матч із серйозною опоненткою психологічної витривалості не вистачає. Осака ж стоїть на рівень вище за попередніх суперниць. Дуже хочеться, щоб японка зараз програла. По-перше, Джорджі непогано б віддати боржок за серпень. По-друге, не хотілося б повторення матчу з Еліною на пам'ятному АО. А воно можливе. Марті вже не 15 і майстер-класи їй вже не потрібні.
    Поки подивимося Осаку.
    Нуа до таю якраз Марта грала впевнено на своїй подачі:за сет вна програла 3-4мячі, тому перевагу в другому сеті якраз вона мала
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 03.09.2020 02:05
    0
    Stanislav Matusevych, 03.09.2020 01:39
    На рахунок "впевнено" я б посперечався, бо тай висів на волосині, а до нього особливої переваги у другому сеті не було. Зате перший був просто топовим! Різноманітний стиль Марти є фактично ідеальним для мого смаку, на відміну від Даяни, тому дуже здорово, що вона, здається, взялася за голову. Після 16 років трохи часу в неї для цього було, хоч нам хотілося її рівня гри нинішнього ЮСО значно раніше.
    Хто буде першим з наших журналістів брати інтерв'ю у Марти, першим питанням повинно бути "що сталося?" Як так швидко (а ще на грунті початку серпня цього не було) вдалося подорослішати? Куди пропали психи і ментальна нестійкість? І одразу, як це сталося, з'явилася подача з 84% виграшу першої. М'яч тримається у корті, а за можливості Марта йде в атаку і комбінаційно знищує суперницю. Постійно змінюється ритм, чого не дуже видно на тлі таких технічних гравчинь, як Касаткіна і Севастова, але проти більш прямолінійних тенісисток це обов'язково дасться взнаки. Якщо, звісно, не зникне так же, як з'явилося.
    Ну і характер нікуди не подівся. Марта і по юніорах вважалася спеціалісткою з камбеків, і тут розтрощила латвійку, коли, здавалося, остаточно вже попливла. Але сьогодні вже було видно, що на весь матч із серйозною опоненткою психологічної витривалості не вистачає. Осака ж стоїть на рівень вище за попередніх суперниць. Дуже хочеться, щоб японка зараз програла. По-перше, Джорджі непогано б віддати боржок за серпень. По-друге, не хотілося б повторення матчу з Еліною на пам'ятному АО. А воно можливе. Марті вже не 15 і майстер-класи їй вже не потрібні.
    Поки подивимося Осаку.
    Наскільки я знаю в Марти трішки команда змінилась, плюс психолог)) якраз матч з Осакою їй ще більше в становленні і для впевненості має принести.. І ще факт є травмы Осакі, які при різноманітності Марти дадуться взнаки)) то все ж не 16літня Марта, шо була з Еліною
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 03.09.2020 02:02
    -3
    Если бы не напартачила в первой половине второго сета с бэкхэндом по линии, то без подвигов и взбудораживания эмоций неспящих глядачiв за час закончила бы во втором 63 или 64 , есть что подшлифовать и технике и в тактике
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.09.2020 01:59
    0
    Stanislav Matusevych, 03.09.2020 01:52
    Бідні мої сусіди! Після опівночі стільки криків, особливо фінальний! Але вони витримали, як і Марта)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2020 01:52
    +4
    Бідні мої сусіди! Після опівночі стільки криків, особливо фінальний! Але вони витримали, як і Марта)
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 03.09.2020 01:43
    +2
    Ну так, екс перша ракетка, переможниця двох шлемів, Осака в 3-му колі за суперницю це може бути аналог такої ж стадії на АО-2018, коли Марта сама на себе не була схожа в матчі проти Еліни. Мені варіант із Джорджі теж більше подобається в плані перспектив на прохід у 4-ий раунд.
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 03.09.2020 01:41
    0
    kollekciy, 03.09.2020 01:37
    Марту з перемогою. Повність заслужила. Севастова доречі, сьогодні значно меньше помилялась ніж з Гауф. Але і Марта ще добавила в якості подачі. Якщо так триматиметься далі, то й з Осакою можна зачипитись за шанси на перемогу.
