US Open. Мартич остановила Бондаренко на пути в третий круг

Украинка достойно сражалась против восьмой сеяной, но ей не хватило стабильности

  • 02.09.2020 19:45
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  • 1 комментарий
US Open. Мартич остановила Бондаренко на пути в третий круг
© WTA. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№349 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче второго круга украинка, которая заявлена на турнир по замороженному рейтингу, уступила хорватке Петре Мартич (№15 WTA). 
 
US Open. Второй круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 3:6, 4:6

После невыразительного матча в первом круге вряд ли кто-то рассчитывал, что Катерина всерьез сможет побороться с Мартич за выход в третий раунд.
 
Но матч показал, что потенциал такой был, но очень сильно не хватило соревновательной практики и взвешенных решений в самые ответственные моменты. Хотя после большой паузы в туре все находятся практически в одинаковых условиях.
 
Бондаренко старалась играть активно, но очень часто в ее действиях не хватало стабильности. Одним из самых слабых мест стала вторая подача, после которой Петра не один раз забила навылет. Помогал высокий процент попадания в корт первым мячом, но по итогу этого хватило только для поддержания кое-какой интриги. Катерина имела множество брейкпоинтов, но с реализацией была какая-то беда, Мартич отбилась почти от всех.


 
В целом, в первом сете хорватка немного остановилась после 5:1 и позволила сделать украинке один брейк, а вот во второй партии борьба была серьезней.
 
Первые восемь геймов теннисистки держали свою подачу, а в девятом – украинка заработала скрытый сетбол. Это был тот самый шанс изменить ход матча. Но реализация снова подвела, после чего Мартич с тройного матчбола оформила выход в следующую стадию.
 
Сложно сказать, сыграет ли Катерина еще когда-то в основной сетке US Open, но очень бы хотелось в это верить.
 
В следующем раунде Мартич сыграет против Кристины Младенович (№44 WTA) или Варвары Грачевой (№102 WTA).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.09.2020 20:32
    0
    к сожалению здесь фаворитка начисто переехала Катерину
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.09.2020 20:32
    0
    к сожалению здесь фаворитка начисто переехала Катерину
    Ссылка
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