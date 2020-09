Вот это преданность! Английский болельщик отсидел карантин в Исландии

В субботу сборная Англии на выезде обыграла Исландию со счетом 1:0.

В северную страну поддержать «львов» приехал болельщик, которого не смутила даже необходимость нахождения в пятидневном карантине в Исландии.

Преданный фанат сборной Англии после вынужденной «отсидки» на карантине пришел к стадиону и наблюдал за игрой из-за ворот.

"It was a spur of the moment thing" 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Meet the only England fan who has travelled to Iceland, quarantined for five days, and will watch the #NationsLeague game from outside the stadium today! pic.twitter.com/FwNVWZZDZQ