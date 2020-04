По спортивному принципу. УЕФА решил, что делать с недоигранными турнирами

Если национальные чемпионаты не будут доиграны из-за пандемии коронавируса, места в еврокубках следующего сезона будут распределены по спортивному принципу. То есть, по текущей турнирной ситуации в лигах.

Поскольку в некоторых соревнованиях не все клубы сыграли одинаковое количество матчей, будет учитываться средний балл.

По сведениям, опубликованным несколькими источниками, такое решение принял исполком УЕФА на своей видеоконференции сегодня, 23 апреля. Это решение касается квалификации в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Ранее рассматривались варианты, при которых представительство в еврокубках 2020/21 будет определяться по текущему клубному рейтингу УЕФА.

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game)