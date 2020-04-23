По спортивному принципу. УЕФА решил, что делать с недоигранными турнирами

Важное решение принял исполком УЕФА на своей видеоконференции 23 апреля

  • 23.04.2020 13:59
  • 2282 просмотра
  • 44 комментария
По спортивному принципу. УЕФА решил, что делать с недоигранными турнирами
© УЕФА

Если национальные чемпионаты не будут доиграны из-за пандемии коронавируса, места в еврокубках следующего сезона будут распределены по спортивному принципу. То есть, по текущей турнирной ситуации в лигах.

Поскольку в некоторых соревнованиях не все клубы сыграли одинаковое количество матчей, будет учитываться средний балл. 

По сведениям, опубликованным несколькими источниками, такое решение принял исполком УЕФА на своей видеоконференции сегодня, 23 апреля. Это решение касается квалификации в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Ранее рассматривались варианты, при которых представительство в еврокубках 2020/21 будет определяться по текущему клубному рейтингу УЕФА. 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 23.04.2020 15:17
    0
    Alex___Romanov, 23.04.2020 15:04
    Можно поздравлять Динамо с досрочным выходом в групповой этап лиги европы??
    От слов "групповой этап лиги Европы" Сурка и Михайлисенка должно бросать в нервенную дрожь
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.04.2020 15:16
    0
    Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 15:14
    Нет такой страны - голландия
    хорошо... Нидерланды... так что с ответом, zport?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.04.2020 15:15
    0
    jekаfunny, 23.04.2020 15:12
    Нету никаких параллелей
    Хреново когда национальная федераци - филиал одного клуба
    т.е. шахтеровская национальная федерация не должна исполнять указания уефа из - за того, что ты и тебе подобные всегда недовольны?!
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 23.04.2020 15:15
    0
    Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 15:08
    Интересная ситуация в Нидерландах. У Аяка и АЗ (1-2места) по 56 очков. Думаете АЗ так просто отдаст такой шанс стать чемпионами?
    За всё это время, не слышал никаких заявлений от АЗ, что они против отдать чемпионство Аякса при подобных раскладах. А ведь в Нидерландах вроде как объявили, что доигрывать чемп не будут.
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 15:14
    0
    AK_228, 23.04.2020 15:13
    думать можно все что угодно... а решение будет приниматься исходя из правил чемпионата Голландии, кто там на первом месте?!
    Нет такой страны - голландия
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.04.2020 15:13
    -2
    Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 15:08
    Интересная ситуация в Нидерландах. У Аяка и АЗ (1-2места) по 56 очков. Думаете АЗ так просто отдаст такой шанс стать чемпионами?
    думать можно все что угодно... а решение будет приниматься исходя из правил чемпионата Голландии, кто там на первом месте?!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 15:12
    0
    AK_228, 23.04.2020 15:08
    значит указание?! причем здесь тогда параллели и всеобщий противодинамовский заговор?!
    Нету никаких параллелей
    Хреново когда национальная федераци - филиал одного клуба
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 15:10
    0
    Alex___Romanov, 23.04.2020 15:04
    Можно поздравлять Динамо с досрочным выходом в групповой этап лиги европы??
    Если карантин будет до средины лета, то можно многих поздравить с голодной смертью. Зато Заря второе место займёт
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.04.2020 15:09
    0
    Иван Грозный, 23.04.2020 14:53
    он там постоянно и не не слазит))
    А как он на бутылку садится? Думаю слазит все же.
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 15:08
    -1
    Aleks04, 23.04.2020 15:06
    Правильное решение от УЕФА, если не доиграют чемпионаты — то следует учитывать текущие показатели в Турнирной таблице.
    Интересная ситуация в Нидерландах. У Аяка и АЗ (1-2места) по 56 очков. Думаете АЗ так просто отдаст такой шанс стать чемпионами?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.04.2020 15:08
    -2
    jekаfunny, 23.04.2020 15:03
    Та какие рекомендации могут быть от начальника подчиненному
    Там , думаю , четкая иерархия
