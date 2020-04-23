По спортивному принципу. УЕФА решил, что делать с недоигранными турнирами

Если национальные чемпионаты не будут доиграны из-за пандемии коронавируса, места в еврокубках следующего сезона будут распределены по спортивному принципу. То есть, по текущей турнирной ситуации в лигах.
Поскольку в некоторых соревнованиях не все клубы сыграли одинаковое количество матчей, будет учитываться средний балл.
По сведениям, опубликованным несколькими источниками, такое решение принял исполком УЕФА на своей видеоконференции сегодня, 23 апреля. Это решение касается квалификации в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Ранее рассматривались варианты, при которых представительство в еврокубках 2020/21 будет определяться по текущему клубному рейтингу УЕФА.
Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game)— Martyn Ziegler (@martynziegler) April 23, 2020
Источник — Sport.ua
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Хреново когда национальная федераци - филиал одного клуба
Хреново когда национальная федераци - филиал одного клуба
Там , думаю , четкая иерархия
Но говноУефа и без ГовноУЕфа - это такая себе теорема Эскобара
а так, не нам решать... можно возмущаться о возможном итоге чемпионата, но вот только не нужно придавать этому оранжевый цвет
будем упл смотреть?!
Но говноУефа и без ГовноУЕфа - это такая себе теорема Эскобара
Там , думаю , четкая иерархия
Не фифа конечно - то вообще мордор. Но ненамного лучше
будем упл смотреть?!
Так что тут без проблем с поиском мотивации
А так сложно спокойно реагировать на откровенный бред и наглость
Хреново когда национальная федераци - филиал одного клуба
Хреново когда национальная федераци - филиал одного клуба
будем упл смотреть?!
Но говноУефа и без ГовноУЕфа - это такая себе теорема Эскобара
Там , думаю , четкая иерархия
Вон тоже Лацио явно не спустит на тормозах такое решение местной федерации если его примут конечно.
Просто проблема ещё в том, что в большинстве федераций реально будут оценивать ситуацию в стране и готовность клубов
У нас же павелка будет оценивать указания из Лондона, и как подлее отомстить Суркису за подбитое табло
Не фифа конечно - то вообще мордор. Но ненамного лучше
Вон тоже Лацио явно не спустит на тормозах такое решение местной федерации если его примут конечно.
Просто проблема ещё в том, что в большинстве федераций реально будут оценивать ситуацию в стране и готовность клубов
У нас же павелка будет оценивать указания из Лондона, и как подлее отомстить Суркису за подбитое табло
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