    .. подивимось не факт, що саме буду Осака !!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2020 01:39
    +4
    На рахунок "впевнено" я б посперечався, бо тай висів на волосині, а до нього особливої переваги у другому сеті не було. Зате перший був просто топовим! Різноманітний стиль Марти є фактично ідеальним для мого смаку, на відміну від Даяни, тому дуже здорово, що вона, здається, взялася за голову. Після 16 років трохи часу в неї для цього було, хоч нам хотілося її рівня гри нинішнього ЮСО значно раніше.
    Хто буде першим з наших журналістів брати інтерв'ю у Марти, першим питанням повинно бути "що сталося?" Як так швидко (а ще на грунті початку серпня цього не було) вдалося подорослішати? Куди пропали психи і ментальна нестійкість? І одразу, як це сталося, з'явилася подача з 84% виграшу першої. М'яч тримається у корті, а за можливості Марта йде в атаку і комбінаційно знищує суперницю. Постійно змінюється ритм, чого не дуже видно на тлі таких технічних гравчинь, як Касаткіна і Севастова, але проти більш прямолінійних тенісисток це обов'язково дасться взнаки. Якщо, звісно, не зникне так же, як з'явилося.
    Ну і характер нікуди не подівся. Марта і по юніорах вважалася спеціалісткою з камбеків, і тут розтрощила латвійку, коли, здавалося, остаточно вже попливла. Але сьогодні вже було видно, що на весь матч із серйозною опоненткою психологічної витривалості не вистачає. Осака ж стоїть на рівень вище за попередніх суперниць. Дуже хочеться, щоб японка зараз програла. По-перше, Джорджі непогано б віддати боржок за серпень. По-друге, не хотілося б повторення матчу з Еліною на пам'ятному АО. А воно можливе. Марті вже не 15 і майстер-класи їй вже не потрібні.
    Поки подивимося Осаку.
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 03.09.2020 01:38
    +4
    Марта повертається! З Перемогою!!! Зверніть увагу на статистику дистанції, перебігала саму Севастову, аж на цілих 5 км!!! Дається взнаки хороша підготовка під час карантину, яку не дарма розпочала її раніше всіх, молодець!
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 03.09.2020 01:37
    +7
    Марту з перемогою. Повність заслужила. Севастова доречі, сьогодні значно меньше помилялась ніж з Гауф. Але і Марта ще добавила в якості подачі. Якщо так триматиметься далі, то й з Осакою можна зачипитись за шанси на перемогу.
    Ссылка
    Олександр Панасюк
      Олександр Панасюк, 03.09.2020 01:36
    +5
    Вона сьогодні була дуже схожа рухами, ходою і поставою на Сімону Халеп. Молодець Марта!!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.09.2020 01:35
    +5
    olya403, 03.09.2020 01:31
    Яка ж я щаслива за Марту, словами не передати! І яка ж вона молодчинка, як на таї взяла себе в руки, виважено зіграла, забиваючи лише при впевненості виграшу очка. В сьогоднішньої Марти Даяні би пару уроків стриманості взяти))
    Як тепер заснути після таких емоцій?
    Доведеться нам з вами Даяну чекати Але от не хочеться зіпсувати собі враження після ТАКОГО матчу. Нашій Даяночці щиро бажаю перемоги в стилі сьогоднішньої Марти!
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 03.09.2020 01:35
    +6
    Марта браво, бажаю не зупинятись на досягнутому, вперед до нових перемог !!!
    Всіх з перемогою, а Марті добре відпочити та відмінно підготуватись до наступної гри !!!
    Дякую за чудову гру та гарний настрій !!!
    Ссылка
    Sport Ukraine
    online
      Sport Ukraine, 03.09.2020 01:34
    +6
    Браво Мартуся! С таким теннисом далеко может зайти..
    ''хайлайт'' матча https://www.dailymotion.com/video/x7vxg1w
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 03.09.2020 01:34
    +5
    vital, 03.09.2020 01:30
    Марта сьогодні шикарно корт відчувала. М'ячі летіла саме туди куди вона й хотіла. 7 ейсів, захмарний відсоток виграшу на своїх подачах, хороша гра біля сітки, до вкорочених Севастової була повністю готова.