    значит указание?! причем здесь тогда параллели и всеобщий противодинамовский заговор?!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 23.04.2020 15:07
    -1
    И только хитрожопые начнут ныть давайте отменим тур мы тогда на втором месте были. Хорошо хоть динамо весь чемпионат шло вторым -третим. А то начали бы после первого тура завершать сезон!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.04.2020 15:06
    -1
    jekаfunny, 23.04.2020 15:04
    Нет, вариантов кроме совсем уж утопических нет
    Но говноУефа и без ГовноУЕфа - это такая себе теорема Эскобара
    та ну.... без денег уефа и выхода на международную арену, наш футбол будет никому не нужен... лидерам так точно...
    а так, не нам решать... можно возмущаться о возможном итоге чемпионата, но вот только не нужно придавать этому оранжевый цвет
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 23.04.2020 15:06
    0
    Правильное решение от УЕФА, если не доиграют чемпионаты — то следует учитывать текущие показатели в Турнирной таблице.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.04.2020 15:06
    0
    Forever_young_13, 23.04.2020 14:56
    Думать - это не твоё. Твоё - это лизать
    Ты как всегда о своем любимом деле за гаражами. Ну со...и, со...и.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 15:05
    +1
    Forever_young_13, 23.04.2020 14:56
    Думать - это не твоё. Твоё - это лизать
    И скажите после этого что он не умственноосталый рассадник трипера
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 23.04.2020 15:04
    -1
    Можно поздравлять Динамо с досрочным выходом в групповой этап лиги европы??
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 15:04
    0
    AK_228, 23.04.2020 14:57
    а есть варианты?! давай останемся без влиятельной организации, управляющей футболом, без соревнований, которые проводит эта организации, без лч и ле...
    будем упл смотреть?!
    Нет, вариантов кроме совсем уж утопических нет
    Но говноУефа и без ГовноУЕфа - это такая себе теорема Эскобара
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 15:03
    0
    AK_228, 23.04.2020 14:55
    "У нас же павелка будет оценивать указания из Лондона"..... это будет именно указание или рекомендация?!
    Та какие рекомендации могут быть от начальника подчиненному
    Там , думаю , четкая иерархия
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.04.2020 14:57
    -1
    jekаfunny, 23.04.2020 14:54
    Та мог бы написал - та ещё шарашкина контора
    Не фифа конечно - то вообще мордор. Но ненамного лучше
    а есть варианты?! давай останемся без влиятельной организации, управляющей футболом, без соревнований, которые проводит эта организации, без лч и ле...
    будем упл смотреть?!
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 14:22
    +3
    Владимир Копяк, 23.04.2020 14:14
    Неужели Павелка подсуетился? Тогда получается, что он таки доклевал Динамо... Интересно, как ответит ГМС.... Я думаю, что это не конец истории.
    С чего вы взяли, что наш чемпионат не будет доигран?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 15:05
    +1
    Forever_young_13, 23.04.2020 14:56
    Думать - это не твоё. Твоё - это лизать
    И скажите после этого что он не умственноосталый рассадник трипера
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.04.2020 14:53
    +1
    jekаfunny, 23.04.2020 14:51
    Ну причин не любить Шахтёр у меня чуть меньше че не любить россию.
    Так что тут без проблем с поиском мотивации
    А так сложно спокойно реагировать на откровенный бред и наглость
    все негодование в исполком уефа
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 23.04.2020 15:17
    0
    Alex___Romanov, 23.04.2020 15:04
    Можно поздравлять Динамо с досрочным выходом в групповой этап лиги европы??
    От слов "групповой этап лиги Европы" Сурка и Михайлисенка должно бросать в нервенную дрожь
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.04.2020 15:16
    0
    Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 15:14
    Нет такой страны - голландия
    хорошо... Нидерланды... так что с ответом, zport?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.04.2020 15:15
    0
    jekаfunny, 23.04.2020 15:12
    Нету никаких параллелей
    Хреново когда национальная федераци - филиал одного клуба
    т.е. шахтеровская национальная федерация не должна исполнять указания уефа из - за того, что ты и тебе подобные всегда недовольны?!
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 23.04.2020 15:15
