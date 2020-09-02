US Open. Козлова провела хороший матч против Квитовой, но проиграла

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№99 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче второго круга 26-летняя украинка уступила шестой сеяной чешкой Петрой Квитовой (№12 WTA) в двух сетах.



US Open. Второй круг

Катерина Козлова (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 6:7(3), 2:6

Первый сет получился максимально интересным и интригующим. Квитова точно не ожидала такого уровня сопротивления от нашей соотечественницы, а Козлова почти успела этим воспользоваться.

Катерина играла сегодня на загляденье, у нее многое получалось. Неожиданно для всех она улучшила свою подачу, сделав в результате столько же эйсов, как и Квитова, а также добавила в свою игру более атакующие удары. Петра поначалу еще и частенько ошибалась, что помогало украинке зарабатывать очки. В пятом гейме Козлова первой оформила брейк, после чего ей удалось дойти до подачи на сет.

И тут, видимо, коленки немного задрожали. Катерина сразу же получила 0:40, после чего собралась и дошла до сетбола. Это был пиковый момент интриги в матче, после этого Квитова играла уже со стороны силы. Не трудно догадаться, что чешка отыгралась и уже в 12-м гейме сама имела сетбол, но Козлова сражалась во время этого розыгрыша как львица, каким-то удивительным образом разложив все мячи по линиям.

Тай-брейк начался с двойной ошибки Петры, но далее она доминировала без каких-либо вопросов.

Впрочем, как и во втором сете, который Квитова завершила со статистикой виннерсы/невынужденные – 15:2. Против такого лома у Козловой уже не было контраргументов.

Но сегодняшняя форма украинки весьма порадовала. Перед грунтовым сезоном, где ее стиль наиболее эффективный, это не может не радовать. С такой игрой на земле можно сражаться за победу практически с любой соперницей, за исключением теннисисток, которых можно пересчитать на пальцах одной руки.



В следующем раунде Квитова сыграет против Кирстен Флипкенс (№72 WTA) или Джессики Пегулы (№63 WTA).

Ранее свой матч проиграла Катерина Бондаренко.