    Хотілося щоб в Україні з'явилася висококласна тенісистка, як сплав захисної Світоліної і атакуючої Даяни. Така могла б досягнути найвищих вершин у турі. Марта звісно що втратила пару років, але їй лише 18 і все ще може бути.
    А тепер згадайте, що писали до матчу... Марта красуня, показала свій рівень і справді вона просто почала пахати
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 03.09.2020 01:32
    +8
    А як тут деякі експерти хоронили Марту до матчу)) а я говорив же пройде Марта далі.. Нарешті появилась різнопланова подача, набагато спокійнішою стала,себто подорослішала, те, що в Марти техніка дуже хороша ми всі знаємо, навіть Настя не знала що робити, навіть дропы перевагу недали.. Блискуча перемога і далі буде
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 03.09.2020 01:25
    +14
    Наскільки ж у дорослий теніс сьогодні зіграла Марта!
    Жодної програної подачі, виважена атака, і найголовніше, психологічна стійкість !
    А камбек на тайбрейку - вишенька на торті. Для Марти це великий крок уперед і хороший заряд впевненості.
    До речі, Марті дуже підходять швидкі корти.
    Севастова не могла прийняти подачу Марти сьогодні взагалі, та й граундстроки летіли ідеально.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 03.09.2020 01:31
    +11
    Яка ж я щаслива за Марту, словами не передати! І яка ж вона молодчинка, як на таї взяла себе в руки, виважено зіграла, забиваючи лише при впевненості виграшу очка. В сьогоднішньої Марти Даяні би пару уроків стриманості взяти))
    Як тепер заснути після таких емоцій?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 03.09.2020 01:30
    +11
    Марта сьогодні шикарно корт відчувала. М'ячі летіла саме туди куди вона й хотіла. 7 ейсів, захмарний відсоток виграшу на своїх подачах, хороша гра біля сітки, до вкорочених Севастової була повністю готова.
    Хотілося щоб в Україні з'явилася висококласна тенісистка, як сплав захисної Світоліної і атакуючої Даяни. Така могла б досягнути найвищих вершин у турі. Марта звісно що втратила пару років, але їй лише 18 і все ще може бути.
    Ссылка
    maxno
      maxno, 03.09.2020 01:24
    +11
    браво молодец МАРТА КОСТЮК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 03.09.2020 01:24
    +11
    Красава! Очень зрелый теннис в исполнении Марты. И по решениям и по исполнению. Ну, и на тайбрейке из 2:5 вытянуть дорогого стоит. Хочется посмотреть её против топчика и ждать осталось не долго) Удачи в следующем раунде
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 03.09.2020 01:23
    +11
    умничка на тае выграла с 2-5!А какой дроп,а какой винерс в конце супер!!Так держать!!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.09.2020 01:29
    +10
    Давно я не отримувала такого задоволення від тенісу! Дякую Тобі за це, Мартусь!
    Ссылка
    Steep
      Steep, 03.09.2020 01:23
    +10
    Норм матч, хорошо Марта играла на подаче, особенно во втором сете. Было много непростых моментов, но я рад, что она сохраняла спокойствие и таки дожала.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 03.09.2020 01:32
    +8
    А як тут деякі експерти хоронили Марту до матчу)) а я говорив же пройде Марта далі.. Нарешті появилась різнопланова подача, набагато спокійнішою стала,себто подорослішала, те, що в Марти техніка дуже хороша ми всі знаємо, навіть Настя не знала що робити, навіть дропы перевагу недали.. Блискуча перемога і далі буде
    Ссылка
    APOCALYPSE APOCALYPSE
    online
      APOCALYPSE APOCALYPSE, 03.09.2020 01:26
    +8
    Красава!
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 03.09.2020 01:37
    +7
    Марту з перемогою. Повність заслужила. Севастова доречі, сьогодні значно меньше помилялась ніж з Гауф. Але і Марта ще добавила в якості подачі. Якщо так триматиметься далі, то й з Осакою можна зачипитись за шанси на перемогу.
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 03.09.2020 01:35
    +6
    Марта браво, бажаю не зупинятись на досягнутому, вперед до нових перемог !!!
    Всіх з перемогою, а Марті добре відпочити та відмінно підготуватись до наступної гри !!!
    Дякую за чудову гру та гарний настрій !!!