    0
    Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 15:08
    Интересная ситуация в Нидерландах. У Аяка и АЗ (1-2места) по 56 очков. Думаете АЗ так просто отдаст такой шанс стать чемпионами?
    За всё это время, не слышал никаких заявлений от АЗ, что они против отдать чемпионство Аякса при подобных раскладах. А ведь в Нидерландах вроде как объявили, что доигрывать чемп не будут.
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 15:14
    0
    AK_228, 23.04.2020 15:13
    думать можно все что угодно... а решение будет приниматься исходя из правил чемпионата Голландии, кто там на первом месте?!
    Нет такой страны - голландия
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 15:12
    0
    AK_228, 23.04.2020 15:08
    значит указание?! причем здесь тогда параллели и всеобщий противодинамовский заговор?!
    Нету никаких параллелей
    Хреново когда национальная федераци - филиал одного клуба
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 23.04.2020 15:10
    0
    Alex___Romanov, 23.04.2020 15:04
    Можно поздравлять Динамо с досрочным выходом в групповой этап лиги европы??
    Если карантин будет до средины лета, то можно многих поздравить с голодной смертью. Зато Заря второе место займёт
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.04.2020 15:09
    0
    Иван Грозный, 23.04.2020 14:53
    он там постоянно и не не слазит))
    А как он на бутылку садится? Думаю слазит все же.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 23.04.2020 15:06
    0
    Правильное решение от УЕФА, если не доиграют чемпионаты — то следует учитывать текущие показатели в Турнирной таблице.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.04.2020 15:06
    0
    Forever_young_13, 23.04.2020 14:56
    Думать - это не твоё. Твоё - это лизать
    Ты как всегда о своем любимом деле за гаражами. Ну со...и, со...и.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 15:04
    0
    AK_228, 23.04.2020 14:57
    а есть варианты?! давай останемся без влиятельной организации, управляющей футболом, без соревнований, которые проводит эта организации, без лч и ле...
    будем упл смотреть?!
    Нет, вариантов кроме совсем уж утопических нет
    Но говноУефа и без ГовноУЕфа - это такая себе теорема Эскобара
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 15:03
    0
    AK_228, 23.04.2020 14:55
    "У нас же павелка будет оценивать указания из Лондона"..... это будет именно указание или рекомендация?!
    Та какие рекомендации могут быть от начальника подчиненному
    Там , думаю , четкая иерархия
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 23.04.2020 14:56
    0
    Frank Piter, 23.04.2020 14:49
    Я думаю что многие чемпы матчи за 1-3 места организуют. Пусть, и в июле, и без зрителей.
    Думать - это не твоё. Твоё - это лизать
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.04.2020 14:55
    0
    jekаfunny, 23.04.2020 14:54
    Ну вполне логично , раз уже так херят регламенты
    Вон тоже Лацио явно не спустит на тормозах такое решение местной федерации если его примут конечно.
    Просто проблема ещё в том, что в большинстве федераций реально будут оценивать ситуацию в стране и готовность клубов
    У нас же павелка будет оценивать указания из Лондона, и как подлее отомстить Суркису за подбитое табло
    "У нас же павелка будет оценивать указания из Лондона"..... это будет именно указание или рекомендация?!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 14:54
    0
    AK_228, 23.04.2020 14:53
    все негодование в исполком уефа
    Та мог бы написал - та ещё шарашкина контора
    Не фифа конечно - то вообще мордор. Но ненамного лучше
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 14:54
    0
    Frank Piter, 23.04.2020 14:49
    Я думаю что многие чемпы матчи за 1-3 места организуют. Пусть, и в июле, и без зрителей.
    Ну вполне логично , раз уже так херят регламенты
    Вон тоже Лацио явно не спустит на тормозах такое решение местной федерации если его примут конечно.
    Просто проблема ещё в том, что в большинстве федераций реально будут оценивать ситуацию в стране и готовность клубов
    У нас же павелка будет оценивать указания из Лондона, и как подлее отомстить Суркису за подбитое табло
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.04.2020 14:54
    0
    Frank Piter, 23.04.2020 14:52
    Иди на...й
    не хулигань, серж
    Ссылка
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