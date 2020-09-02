US Open. Мартич остановила Бондаренко на пути в третий круг

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№349 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче второго круга украинка, которая заявлена на турнир по замороженному рейтингу, уступила хорватке Петре Мартич (№15 WTA).



US Open. Второй круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 3:6, 4:6

После невыразительного матча в первом круге вряд ли кто-то рассчитывал, что Катерина всерьез сможет побороться с Мартич за выход в третий раунд.



Но матч показал, что потенциал такой был, но очень сильно не хватило соревновательной практики и взвешенных решений в самые ответственные моменты. Хотя после большой паузы в туре все находятся практически в одинаковых условиях.



Бондаренко старалась играть активно, но очень часто в ее действиях не хватало стабильности. Одним из самых слабых мест стала вторая подача, после которой Петра не один раз забила навылет. Помогал высокий процент попадания в корт первым мячом, но по итогу этого хватило только для поддержания кое-какой интриги. Катерина имела множество брейкпоинтов, но с реализацией была какая-то беда, Мартич отбилась почти от всех.





В целом, в первом сете хорватка немного остановилась после 5:1 и позволила сделать украинке один брейк, а вот во второй партии борьба была серьезней.



Первые восемь геймов теннисистки держали свою подачу, а в девятом – украинка заработала скрытый сетбол. Это был тот самый шанс изменить ход матча. Но реализация снова подвела, после чего Мартич с тройного матчбола оформила выход в следующую стадию.



Сложно сказать, сыграет ли Катерина еще когда-то в основной сетке US Open, но очень бы хотелось в это верить.



В следующем раунде Мартич сыграет против Кристины Младенович (№44 WTA) или Варвары Грачевой (№102 WTA).