    Ссылка
    Sport Ukraine
    online
      Sport Ukraine, 03.09.2020 01:34
    +6
    Браво Мартуся! С таким теннисом далеко может зайти..
    ''хайлайт'' матча https://www.dailymotion.com/video/x7vxg1w
    Ссылка
    Steep
      Steep, 03.09.2020 01:21
    +6
    После тайбрейка у меня добавилось пару седых волос
    Ссылка
    Олександр Панасюк
      Олександр Панасюк, 03.09.2020 01:36
    +5
    Вона сьогодні була дуже схожа рухами, ходою і поставою на Сімону Халеп. Молодець Марта!!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.09.2020 01:35
    +5
    olya403, 03.09.2020 01:31
    Яка ж я щаслива за Марту, словами не передати! І яка ж вона молодчинка, як на таї взяла себе в руки, виважено зіграла, забиваючи лише при впевненості виграшу очка. В сьогоднішньої Марти Даяні би пару уроків стриманості взяти))
    Як тепер заснути після таких емоцій?
    Доведеться нам з вами Даяну чекати Але от не хочеться зіпсувати собі враження після ТАКОГО матчу. Нашій Даяночці щиро бажаю перемоги в стилі сьогоднішньої Марти!
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 03.09.2020 01:34
    +5
    vital, 03.09.2020 01:30
    Марта сьогодні шикарно корт відчувала. М'ячі летіла саме туди куди вона й хотіла. 7 ейсів, захмарний відсоток виграшу на своїх подачах, хороша гра біля сітки, до вкорочених Севастової була повністю готова.
    Хотілося щоб в Україні з'явилася висококласна тенісистка, як сплав захисної Світоліної і атакуючої Даяни. Така могла б досягнути найвищих вершин у турі. Марта звісно що втратила пару років, але їй лише 18 і все ще може бути.
    А тепер згадайте, що писали до матчу... Марта красуня, показала свій рівень і справді вона просто почала пахати
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2020 01:52
    +4
    Бідні мої сусіди! Після опівночі стільки криків, особливо фінальний! Але вони витримали, як і Марта)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2020 01:39
    +4
    На рахунок "впевнено" я б посперечався, бо тай висів на волосині, а до нього особливої переваги у другому сеті не було. Зате перший був просто топовим! Різноманітний стиль Марти є фактично ідеальним для мого смаку, на відміну від Даяни, тому дуже здорово, що вона, здається, взялася за голову. Після 16 років трохи часу в неї для цього було, хоч нам хотілося її рівня гри нинішнього ЮСО значно раніше.
    Хто буде першим з наших журналістів брати інтерв'ю у Марти, першим питанням повинно бути "що сталося?" Як так швидко (а ще на грунті початку серпня цього не було) вдалося подорослішати? Куди пропали психи і ментальна нестійкість? І одразу, як це сталося, з'явилася подача з 84% виграшу першої. М'яч тримається у корті, а за можливості Марта йде в атаку і комбінаційно знищує суперницю. Постійно змінюється ритм, чого не дуже видно на тлі таких технічних гравчинь, як Касаткіна і Севастова, але проти більш прямолінійних тенісисток це обов'язково дасться взнаки. Якщо, звісно, не зникне так же, як з'явилося.
    Ну і характер нікуди не подівся. Марта і по юніорах вважалася спеціалісткою з камбеків, і тут розтрощила латвійку, коли, здавалося, остаточно вже попливла. Але сьогодні вже було видно, що на весь матч із серйозною опоненткою психологічної витривалості не вистачає. Осака ж стоїть на рівень вище за попередніх суперниць. Дуже хочеться, щоб японка зараз програла. По-перше, Джорджі непогано б віддати боржок за серпень. По-друге, не хотілося б повторення матчу з Еліною на пам'ятному АО. А воно можливе. Марті вже не 15 і майстер-класи їй вже не потрібні.
    Поки подивимося Осаку.
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    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 03.09.2020 01:38
    +4
    Марта повертається! З Перемогою!!! Зверніть увагу на статистику дистанції, перебігала саму Севастову, аж на цілих 5 км!!! Дається взнаки хороша підготовка під час карантину, яку не дарма розпочала її раніше всіх, молодець!
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